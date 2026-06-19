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13ఏళ్లలో 7 సినిమాలు - మెగా బ్రదర్స్​ నుంచి కల్యాణ్​ రామ్​ దాకా- వెంకీ మల్టీస్టారర్ ఫుల్ లిస్ట్ ఇదే!

వరుస మల్టీస్టారర్స్ చిత్రాలతో దూసుకుపోతున్న వెంకీ మామ - ఈ తరం సీనియర్ హీరోల్లో అత్యధిక మల్టీస్టారర్ చిత్రాలను చేసిన విక్టరీ వెంకటేశ్

Victory Venkatesh Multi Starrer Films
Victory Venkatesh Multi Starrer Films (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 19, 2026 at 12:08 PM IST

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Victory Venkatesh Multi Starrer Films : తెలుగు సినిమాల్లో మల్టీస్టారర్ ట్రెండ్ అనేది కొత్తేమీ కాదు. అప్పట్లో ఎన్టీఆర్, ఏఎన్​ఆర్, కృష్ణ, శోభన్​బాబు లాంటి అలనాటి అగ్రకథానాయకులు మల్టీస్టారర్ చిత్రాలతో విశేషంగా ఆకట్టుకున్నారు. ఆ తర్వాత తరంలో దగ్గబాటి వెంకటేశ్ ఈ తరహా చిత్రాలతో అలరిస్తూ వస్తున్నారు. ఆయన యంగ్ జనరేషన్ హీరోలతో వరుసగా మల్టీస్టారర్ మూవీస్ చేస్తూ టాలీవుడ్​లో కొత్త మార్క్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు.

ఈ క్రమంలోనే వెంకీ ఇప్పుడు మరో మల్టీస్టారర్​కు రెడీ అయిపోయారు. నందమూరి కల్యాణ్​రామ్​తో వెంకీ స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోనున్నారు. ఈ సినిమాకు అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమా 'venkyanil 5' అనే వర్కింగ్ టైటిల్​తో తెరకెక్కుతుంది. రీసెంట్​గానే ఈ సినిమా పూజా కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకొని షూటింగ్​కు రెడీ అవుతోంది. వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతికి సినిమా రిలీజ్ చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలో వెంకటేశ్ ఇప్పటిదాకా చేసిన మల్టీస్టారర్లపై ఓ లుక్కేద్దాం!

సీతమ్మ వాకిట్లోతో మల్టీస్టారర్​ స్టార్ట్: మల్టీస్టారర్ సంప్రదాయం మెల్లగా తగ్గిపోతున్న తరుణంలో విక్టరీ వెంకటేశ్ - సూపర్ స్టార్ మహేశ్​బాబు కలయికలో 'సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు' రూపొందింది. 2013వ జనవరి 11న సంక్రాంతి బరిలో నిలిచిన ఈ చిత్రం ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్​ను ఎంతగానో ఆకట్టుకొని సక్సెస్ అందుకుంది. దాంతో ఈ చిత్రానికి అన్ని వర్గాలకు చెందిన ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పట్టారు. ఇందులో వెంకటేశ్​కు జోడీగా అంజలి, మహేశ్​ సరసన సమంత సహజ నటనతో మంచి మార్కులే వేయించుకున్నారు. ఈ చిత్రానికి శ్రీకాంత్ అడ్డాల దర్శకత్వం వహించగా, స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ దిల్ రాజు నిర్మాతగా వ్యవహరించారు.

రామ్​ పోతినేనితో: యంగ్ హీరోల్లో ఎనర్జిటిక్ స్టార్​గా పేరొందిన రామ్ పోతినేనితోనూ వెంకటేశ్ మల్టీస్టారర్ చేశారు. ఈ ఇద్దరి కాంబోలో దర్శకుడు కె. విజయ్ భాస్కర్ దర్శకత్వంలో 'మసాలా' అనే చిత్రం రూపొందింది. హిందీలో బోల్​బచ్చన్ మూవీకి ఇది రీమేక్​గా వచ్చింది. అయితే 2013 నవంబర్ 13న రిలీజైన ఈ చిత్రం మిశ్రమ స్పందనలకే పరిమితమైనప్పటికీ, వెంకటేశ్- రామ్ నటనకు మంచిమార్కులే పడ్డాయి.

పవర్ స్టార్​తో వెంకీ స్క్రీన్ షేరింగ్ : పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్- వెంకటేశ్ కలయికలో 2015లో హిందీ చిత్రం ఓ మై గాడ్ చిత్రానికి రీమేక్​గా తెలుగులో 'గోపాల గోపాల' రూపొందింది. ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు కిషోర్ కుమార్ పార్థసాని (డాలీ) డైరెక్షన్ చేశారు. సంక్రాంతి బరిలో నిలిచిన ఈ మూవీ విజయం సాధించింది. శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడిగా పవన్, దేవుడి పైనే యాక్ట్ ఆఫ్ గాడ్ పేరిట న్యాయస్థానంలో కేసు వేసే పాత్రలో వెంకటేశ్ తమదైన నటనతో ఆద్యంతం సినిమాను రక్తికట్టించారు. 2015 జనవరి 10న ఈ మూవీ రిలీజైెంది.

మెగా హీరోతో : గోపాల గోపాలతో పవన్​తో ఆకట్టుకున్న వెంకటేశ్ ఈసారి అబ్బాయి వరుణ్ తేజ్​తో ఫన్ అండ్ ఫ్రస్టేషన్​తో కూడిన, ఫ్యామిలీ చిత్రం 'ఎఫ్​2' అనే మూవీ చేశారు. ఆ తర్వాత డబ్బు ప్రధాన అంశంగా తెరకెక్కిన ఎఫ్ 3 చిత్రంలోనూ స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు. ఈ రెండు సినిమాలు అనిల్ రావిపూడి డైరెక్షన్​లో తెరకెక్కి కుటుంబ ప్రేక్షకుల ఆదరణను పొందాయి. 2019 సంక్రాంతి బరిలో నిలిచిన ఎఫ్​2, 2022 మే 27న రిలీజైన ఎఫ్3 చిత్రాలు బ్లాక్ బస్టర్ విజయాన్ని అందుకుని వెంకటేశ్ కెరీర్​లో విజయాల పరంపరను కొనసాగించాయి.

అల్లుడితో వెంకీమామ : అంతవరకు తనతోటి హీరోలతో కలిసి చేసిన వెంకీ ఈసారి మాత్రం తన ముద్దుల మేనల్లుడు నాగచైతన్య అక్కినేనితో జతకట్టారు. స్టార్ డైరెక్టర్ బాబీ ఈ సినిమాను ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్​తో వెంకీ మామ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. 2019 డిసెంబర్ 13 న బాక్సాఫీస్ బరిలో దిగిన ఈ చిత్రం క్లీన్ హిట్​గా నిలిచింది. ఇందులో వెంకటేశ్​కు జోడీగా ఆర్ఎక్స్ 100 ఫేం పాయల్ రాజ్ పుత్, చైతన్యకు జోడీగా రాశీఖన్నా నటించి మెప్పించారు. విథిని ఎదిరించే శక్తి ప్రేమానురాగాలకు ఉందని చాటిచెప్పే ఈ చిత్రం ఎప్పటికే ఎవర్​గ్రీన్​గా నిలిచిపోతుంది.

మెగా - విక్టరీ మల్టీస్టారర్ : ఇప్పటివరకు వరకు ఒక లెక్క, ఇప్పుడో లెక్క అన్నట్లుగా ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో ఓ క్రేజీ మల్టీస్టారర్ చిత్రం బాక్సాఫీస్ బరిలో దిగి ఘనవిజయం సాధించింది. మెగాస్టార్ చిరంజీవి, హిట్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి కాంబోలో మన శంకర వరప్రసాద్ గారు చిత్రం రూపొందింది. ఇందులో కథను కీలకమలుపు తిప్పే పాత్ర అయిన వెంకీ గౌడ అనే పాత్రలో వెంకటేశ్ తన నటన ప్రేక్షకులతో విజిల్ వేయిచింది. ఇక క్లైమాక్స్​లో చిరు, వెంకీ మధ్య సనివేశాలు, యాక్షన్ సీక్వెన్స్​లు సినిమాకే హైలెట్​గా నిలిచాయి. ఈ ఏడాది జనవరి 12న సంక్రాంతికి రిలీజైన ఈ సినిమా మంచి విజయం అందుకుంది.

అనిల్ రావిపూడి-వెంకటేశ్- కల్యాణ్​ రామ్ కొత్త సినిమా షురూ- హీరోయిన్లు కన్ఫర్మ్

'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు'కు వెంకీ రెమ్యూనరేషన్-​ క్లారిటీ ఇచ్చిన నిర్మాత

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