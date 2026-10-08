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మాస్ యాక్షన్ రణబాలి ట్రైలర్ ఔట్- విజయ్ దేవరకొండ విశ్వరూపానికి పూనకాలే!

ఆకట్టుకుంటున్న విజయ్ దేవరకొండ 'రణబాలి' ట్రైలర్ - ఫుల్ యాక్షన్ మోడ్​లో కనిపిస్తున్న విజయ్

Vijay Ranabaali Trailer
విజయ్ దేవరకొండ రణబాలి (Source: Mythri Movie Makers)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 8, 2026 at 7:43 PM IST

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Ranabaali Trailer : విజయ్ దేవరకొండ - రష్మిక మంధన్నా కాంబోలో రాహుల్ సాంకృత్యాన్ డైరెక్ట్ చేస్తోన్న మూవీ రణబాలి. ఇప్పటికే షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న ఈ చిత్రం దసరా సందర్భంగా అక్టోబర్ 16న రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్రబృందం గురువారం సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా ట్రైలర్​ను రిలీజ్ చేసింది. బ్రిటిష్‌ పాలనా కాలంలో జరిగిన వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా రూపొందిన ఈ సినిమాలో విజయ్‌ ఓ శక్తిమంతమైన యోధుడి పాత్రలో అలరించనున్నారు. టీజర్​లో విజయ్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ అండ్ యాక్షన్ నెక్ట్స్ లెవెల్​లో ఉంది. 'వీడితో జరిపించుకోవాల్సిన మహాకార్యం నాకు కనబడుతోంది' అంటూ ఓ స్వామీజీ చెప్పే డైలాగ్​లు సినిమాపై అంచనాలను పెంచేస్తున్నాయి.

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