'పెద్ది' సెట్స్లో విక్కీ కౌశల్ తండ్రి- ఆయన అక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే?
పెద్ది సినిమా కోసం పని చేస్తున్న బాలీవుడ్ హీరో తండ్రి - ఎందుకంటే?
Published : November 29, 2025 at 3:30 PM IST
Vicky Kaushal Father In Peddi : టాలీవుడ్ మెగా పవర్స్టార్ రామ్చరణ్ నటిస్తున్న'పెద్ది' సినిమా షూటింగ్లో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు. ఇటీవల ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన 'చికిరి చికిరి' సాంగ్ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరిస్తుంది. ఆ పాటలో రామ్చరణ్ డ్యాన్స్ కొత్త రికార్డ్ కూడా సృష్టిస్తుంది. మొదటి సింగిల్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించడంతో యూట్యూబ్లో 110 మిలియన్ వ్యూస్ సంపాదించుకుంది. అయితే ఇప్పుడు సినిమాకు సంబంధించి మరో వార్త సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతుంది. బాలీవుడ్కు సంబంధించిన స్టార్ హీరో తండ్రి ఒకరు ఈ సినిమా కోసం పని చేస్తున్నారని టాక్. ఇంతకీ ఆయన ఎవరంటే?
ప్రస్తుతం ఈ చిత్రంలో కొత్త షెడ్యూల్ను హైదరాబాద్లో షూటింగ్ చేస్తున్నారు. భాగ్యనగరంలోని ఓ అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీలో భారీ సెట్ వేశారు. రామ్చరణ్, శివ రాజ్కుమార్, ఇతర నటీనటులు కూడా ఈ షూటింగ్లో పాల్గొననున్నారు. ముఖ్యంగా రామ్చరణ్- శివరాజ్కుమార్ పై కీలక సన్నివేశాలు తెరకెక్కించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. యాక్షన్ సీన్స్ కూడా ఇందులో ఉన్నట్లు సమాచారం.
ఆయన పర్యవేక్షనలో
అయితే ప్రస్తుతం జరుగుతున్న షెడ్యూల్లో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో విక్కీ కౌశల్ తండ్రి షామ్ కౌశల్ పర్యవేక్షణలో ఉత్కంఠభరితమైన స్టంట్ సీక్వెన్స్ను చిత్రీకరిస్తున్నారు. నవకాంత్ స్టంట్ మాస్టర్గా పనిచేస్తున్నారు. షామ్ కౌశల్ 'దంగల్', 'పద్మావత్', 'బాజీరావు మస్తానీ' వంటి అనేక బాలీవుడ్ హిట్ సినిమాలకు పనిచేశారు. కథనానికి కీలకమైన ఈ సింగిల్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ కోసం నిర్మాతలు భారీగా ఖర్చు చేస్తున్నారు. బాలీవుడ్ స్టంట్ డైరెక్టర్ షామ్ కౌశల్ ఆధ్వర్యంలో దీనిని నిర్వహిస్తున్నారు. దీంతో ఈ సీన్ ఎలా ఉండనందో అని అంచనాలు భారీగా పెరిగిపోతున్నాయి.
కాగా, ఈ చిత్రంలో రామ్ చరణ్ సరసన బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా నటిస్తుండగా, కన్నడ స్టార్ నటుడు శివరాజ్కుమార్, జగపతి బాబు, దివ్యేందు శర్మ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సంస్థలు సమర్పిస్తున్నాయి. సంగీతం ఏఆర్ రెహమాన్ అందిస్తుండగా, కథ, స్క్రీన్ప్లే, దర్శకత్వం బుచ్చిబాబు వహిస్తున్నారు. మార్చి 27, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్కు సిద్ధమవుతోంది.
