ట్రెడిషనల్ ఔట్​ఫిట్​లో 'విజయ్ రష్మిక'- పెళ్లి తర్వాత తొలిసారి ఫ్యాన్స్ ముందుకు!

Vijay Rashmika mandanna Wedding : మిస్టర్ అండ్ మిసెస్ విజయ్ రష్మిక- పెళ్లి తర్వాత తొలిసారి ఫ్యాన్స్​ ముందుకు- వీడియో వైరల్

Rashmika mandanna
Rashmika mandanna (Source : PTI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 27, 2026 at 4:05 PM IST

1 Min Read
Vijay Devarakonda Rashmika mandanna : విజయ్ దేవరకొండ- రష్మిక మంధన్నా జంట ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్​ను షేక్ చేస్తోంది. సోషల్ మీడియాలో ఎక్కడ చూసినా వీళ్ల పెళ్లి గురించే ట్రెండ్ అవుతోంది. రాజస్థాన్​లోని ఉదయ్​పుర్​ వేదికగా విజయ్ - రష్మిక గురువారం వివాహ బంధంతో ఒక్కటైంది. తాజాగా పెళ్లి తర్వాత తొలిసారి ఈ జంట బయట కనిపించింది. ఉదయపుర్ విమానాశ్రయంలో విరోష్ జంట బహిరంగంగా కనిపించింది.

ఇందులో రష్మక రెడ్ కలర్ లెహంగాలో గ్రాండ్​ లుక్​లో కనిపిస్తున్నారు. పక్కనే విజయ్ సింపుల్ కుర్తాలో ఆమె చేయి పట్టుకొని నడుస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కొత్త జంటకు ఫ్యాన్స్​ శుభాకాకంక్షలు తెలియజేశారు. అక్కడికి వచ్చిన అభిమానులందరికీ విజయ్- రష్మిక థాంక్స్ చెప్పారు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.

