విజయ్- రష్మిక 'సంగీత్' పిక్స్ చూశారా? కొత్త జంట డ్యాన్స్ ఎంత క్యూట్​గా ఉందో!

అందమైన వ్యక్తులతో నిండిన పెద్ద సంతోషకరమైన పార్టీ అని చెప్పిన విజయ్ దేవరకొండ- క్షణాల్లో సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారిన ఫొటోలు

Published : March 3, 2026 at 10:17 AM IST

Virosh Sangeet Photos : టాలీవుడ్ సెన్సేషనల్ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ- రష్మిక మందన్న ఇటీవల పెళ్లితో ఒకటవ్వగా, తాజాగా సంగీత్ ఫోటోస్​ను షేర్ చేశారు. "మా సంగీత్ నైట్.. కన్నీళ్లు వచ్చేంత వరకు నవ్వుతూ, పాదాలు నొప్పించేంత వరకు నృత్యం డ్యాన్స్ చేస్తూ, ఎన్నో షాక్ లతో గడిపిన సాయంత్రం" అంటూ రాసుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం విజయ్ పోస్ట్ చేసిన పిక్స్​ సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి. సంగీత్​లో విరోష్ జంట కలిసి క్యూట్​గా డ్యాన్స్ వేసినట్టు తెలుస్తోంది. మీరూ వాటిని చూసేయండి.

ఇక సోమవారం నాడు విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నలు వివాహం తర్వాత తొలిసారి విజయ్ స్వగ్రామమైన నాగర్‌కర్నూల్ జిల్లా బల్మూరు మండలం తుమ్మెన్ పేటకు వెళ్లారు. గ్రామానికి చేరుకున్న నూతన వధూవరులకు గ్రామస్థులు తెలంగాణ సంప్రదాయ పద్ధతిలో డప్పు వాయిద్యాలు, మంగళ హారతులతో ఘన స్వాగతం పలికారు. ఆ తర్వాత తన ఫామ్ లో నూతనంగా నిర్మించిన గృహంలోకి విజయ్-రష్మిక దంపతులు గృహప్రవేశం చేశారు. అనంతరం వేద పండితుల సమక్షంలో అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని నిర్వహించారు. కుటుంబ సభ్యులు, ఆత్మీయుల మధ్య జరిగిన ఈ వేడుకలో విజయ్ దంపతులు సంప్రదాయ వస్త్రధారణలో మెరిసిపోయారు.

