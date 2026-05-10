తమిళనాడు సీఎంగా విజయ్- కంగ్రాట్స్ చెప్పిన సినీ ప్రముఖులు
విజయ్కి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్- 'దళపతి విజయం చారిత్రాత్మకమైనది' అన్న కమల్ హాసన్- 'నా సోదరుడు, ముఖ్యమంత్రి విజయ్ నాయకత్వంలో రాష్ట్రం మరింతగా రాణించాలి' అన్న ఆర్ మాధవన్
Published : May 10, 2026 at 5:15 PM IST
Movie Actors Congratulated Vijay : ఎన్నో ఉత్కంఠలకు తెరదించుతూ చివరికి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నికైన టీవీకే అధినేత విజయ్కి సినీ ప్రముఖుల నుంచి అభినందనలు పోటెత్తుతున్నాయి. సోషల్ మీడియా వేదికగా పోస్టులు పెడుతూ విజయ్పై వారి అభిమానాన్ని పంచుకుంటున్నారు. తాజాగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపముఖ్యమంత్రి, పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్, నటుడు కమల్హాసన్, మాధవన్లతో పాటు పలువురు సినీ ప్రముఖులు విజయ్కు విషెస్ చెప్పారు. అయితే వారేమన్నారో వారి మాటల్లోనే చూద్దాం పదండి.
విజయ్కి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన పవన్ కల్యాణ్
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపముఖ్యమంత్రి, పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ కూడా విజయ్కు అభినందనలు తెలిపారు. "తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన టీవీకే అధినేత విజయ్, అలాగే మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వారందరికీ హృదయపూర్వక అభినందనలు. ఈ నూతన ప్రభుత్వం ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చి, పారదర్శకమైన, ప్రగతిశీల పాలనను అందించాలని కోరుకుంటున్నా. అలాగే, తమిళనాడును మరింత అభివృద్ధి, శ్రేయస్సు వైపు నడిపిస్తుందని ఆశిస్తున్నాను" అని ఎక్స్లో రాసుకొచ్చారు.
Heartfelt congratulations to @TVKVijayHQ Chief Thiru @actorvijay AVL, on taking oath as the Chief Minister of Tamil Nadu, and to all those who took oath as Ministers.— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) May 10, 2026
I wish the new government will fullfill the aspirations of the people, ensure transparent and progressive…
'విజయ్ నాయకత్వంలో రాష్ట్రం మరితంగా రాణించాలి'
విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం సందర్భంగా, ఆయన్ను అభినందిస్తూ కమల్ హాసన్ ఈ విధంగా ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. 'తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నికైన విజయ్కు నా అభినందనలు. విక్టరీ లీగ్ అధ్యక్షుడు, నా సోదరుడు, ముఖ్యమంత్రి విజయ్ నాయకత్వంలో రాష్ట్రం మరింతగా రాణించాలి. అభివృద్ధి పథంలో కొత్త శిఖరాలను అధిరోహించాలి. అలాగే, ప్రజల తీర్పును గౌరవిస్తూ తమిళగ వెట్రి కళగం(టీవీకే) ప్రభుత్వానికి మద్దతు ప్రకటించిన పార్టీలకు హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా' అని ఎక్స్లో రాసుకొచ్చారు.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர், மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர், தம்பி திரு. விஜய் @TVKVijayHQ அவர்களின் தலைமைத்துவத்தில் தமிழ்நாடு சிறக்கட்டும். புதிய உயரங்களை அடையட்டும்.— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) May 10, 2026
என் இதயப்பூர்வமான வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
'నా ప్రియమైన సోదరా, నీకు ఆల్ ది వెరీ వెరీ బెస్ట్'
నటుడు ఆర్ మాధవన్ కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా స్పందించారు. "నా ప్రియమైన సోదరా, నీకు ఆల్ ది వెరీ వెరీ బెస్ట్. నిన్ను చూస్తుంటే నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. ముఖ్యమంత్రిగా నీ పదవీకాలం మన రాష్ట్రానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైనదిగా ఉండాలి. నువ్వు చేయాల్సిన మంచి పనులన్నింటికీ తగిన శక్తినివ్వాలని ఆ దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నా" అని పోస్ట్లో రాశారు.
"ముఖ్యమంత్రి విజయ్కి అభినందనలు. మీ కొత్త బాధ్యతలో మీరు విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను. మీ పాలనలో రాష్ట్రం మరింత అభివృద్ధి చెందాలని ఆసిస్తున్నా" అని నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
ఇక, హీరోయిన్ పూజా హెగ్డే కూడా తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో నటుడి చిత్రాన్ని పంచుకుంటూ, "@actorvijay లేక ముఖ్యమంత్రి విజయ్ అని పిలవాలా, సర్" అని రాశారు.
"తమిళనాడు సీఎం విజయ్కు కంగ్రాట్స్. రాష్ట్ర ప్రజల జీవితాల్లో ఆయన గొప్ప మార్పు తీసుకొస్తారని నేను ఆశిస్తున్నా. కోట్లాది మంది ప్రజలు మిమ్మల్ని విశ్వసించారు. ఇప్పుడు చరిత్ర మిమ్మల్ని చూస్తోంది. ఆల్ ది బెస్ట్" అని నటుడు మంచు విష్ణు పేర్కొన్నారు.
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన విజయ్కు నటుడు విశాల్ అభినందనలు తెలిపారు. చిత్ర పరిశ్రమకు చెందిన వ్యక్తి ప్రభుత్వాన్ని నడిపించే స్థాయికి వెళ్లడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు. గత 32 ఏళ్లుగా తెలిసిన వ్యక్తిని, దళపతి విజయ్ అని ప్రేమగా పిలిచే వ్యక్తిని ఇప్పుడు సర్ అని పిలవడం చాల గర్వంగా ఉందన్నారు. ఎమ్మెల్యేలకు, భవిష్యత్తుల్లో మంత్రులు కానున్న వారికి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పారు.
"డియర్ ఫ్రెండ్, పీపుల్స్ లీడర్, నిజమైన జననాయగన్కు కంగ్రాట్స్. ఈ రోజు కేవలం చారిత్రాత్మకమైనదే కాదు, శక్తివంతమైన కొత్త శకానికి నాంది" అని నటి సిమ్రన్ పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు, నటుడు మోహన్బాబు కూడా విజయ్కు హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలిపారు. "ఓ నటుడు తమిళనాడులాంటి గొప్ప రాష్ట్రాన్ని నడిపించే స్థాయికి చేరుకోవడం చిత్ర పరిశ్రమకు గర్వకారణం. ఆల్ ది బెస్ట్ విజయ్" అని పేర్కొన్నారు.
ఇది కేవలం రాజకీయ విజయం మాత్రమే కాదు : నటుడు సత్యరాజ్
ఇక, ప్రముఖ నటుడు సత్యరాజ్ కూడా విజయ్కి అభినందనలు తెలిపారు. "ఉత్కంఠ పోరులో చివరికి విజయం సాధించిన సీఎం దళపతి విజయ్కి అభినందనలు. కష్టకాలంలో ఒక వ్యక్తి ఎలా దృఢంగా నిలబడాలి, అడ్డంకులను అధిగమించి తన సూత్రాలకు కట్టుబడి ఉండాలి అనేదానికి ఆయన చారిత్రాత్మక విజయం ఒక నిజమైన పాఠం. ఇది కేవలం రాజకీయ విజయం మాత్రమే కాదు, తమిళనాడుకు ఒక కొత్త మార్గానికి, కొత్త ఆశకు ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పు. @TVKVijayHQ" అని ఇన్స్టాలో రాసుకొచ్చారు.
"సి జోసెఫ్ విజయ్, ఇది నమ్మశక్యంగా లేదు. మీకు, మీ మంత్రివర్గానికి అభినందనలు. మీ పాలన మన రాష్ట్రాన్ని గొప్ప స్థాయికి తీసుకెళ్తుందని ఆశిస్తున్నాను. మీకు అంతా మంచే జరగాలని కోరుకుంటున్నాను సర్" అని ఆర్జే బాలాజీ ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు. వీరితో పాటు దర్శకుడు పా. రంజిత్ కూడా విజయ్కు అభినందనలు తెలిపారు. ప్రజా సంక్షేమమే ధ్యేయంగా విజయ్ ప్రభుత్వాన్ని లీడ్ చేస్తారన్న నమ్మకం తనకుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
నార్త్ ఇండియాలో 'పెద్ది' ట్రైలర్ లాంచ్- బుచ్చిబాబు స్ట్రాటజీ మామూలుగా లేదుగా!
విజయ్, త్రిష పెళ్లి చేసుకోవాలి- వారి ప్రీ వెడ్డింగ్ వేడుకలకు తప్పకుండా వెళ్తా : బాలీవుడ్ హీరోయిన్