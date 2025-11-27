ETV Bharat / entertainment

'ఆ డైరెక్టర్లు చాలా డిమాండ్ చేస్తున్నారు!'- విజయ్ దేవరకొండ

ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్న డైరెక్టర్లు!- పరిమితి కంటే ఎక్కువగా పని - వీడియోలో రష్మిక వాయిస్​

Vijay Devarakonda Comments On Directors
Vijay Devarakonda Comments On Directors (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 27, 2025 at 5:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Vijay Devarakonda Comments On Directors : సోషల్​ మీడియా అంతటా అతనికంటూ భారీ ఫేమ్​ తెచ్చుకున్న హీరో విజయ్​ దేవరకొండ. యువతలో, సాధారణ ప్రేక్షకులలో ఆయనకు ఫుల్​ క్రేజ్​ ఉంది. అర్జున్​ రెడ్డి సినిమాతో చాలా పాపులారిటీని సంపాదించుకున్నారు. కానీ కొన్ని సినిమాలకు మంచి రెస్పాన్స్ అందకపోయినా, ఫ్యాన్స్​ అభిమానం మాత్రం తగ్గలేదు. అయితే ఇద్దరు సినిమా డైరెక్టర్లు మాత్రం రౌడీని చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారట. ఈ విషయాన్ని ఆయనే తాజాగా సోషల్​ మీడియాలో షేర్​ చేసుకున్నారు. మరి వారేవరంటే?

ప్రస్తుతం విజయ్​ చేతిలో రెండు సినిమాలు ఉన్నాయి. ఒకటి రవి కిరణ్ కోలా దర్శకత్వం వహిస్తున్న 'రౌడీ జనార్ధన్'. రెండోది రాహుల్ సాంకృత్యాన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న పాన్ఇండియా చిత్రం (VD 14 వర్కింగ్ టైటిల్). రెండు చిత్రాలు ఒకదానికొకటి భిన్నంగా ఉంటాయి. ఒకటి రా, రస్టిక్​ బ్యాగ్రౌండ్​తో కలిగి ఉంటుంది. మరొకటి పీరియాడిక్ డ్రామాగా రూపొందించనున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన రెండు సినిమాల షూటింగుల్లోనూ బిజీగా ఉన్నారు. గతంలో కంటే కూడా ఈ సినిమాల కోసం కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు.

ఇటీవల, విజయ్ సోషల్ మీడియాలో ఒక ఆసక్తికరమైన అప్‌డేట్‌ను షేర్​ చేసుకున్నారు. అందులో తనను డైరెక్టర్​లు ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నట్లు తెలిపారు. "నా కెరీర్‌లో మొదటిసారిగా, నేను ఒకేసారి రెండు సినిమాలలో నటిస్తున్నాను. ఈ రెండు సినిమాలు నా నుంచి చాలా డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. డైరెక్టర్లు నన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నారు!, నా పరిమితికి మించి నాతో పనిచేయిస్తున్నారు" అంటూ పోస్ట్​లో తెలిపారు.

విజయ్ తన బిజీ షెడ్యూల్ గురించి మాట్లాడిన ఒక ఆశ్చర్యకరమైన వీడియోను కూడా పోస్ట్ చేశారు. అందులో అతను తన కొత్త రోలెక్స్ వాచ్, రౌడీ వేర్ దుస్తుల కలెక్షన్స్​, జిమ్ వర్కౌట్‌లు AI ఆధారిత గాడ్జెట్‌లను చూపించారు. దానికి తోడు ఆ వీడియోలలో ఒక దానిలో రష్మిక మందన్న వాయిస్​ కూడా వినిపిస్తుంది. ఒక పోస్ట్‌లో, విజయ్​ జాకెట్ ధరించి ఉన్న అభిమానితో మాట్లాడుతూ కనిపిస్తారు. అయితే, అందులో రష్మిక కనిపించకపోయినా తన వాయిస్​ మాత్రం వినిపిస్తుంది.

VD14 అప్డేట్!
కాగా, విజయ్ తదుపరి సినిమాలో రష్మికనే హీరోయిన్​గా నటించనునున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పటికే ఖరారైంది. సినిమాకు సంబంధించి ఇప్పటికే ఓ పోస్టర్ కూడా రిలీజ్ చేశారు. బ్రిటిష్​ పాలనలోని 1800కాలం నాటి కథతో ఈ సినిమా వస్తున్నట్లు సినీవర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇందులో విజయ్​ రాయలసీమలోని ఓ గ్రామీణ నేపథ్యంలో కనిపించనున్నారని టాక్. తొలిసారిగా విజయ్ దేవరకొండ ఇలాంటి తరహా చిత్రాల్లో నటించనున్నారు. బలమైన కథతో పాటు భావోద్వేగ సన్నివేశాలతో స్క్రిప్ట్​ రాసినట్లు సమాచారం.

మరోవైపు దర్శకుడు రాహుల్ సంకీర్తన్​ ఇప్పటికే విజయ్​ దేవరకొండతో కలిసి పనిచేశారు. వీరిద్దరి కలయికలో 2018లో విడుదలైన 'టాక్సీవాలా' హిట్​గా నిలిచింది. ఇక టెక్నికల్ డిపార్ట్​మెంట్​ విషయానికొస్తే అంతర్జాతీయ సినిమాటోగ్రాఫర్​ ఎరిక్​ గౌటిర్​ కెమెరామెన్​గా పనిచేయనున్నారట. అజయ్​- అతుల్ దీనికి సంగీతం అందించనున్నట్లు సమాచారం. విజయ్​, రష్మికతో పాటు హాలీవుడ్​ స్టార్​ అర్నాల్డ్​ వోస్లు నటించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. కాగా, ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు త్వరలోనే వెల్లడి కానున్నాయి.

విజయ్- రష్మిక హాలిడే లవ్​ స్టోరీ తెలుసా? ఈ సీక్రెట్​ హింట్స్​ గమనించారా?

విజయ్​- రష్మిక జంటగా కొత్త సినిమా- 6ఏళ్ల తర్వాత స్క్రీన్ షేర్​!!

TAGGED:

VIJAY DEVARAKONDA INSTAGRAM POST
VIJAY DEVARAKONDA UPCOMING MOVIES
VIJAY DEVARAKONDA ENGAGEMENT
VIJAY ABOUT HIS TWO FILMS
VIJAY DEVARAKONDA COMMENTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.