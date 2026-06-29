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కలిసి చేసింది రెండు సినిమాలే- కానీ ఎన్నో యుద్ధాలు చేశాం: విజయ్ దేవరకొండ

'రణబాలి' డైరెక్టర్ రాహుల్ సాంకృత్యాన్​కు విజయ్ విషెస్ - రెండు సినిమాలకు ఎన్నో యుద్ధాలు చేశామంటూ ఎమోషనల్ నోట్

Vijay Devarakonda Ranabaali
Vijay Devarakonda Ranabaali (Source: Vijay Devarakonda x Account)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 29, 2026 at 3:21 PM IST

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Vijay Devarakonda on Rahul Sankrityan : విజయ్‌ దేవరకొండ హీరోగా రాహుల్ సాంకృత్యాన్‌ డైరెక్షన్​లో 'రణబాలి' చిత్రం తెరకెక్కుతుంది. సోమవారం డైరెక్టర్ రాహుల్‌ పుట్టినరోజు సందర్భంగా విజయ్‌ స్పెషల్ విషెస్‌ తెలిపారు. గతంలో వీరిద్దరి కాంబినేషన్​లో వచ్చిన 'టాక్సీవాలా' ను ఈ సందర్బంగా గుర్తుచేసుకున్నారు.

'టాక్సీవాలా వచ్చి 9 ఏళ్లు పూర్తయింది. ఇన్ని సంవత్సరాల్లో మనం ఇద్దరం కూడా ఎన్నో విషయాల్లో అభివృద్ధి చెందాం. అర్థవంతమైన మంచి కథలు రాయాలని నువ్వు, ఆడియెన్స్​ని ఆకట్టుకోవాలనే నీ పట్టుదలతో నువ్వు సృష్టించిన పాత్రకు ప్రాణం పోయాలని నేను ఇలా మన ఇద్దరిలో ఎలాంటి మార్పూ రాలేదు. మనం కలిసి పని చేసింది రెండు సినిమాలే. కానీ ఈ రెండు సినిమాలకు మనం ఎన్నో యుద్ధాలు చేశాం. ఎన్నో ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నాం. ఎన్నో అడ్డంకుల నడుమ విడుదలైన మన మొదటి చిత్రం 'టాక్సీవాలా' విజయం సాధించింది. ఇప్పుడు మన రెండో చిత్రం 'రణబాలి' కి కుడా నేను నీకు అన్ని విధాలుగా తోడుగా ఉంటాను. మనం మళ్లీ మరో విజయాన్ని అందుకుందాం' అని విజయ్‌ దేవరకొండ తన అధికారిక ఎక్స్ పోస్ట్‌లో రాసుకొచ్చారు.

రాహుల్‌ సినిమాలో భాగమవడం తనకు దక్కిన మంచి అవకాశంగా భావిస్తున్నట్లు విజయ్‌ దేవరకొండ అభిప్రాయపడ్డారు. ఆయన పనితనాన్ని ప్రపంచం చూడబోతున్నందుకు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉందని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఈ 'రణబాలి' చిత్రం దాదాపు 1854 నుంచి 1878 మధ్యకాలంలో జరిగిన వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా రూపొందుతోంది. విజయ్‌ దేవరకొండ, రష్మిక లీడ్ రోల్స్​లో నటిస్తున్న ఈ సినిమా పాన్​ఇండియా స్థాయిలో సెప్టెంబర్‌ 11న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

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