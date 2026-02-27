ట్రెడిషనల్ ఔట్ఫిట్లో 'విజయ్ రష్మిక'- పెళ్లి తర్వాత తొలిసారి ఫ్యాన్స్ ముందుకు!
Vijay Rashmika mandanna Wedding : మిస్టర్ అండ్ మిసెస్ విజయ్ రష్మిక- పెళ్లి తర్వాత తొలిసారి ఫ్యాన్స్ ముందుకు- వీడియో వైరల్
Published : February 27, 2026 at 4:05 PM IST
Vijay Devarakonda Rashmika mandanna : విజయ్ దేవరకొండ- రష్మిక మంధన్నా జంట ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తోంది. సోషల్ మీడియాలో ఎక్కడ చూసినా వీళ్ల పెళ్లి గురించే ట్రెండ్ అవుతోంది. రాజస్థాన్లోని ఉదయ్పుర్ వేదికగా విజయ్ - రష్మిక గురువారం వివాహ బంధంతో ఒక్కటైంది. తాజాగా పెళ్లి తర్వాత తొలిసారి ఈ జంట బయట కనిపించింది. ఉదయపుర్ విమానాశ్రయంలో విరోష్ జంట బహిరంగంగా కనిపించింది.
ఇందులో రష్మక రెడ్ కలర్ లెహంగాలో గ్రాండ్ లుక్లో కనిపిస్తున్నారు. పక్కనే విజయ్ సింపుల్ కుర్తాలో ఆమె చేయి పట్టుకొని నడుస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కొత్త జంటకు ఫ్యాన్స్ శుభాకాకంక్షలు తెలియజేశారు. అక్కడికి వచ్చిన అభిమానులందరికీ విజయ్- రష్మిక థాంక్స్ చెప్పారు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
#WATCH | Newlyweds Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna arrive at Udaipur airport, greet their fans pic.twitter.com/ZRJAFVUrYz— ANI (@ANI) February 27, 2026
The #VIROSH Jodi personal Invitation 🤩@TheDeverakonda & @iamRashmika personally met Hon'ble Prime Minister @narendramodiji invited for the grand reception in Hyderabad ❤️❤️✨#VijayDeverakonda #RashmikaMandanna #ViRoshWedding pic.twitter.com/Y23v5XduyD— Vamsi Kaka (@vamsikaka) February 27, 2026