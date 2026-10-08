మాస్ యాక్షన్ రణబాలి ట్రైలర్ ఔట్- విజయ్ దేవరకొండ విశ్వరూపానికి పూనకాలే!
ఆకట్టుకుంటున్న విజయ్ దేవరకొండ 'రణబాలి' ట్రైలర్ - ఫుల్ యాక్షన్ మోడ్లో కనిపిస్తున్న విజయ్
విజయ్ దేవరకొండ రణబాలి (Source: Mythri Movie Makers)
Published : October 8, 2026 at 7:43 PM IST
Ranabaali Trailer : విజయ్ దేవరకొండ - రష్మిక మంధన్నా కాంబోలో రాహుల్ సాంకృత్యాన్ డైరెక్ట్ చేస్తోన్న మూవీ రణబాలి. ఇప్పటికే షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న ఈ చిత్రం దసరా సందర్భంగా అక్టోబర్ 16న రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్రబృందం గురువారం సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేసింది. బ్రిటిష్ పాలనా కాలంలో జరిగిన వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా రూపొందిన ఈ సినిమాలో విజయ్ ఓ శక్తిమంతమైన యోధుడి పాత్రలో అలరించనున్నారు. టీజర్లో విజయ్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ అండ్ యాక్షన్ నెక్ట్స్ లెవెల్లో ఉంది. 'వీడితో జరిపించుకోవాల్సిన మహాకార్యం నాకు కనబడుతోంది' అంటూ ఓ స్వామీజీ చెప్పే డైలాగ్లు సినిమాపై అంచనాలను పెంచేస్తున్నాయి.