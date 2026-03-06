ETV Bharat / entertainment

త్రిషతో రిలేషన్ రూమర్స్- విజయ్ బాడీగార్డ్ సెన్సేషనల్ పోస్ట్- హింట్ ఇచ్చేశారా?

వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్​లో పాల్గొన్న విజయ్‌, త్రిష- ఇద్దరూ ఒకే కారులో వెళ్లిన వీడియో వైరల్- రిలేషన్​షిప్ రూమర్స్ నడుమ బాడీగార్డ్ సంచలన పోస్ట్!

Vijay And Trisha Wedding Together
Vijay And Trisha Wedding Together (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 6, 2026 at 5:15 PM IST

2 Min Read
Vijay Trisha Marriage Function : తమిళ స్టార్ హీరో దళపతి విజయ్ వ్యక్తిగత జీవితం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్​గా మారింది. గత కొంతకాలంగా విజయ్- ఓ హీరోయిన్​కు మధ్య ఏదో ఉందనే ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో ఆయన నటి త్రిషతో కలిసి ఒక వివాహ వేడుకకు హాజరు కావడంతో ఆ పుకార్లకు మరింత బలం చేకూరింది. ఈ ఈవెంట్​కు విజయ్, త్రిష కలిసి ఓకే కారులో వెళ్లడం చర్చనీయాంశమైంది. ఈ నేపథ్యంలోనే విజయ్ బాడీగార్డ్ ఇన్​స్టాగ్రామ్ స్టోరీ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. అసలు ఆయన పోస్టులో ఏముందంటే?

'ఆ టైమ్ వచ్చిందంటూ' పోస్ట్!
చెన్నైలో గురువారం సాయంత్రం జరిగిన ఏజీఎస్ ప్రొడక్షన్ అధినేత కల్పతి సురేష్​ కుమారుడి వివాహ రిసెప్షన్‌కు విజయ్‌ - త్రిష ఇద్దరూ కలిసి ఒకే కారులో వెళ్లారు. దీంతో వీళ్లిద్దరూ రిలేషన్​షిప్​లో ఉన్నారన్న పుకార్లు ఎక్కువయ్యాయి. అయితే ఆ రూమర్లపై విజయ్, త్రిష స్పందించలేదు. ఇక్కడ ఆసక్తికరమైన విషయమేమిటంటే? ఈ ఈవెంట్​కు వాళ్లు రావడానికి కొన్ని గంటల ముందు, విజయ్‌ వ్యక్తిగత బాడీగార్డ్‌ అరూన్‌ సురేష్ (aroonsuresh) ఓ ఫొటోను తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో స్టోరీలో పోస్ట్ చేశారు. ఈ స్టోరీలో 'అన్ని పుకార్లను అధిగమించే సమయం ఇది' అని రాసి ఉంది. దీంతో తమపై వస్తున్న పుకార్లకు విజయ్, తన టీమ్ ద్వారా ఇలా హింట్ ఇచ్చారేమో అని టాక్ వినిపిస్తుంది.

నిమిషాల్లోనే డిలీట్!
ముఖ్యంగా ఆ ఫొటో విజయ్- త్రిష ప్రయాణిస్తున్న కారులోనే కూర్చొని తీసినట్లుగా కనిపిస్తుందని నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు! అయితే స్టోరీ షేర్ చేసిన కొద్దిసేపటికే అరూన్ డిలీట్ చేసేశారు. కానీ, అంతలోపే ఈ స్టోరీని ఎవరో స్క్రీన్ షాట్ తీశారు. ప్రస్తుతం అది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. అయితే బాడీగార్డ్‌ అరూన్ మాత్రం ఏ ఉద్దేశంతో ఈ స్టోరీ పెట్టాడో తెలియదు. ఆయన కూడా దీనిపై స్పందించలేదు. కానీ నెటిజన్లు మాత్రం రకరకాలుగా చర్చించుకుంటున్నారు.

TAGGED:

VIJAY TRISHA ATTENDING WEDDING
VIJAY THALAPATHY BODYGUARD NAME
VIJAY AND TRISHA IN SAME CAR

