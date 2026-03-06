త్రిషతో రిలేషన్ రూమర్స్- విజయ్ బాడీగార్డ్ సెన్సేషనల్ పోస్ట్- హింట్ ఇచ్చేశారా?
వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్లో పాల్గొన్న విజయ్, త్రిష- ఇద్దరూ ఒకే కారులో వెళ్లిన వీడియో వైరల్- రిలేషన్షిప్ రూమర్స్ నడుమ బాడీగార్డ్ సంచలన పోస్ట్!
Published : March 6, 2026 at 5:15 PM IST
Vijay Trisha Marriage Function : తమిళ స్టార్ హీరో దళపతి విజయ్ వ్యక్తిగత జీవితం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. గత కొంతకాలంగా విజయ్- ఓ హీరోయిన్కు మధ్య ఏదో ఉందనే ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో ఆయన నటి త్రిషతో కలిసి ఒక వివాహ వేడుకకు హాజరు కావడంతో ఆ పుకార్లకు మరింత బలం చేకూరింది. ఈ ఈవెంట్కు విజయ్, త్రిష కలిసి ఓకే కారులో వెళ్లడం చర్చనీయాంశమైంది. ఈ నేపథ్యంలోనే విజయ్ బాడీగార్డ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. అసలు ఆయన పోస్టులో ఏముందంటే?
'ఆ టైమ్ వచ్చిందంటూ' పోస్ట్!
చెన్నైలో గురువారం సాయంత్రం జరిగిన ఏజీఎస్ ప్రొడక్షన్ అధినేత కల్పతి సురేష్ కుమారుడి వివాహ రిసెప్షన్కు విజయ్ - త్రిష ఇద్దరూ కలిసి ఒకే కారులో వెళ్లారు. దీంతో వీళ్లిద్దరూ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారన్న పుకార్లు ఎక్కువయ్యాయి. అయితే ఆ రూమర్లపై విజయ్, త్రిష స్పందించలేదు. ఇక్కడ ఆసక్తికరమైన విషయమేమిటంటే? ఈ ఈవెంట్కు వాళ్లు రావడానికి కొన్ని గంటల ముందు, విజయ్ వ్యక్తిగత బాడీగార్డ్ అరూన్ సురేష్ (aroonsuresh) ఓ ఫొటోను తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో స్టోరీలో పోస్ట్ చేశారు. ఈ స్టోరీలో 'అన్ని పుకార్లను అధిగమించే సమయం ఇది' అని రాసి ఉంది. దీంతో తమపై వస్తున్న పుకార్లకు విజయ్, తన టీమ్ ద్వారా ఇలా హింట్ ఇచ్చారేమో అని టాక్ వినిపిస్తుంది.
నిమిషాల్లోనే డిలీట్!
ముఖ్యంగా ఆ ఫొటో విజయ్- త్రిష ప్రయాణిస్తున్న కారులోనే కూర్చొని తీసినట్లుగా కనిపిస్తుందని నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు! అయితే స్టోరీ షేర్ చేసిన కొద్దిసేపటికే అరూన్ డిలీట్ చేసేశారు. కానీ, అంతలోపే ఈ స్టోరీని ఎవరో స్క్రీన్ షాట్ తీశారు. ప్రస్తుతం అది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. అయితే బాడీగార్డ్ అరూన్ మాత్రం ఏ ఉద్దేశంతో ఈ స్టోరీ పెట్టాడో తెలియదు. ఆయన కూడా దీనిపై స్పందించలేదు. కానీ నెటిజన్లు మాత్రం రకరకాలుగా చర్చించుకుంటున్నారు.
VIJAY Naa PERSONAL Bodyguard #AroonSuresh Insta Story !! 😮💨🔥 pic.twitter.com/C3vzXWV7SY— Prakash Vijay (@PrakazVijay_Of) March 5, 2026
