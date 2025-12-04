ప్రముఖ నిర్మాత ఏవీఎం శరవణన్ కన్నుమూత
Published : December 4, 2025 at 9:08 AM IST
Producer AV Saravanan Passes Away : ప్రముఖ కోలీవుడ్ నిర్మాత, ఏవీఎం నిర్మాణ సంస్థ అధినేత ఏవీఎం శరవణన్ (85) కన్నుముశారు. వృద్ధాప్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఆయన, గురువారం ఉదయం చెన్నైలోని తన నివాసంలో తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆయన మృతితో చిత్ర పరిశ్రమలో విషాదం నెలకొంది. ప్రముఖులు శరవణన్కు నివాళులర్పిస్తున్నారు.
తమిళ సినిమా మార్గదర్శకులలో ఒకరిగా పిలవబడే దర్శక నిర్మాత ఏవీ మెయప్పన్ కుమారుడే శరవణన్. 1939లో శరవణన్ జన్మించారు. ఆయన పూర్తి పేరు శరవణన్ సూర్య మణి. కానీ ఏవీఎం శరవణన్గా ప్రసిద్ధి చెందారు. శరవణన్ తండ్రి మెయప్పన్ 1945లో ఏవీఎం ప్రొడక్షన్స్ను స్థాపించారు. మెయప్పన్ మరణం తర్వాత 1970లో శరవణన్ సంస్థ బాధ్యతలు చేపట్టారు. అప్పటి నుంచి ఈ బ్యానర్లో ఎన్నో గొప్ప చిత్రాలు రూపుదిద్దుకున్నాయి. శరవణన్ ఆ ప్రొడక్షన్ హౌజ్ను సమర్థవంతంగా ముందుకు తీసుకెళ్లారు. శరవణన్ నిర్మాతగా పలు అవార్డులను గెలుచుకున్నారు. ఆయన 1986లో మద్రాస్ షెరీఫ్గా కూడా పనిచేశారు. ఆయన కుమారుడు ఎంఎస్ గుహాన్ కూడా నిర్మాతగా ఉన్నారు.
ఏవీఎం బ్యానర్పై 300పైగా చిత్రాలు
ఏవీఎం బ్యానర్పై తమిళ, తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో మొత్తం 300కు పైగా సినిమాలు నిర్మించారు. ఎంజీఆర్, రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ వంటి లెజెండరీ నటులతో సినిమాలు చేశారు. 'నామ్ ఇరువర్' (1947) ఈ సంస్థ నుంచి వచ్చిన మొదటి సినిమా. తెలుగులో 'జీవితం' అనే చిత్రం వచ్చింది. అలాగే తెలుగులో 'సంసారం ఒక చదరంగం', 'ఆ ఒక్కటీ అడక్కు', 'మెరుపు కలలు', 'జెమిని', 'శివాజీ' వంటి సినిమాలను నిర్మించారు. అంతేకాకుండా 'లీడర్' సినిమాతో దగ్గుబాటి రానాని హీరోగా పరిచయం చేశారు. శేఖర్ కమ్ముల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ పొలిటికల్ డ్రామా విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. ఇదే తెలుగులో శరవణన్ నిర్మించిన చివరి చిత్రం. ఏవీఎం ప్రొడక్షన్స్ నుంచి గత దశాబ్ద కాలంలో ఒక్క సినిమా కూడా రాలేదు. చివరిగా 2014లో 'ఇధువుం కదంధు పోగుం' అనే తమిళ చిత్రం నిర్మించారు. 2022లో అరుణ్ విజయ్ ప్రధాన పాత్రలో వచ్చిన తమిళ్రాకర్స్ అనే వెబ్సిరీస్ వచ్చింది. దీనిని శరవణన్ కుమారుడు గుహాన్ నిర్మించారు. మరోవైపు తెలుగు, తమిళ, మలయాళ భాషల్లో ఎన్నో ప్రజాదరణ పొందిన సీరియల్స్ నిర్మించారు.
ఇటీవలి కాలంలో శక్తి తగ్గి ఆరోగ్య సమస్యలు రావడంతో ఆయన చికిత్స పొందుతున్నట్టు కుటుంబవర్గాలు తెలిపాయి. డిసెంబర్ 3వ తేదీనే తన పుట్టినరోజును జరుపుకున్నారు. 86 సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టిన తర్వాత రోజే ఆయన మృతి చెందారు. ఏవీఎం శరవణన్ కుటుంబానికి, పలువురు ప్రముఖులు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నారు. ఆయన ఆత్మకి శాంతి చేకూరాలని ప్రార్ధిస్తున్నారు. శరవణన్ భౌతికకాయం గురువారం మధ్యాహ్నం 3:30 గంటల వరకూ ప్రజలు, బంధువులు, పరిశ్రమ స్నేహితుల సందర్శనార్థం ఏవీఎం స్టూడియోస్ ఉంచనున్నారు. సాయంత్రమే అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నారు.
