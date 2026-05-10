తమిళనాడు సీఎంగా విజయ్​- కంగ్రాట్స్ చెప్పిన సినీ ప్రముఖులు

విజయ్​కి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఆంధ్రప్రదేశ్​ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్​ కల్యాణ్-​ 'దళపతి విజయం చారిత్రాత్మకమైనది' అన్న కమల్​ హాసన్​- 'నా సోదరుడు, ముఖ్యమంత్రి విజయ్​ నాయకత్వంలో రాష్ట్రం మరింతగా రాణించాలి' అన్న ఆర్​ మాధవన్​

Published : May 10, 2026 at 5:15 PM IST

Movie Actors Congratulated Vijay : ఎన్నో ఉత్కంఠలకు తెరదించుతూ చివరికి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నికైన టీవీకే అధినేత విజయ్​కి సినీ ప్రముఖుల నుంచి అభినందనలు పోటెత్తుతున్నాయి. సోషల్​ మీడియా వేదికగా పోస్టులు పెడుతూ విజయ్​పై వారి అభిమానాన్ని పంచుకుంటున్నారు. తాజాగా, ఆంధ్రప్రదేశ్​ ఉపముఖ్యమంత్రి, పవర్​ స్టార్ పవన్​ కల్యాణ్​, నటుడు కమల్​హాసన్​, మాధవన్​లతో పాటు పలువురు సినీ ప్రముఖులు విజయ్​కు విషెస్​​ చెప్పారు. అయితే వారేమన్నారో వారి మాటల్లోనే చూద్దాం పదండి.

విజయ్​కి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన పవన్​ కల్యాణ్​
ఆంధ్రప్రదేశ్​ ఉపముఖ్యమంత్రి, పవర్​ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ కూడా విజయ్​కు అభినందనలు తెలిపారు. "తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన టీవీకే అధినేత విజయ్​, అలాగే మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వారందరికీ హృదయపూర్వక అభినందనలు. ఈ నూతన ప్రభుత్వం ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చి, పారదర్శకమైన, ప్రగతిశీల పాలనను అందించాలని కోరుకుంటున్నా. అలాగే, తమిళనాడును మరింత అభివృద్ధి, శ్రేయస్సు వైపు నడిపిస్తుందని ఆశిస్తున్నాను" అని ఎక్స్​లో రాసుకొచ్చారు.

'విజయ్​ నాయకత్వంలో రాష్ట్రం మరితంగా రాణించాలి'
విజయ్​ ప్రమాణ స్వీకారం సందర్భంగా, ఆయన్ను అభినందిస్తూ కమల్​ హాసన్ ఈ విధంగా ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు. 'తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నికైన విజయ్​కు నా అభినందనలు. విక్టరీ లీగ్​ అధ్యక్షుడు, నా సోదరుడు, ముఖ్యమంత్రి విజయ్​ నాయకత్వంలో రాష్ట్రం మరింతగా రాణించాలి. అభివృద్ధి పథంలో కొత్త శిఖరాలను అధిరోహించాలి. అలాగే, ప్రజల తీర్పును గౌరవిస్తూ తమిళగ వెట్రి కళగం(టీవీకే) ప్రభుత్వానికి మద్దతు ప్రకటించిన పార్టీలకు హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా' అని ఎక్స్​లో రాసుకొచ్చారు.

'నా ప్రియమైన సోదరా, నీకు ఆల్ ది వెరీ వెరీ బెస్ట్'
నటుడు ఆర్​ మాధవన్​ కూడా ఇన్​స్టాగ్రామ్​ వేదికగా స్పందించారు. "నా ప్రియమైన సోదరా, నీకు ఆల్ ది వెరీ వెరీ బెస్ట్. నిన్ను చూస్తుంటే నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. ముఖ్యమంత్రిగా నీ పదవీకాలం మన రాష్ట్రానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైనదిగా ఉండాలి. నువ్వు చేయాల్సిన మంచి పనులన్నింటికీ తగిన శక్తినివ్వాలని ఆ దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నా" అని పోస్ట్​లో రాశారు.

"ముఖ్యమంత్రి విజయ్‌కి అభినందనలు. మీ కొత్త బాధ్యతలో మీరు విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను. మీ పాలనలో రాష్ట్రం మరింత అభివృద్ధి చెందాలని ఆసిస్తున్నా" అని నటుడు ప్రకాశ్​ రాజ్ ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

ఇక, హీరోయిన్​ పూజా హెగ్డే కూడా తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో నటుడి చిత్రాన్ని పంచుకుంటూ, "@actorvijay లేక ముఖ్యమంత్రి విజయ్ అని పిలవాలా, సర్" అని రాశారు.

"తమిళనాడు సీఎం విజయ్‌కు కంగ్రాట్స్‌. రాష్ట్ర ప్రజల జీవితాల్లో ఆయన గొప్ప మార్పు తీసుకొస్తారని నేను ఆశిస్తున్నా. కోట్లాది మంది ప్రజలు మిమ్మల్ని విశ్వసించారు. ఇప్పుడు చరిత్ర మిమ్మల్ని చూస్తోంది. ఆల్‌ ది బెస్ట్‌" అని నటుడు మంచు విష్ణు పేర్కొన్నారు.

తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన విజయ్‌కు నటుడు విశాల్​ అభినందనలు తెలిపారు. చిత్ర పరిశ్రమకు చెందిన వ్యక్తి ప్రభుత్వాన్ని నడిపించే స్థాయికి వెళ్లడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు. గత 32 ఏళ్లుగా తెలిసిన వ్యక్తిని, దళపతి విజయ్‌ అని ప్రేమగా పిలిచే వ్యక్తిని ఇప్పుడు సర్‌ అని పిలవడం చాల గర్వంగా ఉందన్నారు. ఎమ్మెల్యేలకు, భవిష్యత్తుల్లో మంత్రులు కానున్న వారికి ఆల్‌ ది బెస్ట్‌ చెప్పారు.

"డియర్‌ ఫ్రెండ్‌, పీపుల్స్‌ లీడర్‌, నిజమైన జననాయగన్‌కు కంగ్రాట్స్‌. ఈ రోజు కేవలం చారిత్రాత్మకమైనదే కాదు, శక్తివంతమైన కొత్త శకానికి నాంది" అని నటి సిమ్రన్‌ పేర్కొన్నారు.

మరోవైపు, నటుడు మోహన్​బాబు కూడా విజయ్‌కు హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలిపారు. "ఓ నటుడు తమిళనాడులాంటి గొప్ప రాష్ట్రాన్ని నడిపించే స్థాయికి చేరుకోవడం చిత్ర పరిశ్రమకు గర్వకారణం. ఆల్‌ ది బెస్ట్‌ విజయ్‌" అని పేర్కొన్నారు.

ఇది కేవలం రాజకీయ విజయం మాత్రమే కాదు : నటుడు సత్యరాజ్
ఇక, ప్రముఖ నటుడు సత్యరాజ్ కూడా విజయ్​కి అభినందనలు తెలిపారు. "ఉత్కంఠ పోరులో చివరికి విజయం సాధించిన సీఎం దళపతి విజయ్​కి అభినందనలు. కష్టకాలంలో ఒక వ్యక్తి ఎలా దృఢంగా నిలబడాలి, అడ్డంకులను అధిగమించి తన సూత్రాలకు కట్టుబడి ఉండాలి అనేదానికి ఆయన చారిత్రాత్మక విజయం ఒక నిజమైన పాఠం. ఇది కేవలం రాజకీయ విజయం మాత్రమే కాదు, తమిళనాడుకు ఒక కొత్త మార్గానికి, కొత్త ఆశకు ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పు. @TVKVijayHQ" అని ఇన్​స్టాలో రాసుకొచ్చారు.

"సి జోసెఫ్ విజయ్, ఇది నమ్మశక్యంగా లేదు. మీకు, మీ మంత్రివర్గానికి అభినందనలు. మీ పాలన మన రాష్ట్రాన్ని గొప్ప స్థాయికి తీసుకెళ్తుందని ఆశిస్తున్నాను. మీకు అంతా మంచే జరగాలని కోరుకుంటున్నాను సర్" అని ఆర్​జే బాలాజీ ఎక్స్​లో పోస్టు చేశారు. వీరితో పాటు దర్శకుడు పా. రంజిత్​ కూడా విజయ్‌కు అభినందనలు తెలిపారు. ప్రజా సంక్షేమమే ధ్యేయంగా విజయ్​ ప్రభుత్వాన్ని లీడ్‌ చేస్తారన్న నమ్మకం తనకుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

