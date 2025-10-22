విజయ్ ఫ్యామిలీతో రష్మిక దీపావళి సెలబ్రేషన్స్- ఆ వాయిస్ ఆమెదేనా?
గ్రాండ్గా విజయ్ దీపావళి సెలబ్రేషన్స్- బ్యాగ్రౌండ్లో రష్మిక వాయిస్- వీడియో వైరల్
Published : October 22, 2025 at 1:29 PM IST
Vijay Devarakonda Diwali Post : కుటుంబసభ్యులు, స్నేహితులతో కలిసి హీరో విజయ్ దేవరకొండ దీపావళి సంబరాలు జరుపుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా ప్రస్తుతం అది తెగ వైరల్గా మారింది. అందులో బ్యాగ్రౌండ్లో ఓ వాయిస్ వినిపిస్తుంది. అయితే ఆ వాయిస్ హీరోయిన్ రష్మిక మందన్నాదే అని ఫ్యాన్స్ అభిప్రాయపడుతున్నారు.
విజయ్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫొటోలు, వీడియోలు షేర్ చేస్తూ "నా వాళ్లందరికి దీపావళి శుభాకాంక్షలు. ఇది నాకు ఎంతో ఇష్టమైన పండుగ. ఈ పోస్ట్ సందర్భంగా నా ప్రేమను మీకు తెలియజేస్తున్నాను" అని రాశారు. అయితే ఆ వీడియోలో బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఓ మహిళ వాయిస్ వినిపించడం ఫ్యాన్స్ దృష్టిని ఆకర్షించింది. చాలా మంది అది రష్మిక మందన్నాదే అని కామెంట్లలో రాసుకొచ్చారు.
అయితే ఇదేం మొదటిసారి కాదు. ఇంతకుముందు కూడా దీపావళి, పండుగ సందర్భాల్లో విజయ్ కుటుంబంతో కలిసి రష్మిక వేడుకలు జరుపుకున్నట్టు గతంలో ప్రచారం సాగింది. ఆ సెలబ్రేషన్స్ గురించి ఇద్దరూ వేర్వేరుగా ఫొటోలు పోస్ట్ చేసినా, అందులోనీ బ్యాగ్రౌండ్ లేదా డెకోరేషన్ ఒకేలా ఉండటంతో అభిమానులు అప్పుడే వీళ్లద్దూ రిలేషన్లో ఉన్నారని భావించారు.
ఇటీవల హైదరాబాద్లోని విజయ్ నివాసంలో వీరిద్దరికి ఎంగేజ్మెంట్ జరిగిందని, ఫిబ్రవరిలో డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ ప్లాన్ చేస్తున్నారని వార్తలు వచ్చాయి. అయితే విజయ్, రష్మిక ఇద్దరూ ఈ విషయంపై ఇప్పటివరకు బయటకు చెప్పలేదు. అయితే రష్మిక తాజా చిత్రం ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ వచ్చే నెలలో రిలీజ్ కానుంది. ఈ క్రమంలో ఆమె ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నారు.
ఆ కార్యక్రమాన్ని సినిమా డైరెక్టర్ రాహుల్ సతీమణి చిన్మయి హోస్ట్ చేశారు. ఇంటర్వ్యూలో హోస్ట్ అడిగిన ఒక ప్రశ్నకు రష్మిక ఇచ్చిన క్యూట్ రియాక్షన్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఆమె స్పందన చూసిన ఫ్యాన్స్ మాత్రం "నిజంగానే వీరిద్దరికీ ఎంగేజ్మెంట్ అయిపోయిందంట!" అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
"రష్మిక గారు, ఈ దీపావళి గురించి మీరు ఎంత ఆసక్తిగా ఉన్నారు?" అని యాంకర్ అడిగిన ప్రశ్న అడిగారు. దీనికి రష్మిక మందన్నా నవ్వుతూ " ప్రత్యేకంగా ఈ దీపావళి గురించే ఎందుకండీ?" అని క్యూట్గా కౌంటర్ ఇచ్చారు. మళ్లీ యాంకర్ "ఈ దీపావళి కొంచెం గ్రాండ్గా జరుపుకున్నారని విన్నాం?" అని అడగగా, రష్మిక వెంటనే "అన్ని దీపావళిలు ఇలానే ఆనందంగా జరుపుకుంటాం!" అని చెప్పారు. అంతలో యాంకర్ "జయ విజయిభవ!" అంటూ టాపిక్ను ముగించారు.
'రౌడీ జనార్ధన్' సినిమా షురూ- హీరోయిన్గా నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్!
మొన్న విజయ్ ఇప్పుడు రష్మిక- రింగ్స్తో కనిపించిన కపుల్- వీడియో వైరల్