డ్రాగన్ సినిమా క్రేజీ బజ్- ప్రాజెక్ట్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనున్న సీనియర్ నటుడు!
మరో రెండు వారాల్లో ఎన్టీఆర్ పుట్టిన రోజు - ఆరోజు రానున్న గ్లింప్స్ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న అభిమానులు- ఈ అప్డేట్లు కూడా ఉంటాాయా?
Published : May 7, 2026 at 12:01 PM IST
NTR Neel Movie Cast : మాస్ హీరో ఎన్టీఆర్, హై వోల్టేజ్ దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ కాంబినేషన్లో సినిమా అనౌన్స్ చేసినప్పటి నుంచి నందమూరి అభిమానుల్లో జోష్ నెలకొంది. సినిమా ప్రారంభమై చాలా రోజులు గడుస్తున్నా చిత్రబృందం సినిమా నుంచి అప్డేట్లు లేవు. మరో రెండు వారాల్లో ఎన్టీఆర్ పుట్టిన రోజు ఉంది. ఆరోజు గ్లింప్స్ రానున్నాయి. దీంతో తారక్ పుట్టినరోజు కోసం ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. అయితే ఇంతలోనే సినిమాకు సంబంధించి మరో వార్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. ఈ ప్రాజెక్ట్లో విలక్షన నటుడు చేరనున్నట్లు ప్రచారం సాగుతోంది. ఇంతకీ ఆయన ఎవరంటే?
శరవేగంగా చిత్రీకరణ
పాన్ఇండియా సినిమా డ్రాగన్ (వర్కింగ్ టైటిల్) షూటింగ్ వేగంగా జరుగుతోంది. ఇప్పటికే పలు యాక్షన్ సన్నివేశాలు తెరకెక్కించారు. ఈ నేపథ్యంలో సీనియర్ నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్ ఇందులో నటించనున్నట్లు సమాచారం. ఆయన ఈ సినిమాలో కీలక పాత్ర పోషించనున్నారని ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో చర్చ సాగుతోంది. అయితే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. ఒకవేళ ఆయన నటిస్తే మాత్రం బాగుంటుందని ఫ్యాన్స్ అనుకుంటున్నారు. గతంలో ఈ ఇద్దరూ పలు సినిమాల్లో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు. టెంపర్ సినిమాలో సన్నివేశాలు మాత్రం హైలైట్. దేవరలోనూ ప్రకాశ్ రాజ్ పాత్ర ఆకట్టుకుంది. అలాగే ప్రశాంత్ నీల్ బ్లాక్బస్టర్ కేజీఎఫ్ 2లోనూ ప్రకాశ్ పాత్రకు మంచి మార్కులు పడ్డాయి.
ఆయనతో కలిస్తే
ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ నటుడు అనిల్ కపూర్ కూాడా నటిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ప్రకాశ్ రాజ్ కూడా ఉంటారని చెబుతున్నారు. దీంతో మరింత ఎక్కువ హైప్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ ఇద్దరు సీనియర్ల పాత్రలను ప్రశాంత్ ఎలా డిజైన్ చేశారోనని ఆసక్తిగా ఉన్నారు. ఏదేమైనా దీని గురించి మే 20న రానున్న గ్లింప్స్లో క్లారిటీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది.
“ HIS REIGN…… HIS SOIL “— #NTRNeel (@NTRNeelFilm) April 21, 2026
విభిన్నమైన లుక్లో తారక్
ఎన్టీఆర్తో కలిసి అనిల్ కపూర్ నటిస్తోన్న రెండో చిత్రమిది. గతంలో వీరిద్దరూ 'వార్ 2'లో నటించారు. అలాగే, సందీప్ రెడ్డి వంగా 'యానిమల్' తర్వాత రెండోసారి దక్షిణాది దర్శకుడి చిత్రంలో అనిల్ నటిస్తున్నారు. అయితే ఆయన ఏ పాత్రలో కనిపిస్తారన్న దానిపై ఇంకా స్పష్టత లేదు. దేవర తర్వాత ఎన్టీఆర్ సలార్ తర్వాత ప్రశాంత్ నీల్ చేస్తున్న చిత్రమిది. ఎన్టీఆర్ సరసన ఇందులో రుక్మిణీ వసంత్ నటిస్తున్నారు.
పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామాగా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో తారక్ మునుపెన్నడూ చేయని మాస్ పాత్రలో విభిన్నమైన లుక్తో కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమా నుంచి వీడియో గ్లింప్స్, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ లాంటి ఏ ఒక్క అప్డేట్ను కూడా మేకర్స్ వదలలేదు. ఇప్పటికే జోర్డాన్లో ఒక భారీ యాక్షన్ షెడ్యూల్ను చిత్ర యూనిట్ విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. ప్రశాంత్ నీల్ సినిమాలకు వెన్నెముకగా నిలిచే రవి బస్రూర్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నారు.
ఇలా అయితే బాక్సాఫీస్ దగ్గర రికార్డుల పంట
ప్రశాంత్ నీల్ మార్క్ ఎలివేషన్లు, ఎన్టీఆర్ పవర్ ఫుల్ మాస్ పర్ఫార్మెన్స్ తోడైతే బాక్సాఫీస్ దగ్గర మరోసారి రికార్డుల పంట పండంటం ఖాయం. ఈ భారీ యాక్షన్ డ్రామా ఇండియన్ సినిమా చరిత్రలో మరో మైలురాయిగా నిలుస్తుందని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. దీనికోసం అటు అభిమానులు, ఇటు సామాన్య ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురు చూస్తున్నారు. 2027లో ఈ చిత్రాన్ని వెండితెరపైకి తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా చిత్ర బృందం పని చేస్తోంది
రూ. 350 కోట్ల భారీ బడ్జెట్
ఈ సినిమాను మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ సంస్థలు సంయుక్తంగా సుమారు రూ. 350 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో నిర్మిస్తున్నాయి. ఇది కేవలం ఒక యాక్షన్ సినిమా మాత్రమే కాదు, ప్రశాంత్ నీల్ మార్క్ ఎమోషనల్ డ్రామా కూడా ఉండబోతోందని సమాచారం. ఈ సినిమా కోసం ఎన్టీఆర్ తన ఫిజిక్ను పూర్తిగా మార్చుకున్నారు. ఇటీవల విడుదలైన ఆయన జిమ్ ఫోటో సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. అత్యంత కఠినమైన శిక్షణ తీసుకుని ఆయన ఒక పవర్ఫుల్ బాడీ మేకోవర్తో ఈ సినిమాలో కనిపించనున్నారు.
