తనకు ఫ్యామిలీ ఇమేజ్ ఉందని తెలుసంటున్న వెంకటేశ్ - 'ఆదర్శ కుటుంబం' టీజర్ చూశారా?
రిలీజైన ఆదర్శకుటుంబం టీజర్ - పక్కా ఫ్యామిలీ మ్యాన్ అవతార్లో వెంకటేశ్
Published : September 12, 2026 at 5:01 PM IST
Aadarsha kutumbam Teaser: టాలీవుడ్ క్రేజీ కాంబినేషన్లలో ఒకటైన విక్టరీ వెంకటేష్- మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ నుంచి వస్తున్న సినిమా 'ఆదర్శ కుటుంబం'. ఫ్యామిలీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ జోనర్లో తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం అక్టోబర్ 2న గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్ తాజాగా ఈ సినిమా టీజర్ను శనివారం విడుదల చేశారు. ఈ టీజర్లో విక్టరీ వెంకటేష్ లుక్ చాలా స్టైలిష్గా ఉంది. తనదైన ట్రేడ్మార్క్ కామిక్ టైమింగ్తో మరోసారి ప్రేక్షకులను అలరించడానికి ఆయన సిద్ధమయ్యారు. ఇక త్రివిక్రమ్ సినిమాల్లో ఉండే ప్రత్యేకమైన రైమింగ్ డైలాగులు, కుటుంబ బంధాలు, ఎమోషన్స్ ఈ టీజర్లో కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. 'నాకు ఇమేజ్ ఉందని తెలుసు, కానీ సిచ్యువేషన్ డిమాండ్ చేస్తే యాక్షన్ చేయడానికి వెనకాడను' అంటూ వెంకటేశ్ చెప్పే డైలాగ్లు ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
ఒక సాధారణ మధ్యతరగతి కుటుంబం ఎదుర్కొనే ఆర్థిక ఇబ్బందులతో టీజర్ ప్రారంభమవుతుంది. కుటుంబ పోషణ కోసం నానా తంటాలు పడుతూ, ఎక్కడ చూసినా అప్పులు చేసి, వాటిని తిరిగి చెల్లించలేక సతమతమయ్యే మధ్యతరగతి జీవితాన్ని ఇందులో చూపించారు. ఆర్థిక సమస్యలు తారాస్థాయికి చేరి సతమతమవుతున్న తరుణంలో చిట్టి బాబు (వెంకటేష్)కు అనుకోకుండా ఒక భారీ లాటరీ తగులుతుంది. ఈ జాక్పాట్ దెబ్బతో ఆ కుటుంబం ఆర్థిక పరిస్థితి ఒక్కసారిగా మారిపోతుంది. అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత వారి జీవితం ప్రశాంతంగా సాగకుండా ఒక కొత్త సమస్య వారిని చుట్టుముడుతుంది. ఆ సమస్య నుంచి బయటపడటానికి ఆ కుటుంబం ఏ చేసింది? విలన్స్ కు చిట్టి బాబు కుటుంబం ఎందుకు టార్గెట్ అయ్యింది? ఆ తర్వాత ఆ కుటుంబం ఎలాంటి పరిణామాలను ఎదుర్కొంది? అనే ప్రశ్నలతో ఈ సినిమా సాగుతుందని టీజర్ చూస్తే అర్థమవుతుంది.