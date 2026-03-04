ETV Bharat / entertainment

'కొత్త కోడలు వచ్చింది- మంచిగా చూసుకోండి'- మీట్ ది ప్రెస్​లో విజయ్ దేవరకొండ

Vijay Devarakonda - Rashmika : పెళ్లి తర్వాత మీట్ ది ప్రెస్ కార్యక్రమంలో విరోష్ జంట- తెలుగు మీడియా తన ఇంటిలాంటిదని కామెంట్స్!

Vijay Rashmika (Source : ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 4, 2026 at 4:12 PM IST

Vijay Devarakonda - Rashmika : విజయ్ దేవరకొండ- రష్మిక మంధన్నా జోడీ ఇంటర్నెట్​లో ఫుల్ ట్రెండింగ్​లో ఉంది. పెళ్లి తర్వాత ఈ జంట నిర్వహిస్తున్న ప్రతీ ఈవెంట్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుంది. ఇటీవల పెళ్లి చేసుకున్న విజయ్- రష్మిక తమ అభిమానులకు దేశవ్యాప్తంగా మిఠాయి పంపిణీ, అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత విజయ్ సొంత ఊరిలో గృహప్రవేశం, పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి గ్రామస్థులు, అభిమానులను కలిశారు. ఇక తాజాగా ఈ జంట హైదరాబాద్​లో తెలుగు మీడియాతో మీట్ ది ప్రెస్ ఈవెంట్ నిర్వహించింది.

ఈ కార్యక్రమానికి ట్రెడిషనల్ ఔట్​ఫిట్​లో విరోష్ జంట మెరిసింది. ఇందులో విజయ్- రష్మిక ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలుగు మీడియా ఎప్పుడూ తనకు సొంత ప్రెస్​లాగా అనిపిస్తుందని అన్నారు. పెళ్లి చేసుకొని జంటగా వచ్చిన తమను ఆశీర్వదించాలని కోరారు. ఇక 'కొత్త లైఫ్ ప్రారంభించాం. మీ ఆశీర్వాదం కావాలి' అని రష్మిక అనడం ఆకట్టుకుంటుంది.

'మా కెరీర్ ప్రయాణాల్లో మీరు కూడా భాగమే. ఇవాళ పెళ్లి చేసుకొని నేను- రష్మిక మీ ముందుకు వచ్చాం. ఇది కొత్త అనుభూతి ఇస్తుంది. రోజులు మారుతున్నాయి, జీవితం ముందుకు సాగిపోతుంది. లైఫ్​లో కొత్త ప్రయాణాలు ప్రారంభిస్తున్నాం. కానీ తెలుగు మీడియా ఎల్లప్పుడూ నా సొంత ప్రెస్​గా భావిస్తుంటాను. మాకు విషెస్ అందించిన మీ అందరికీ థాంక్స్. తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఒక కొత్త కోడలు వచ్చింది. ఆమెను మంచిగా చూసుకోండి' అని విజయ్ అన్నారు.

కాగా, గతనెల 26న ఉదయ్​పుర్​లో అతి కొద్దిమంది సన్నిహితులు, కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో పెళ్లి చేసుకున్న ఈ జంట బుధవారం హైదరాబాద్​లో గ్రాండ్ రిసెప్షన్ ఏర్పాటు చేసింది. ఇవాళ సాయంత్రం తాజ్ హోటల్​లో జరగనున్న ఈ ఈవెంట్​కు టాలీవుడ్, శాండల్​వుడ్, బాలీవుడ్​కు చెందిన పలుపురు సెలబ్రిటీలు, రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది.

