డ్రాగన్ సినిమా క్రేజీ బజ్- ప్రాజెక్ట్​లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనున్న సీనియర్ నటుడు!

మరో రెండు వారాల్లో ఎన్టీఆర్​ పుట్టిన రోజు - ఆరోజు రానున్న గ్లింప్స్​ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న అభిమానులు- ఈ అప్డేట్లు కూడా ఉంటాాయా?

Prakash Raj In Dragon movie
Published : May 7, 2026 at 12:01 PM IST

NTR Neel Movie Cast : మాస్ హీరో ఎన్టీఆర్, హై వోల్టేజ్ దర్శకుడు ప్రశాంత్​ నీల్​ కాంబినేషన్​లో సినిమా అనౌన్స్ చేసినప్పటి నుంచి నందమూరి అభిమానుల్లో జోష్ నెలకొంది. సినిమా ప్రారంభమై చాలా రోజులు గడుస్తున్నా చిత్రబృందం సినిమా నుంచి అప్​డేట్​లు లేవు. మరో రెండు వారాల్లో ఎన్టీఆర్​ పుట్టిన రోజు ఉంది. ఆరోజు గ్లింప్స్​ రానున్నాయి. దీంతో తారక్ పుట్టినరోజు కోసం ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. అయితే ఇంతలోనే సినిమాకు సంబంధించి మరో వార్త నెట్టింట వైరల్​గా మారింది. ఈ ప్రాజెక్ట్​లో విలక్షన నటుడు చేరనున్నట్లు ప్రచారం సాగుతోంది. ఇంతకీ ఆయన ఎవరంటే?

శరవేగంగా చిత్రీకరణ
పాన్​ఇండియా సినిమా డ్రాగన్​ (వర్కింగ్​ టైటిల్​) షూటింగ్ వేగంగా జరుగుతోంది. ఇప్పటికే పలు యాక్షన్ సన్నివేశాలు తెరకెక్కించారు. ఈ నేపథ్యంలో సీనియర్​ నటుడు ప్రకాశ్​ రాజ్​ ఇందులో నటించనున్నట్లు సమాచారం. ఆయన ఈ సినిమాలో కీలక పాత్ర పోషించనున్నారని ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో చర్చ సాగుతోంది. అయితే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. ఒకవేళ ఆయన నటిస్తే మాత్రం బాగుంటుందని ఫ్యాన్స్ అనుకుంటున్నారు. గతంలో ఈ ఇద్దరూ పలు సినిమాల్లో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు. టెంపర్​ సినిమాలో సన్నివేశాలు మాత్రం హైలైట్. దేవరలోనూ ప్రకాశ్ రాజ్ పాత్ర ఆకట్టుకుంది. అలాగే ప్రశాంత్ నీల్ బ్లాక్​బస్టర్ కేజీఎఫ్ 2లోనూ ప్రకాశ్ పాత్రకు మంచి మార్కులు పడ్డాయి.

ఆయనతో కలిస్తే
ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ నటుడు అనిల్ కపూర్ కూాడా నటిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ప్రకాశ్ రాజ్ కూడా ఉంటారని చెబుతున్నారు. దీంతో మరింత ఎక్కువ హైప్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ ఇద్దరు సీనియర్ల పాత్రలను ప్రశాంత్ ఎలా డిజైన్ చేశారోనని ఆసక్తిగా ఉన్నారు. ఏదేమైనా దీని గురించి మే 20న రానున్న గ్లింప్స్​లో క్లారిటీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది.

విభిన్నమైన లుక్‌లో తారక్​
ఎన్టీఆర్‌తో కలిసి అనిల్‌ కపూర్‌ నటిస్తోన్న రెండో చిత్రమిది. గతంలో వీరిద్దరూ 'వార్‌ 2'లో నటించారు. అలాగే, సందీప్‌ రెడ్డి వంగా 'యానిమల్‌' తర్వాత రెండోసారి దక్షిణాది దర్శకుడి చిత్రంలో అనిల్‌ నటిస్తున్నారు. అయితే ఆయన ఏ పాత్రలో కనిపిస్తారన్న దానిపై ఇంకా స్పష్టత లేదు. దేవర తర్వాత ఎన్టీఆర్‌ సలార్‌ తర్వాత ప్రశాంత్‌ నీల్‌ చేస్తున్న చిత్రమిది. ఎన్టీఆర్‌ సరసన ఇందులో రుక్మిణీ వసంత్‌ నటిస్తున్నారు.

పీరియాడిక్‌ యాక్షన్‌ డ్రామాగా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో తారక్‌ మునుపెన్నడూ చేయని మాస్‌ పాత్రలో విభిన్నమైన లుక్‌తో కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమా నుంచి వీడియో గ్లింప్స్, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ లాంటి ఏ ఒక్క అప్డేట్​ను కూడా మేకర్స్ వదలలేదు. ఇప్పటికే జోర్డాన్‌లో ఒక భారీ యాక్షన్ షెడ్యూల్‌ను చిత్ర యూనిట్ విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. ప్రశాంత్ నీల్ సినిమాలకు వెన్నెముకగా నిలిచే రవి బస్రూర్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నారు.

ఇలా అయితే బాక్సాఫీస్ దగ్గర రికార్డుల పంట
ప్రశాంత్ నీల్ మార్క్ ఎలివేషన్లు, ఎన్టీఆర్ పవర్ ఫుల్ మాస్ పర్ఫార్మెన్స్ తోడైతే బాక్సాఫీస్ దగ్గర మరోసారి రికార్డుల పంట పండంటం ఖాయం. ఈ భారీ యాక్షన్ డ్రామా ఇండియన్ సినిమా చరిత్రలో మరో మైలురాయిగా నిలుస్తుందని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. దీనికోసం అటు అభిమానులు, ఇటు సామాన్య ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురు చూస్తున్నారు. 2027లో ఈ చిత్రాన్ని వెండితెరపైకి తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా చిత్ర బృందం పని చేస్తోంది

రూ. 350 కోట్ల భారీ బడ్జెట్
ఈ సినిమాను మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ సంస్థలు సంయుక్తంగా సుమారు రూ. 350 కోట్ల భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మిస్తున్నాయి. ఇది కేవలం ఒక యాక్షన్ సినిమా మాత్రమే కాదు, ప్రశాంత్ నీల్ మార్క్ ఎమోషనల్ డ్రామా కూడా ఉండబోతోందని సమాచారం. ఈ సినిమా కోసం ఎన్టీఆర్ తన ఫిజిక్‌ను పూర్తిగా మార్చుకున్నారు. ఇటీవల విడుదలైన ఆయన జిమ్ ఫోటో సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. అత్యంత కఠినమైన శిక్షణ తీసుకుని ఆయన ఒక పవర్‌ఫుల్ బాడీ మేకోవర్‌తో ఈ సినిమాలో కనిపించనున్నారు.

