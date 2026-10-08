ప్రముఖ నటుడు నానా పటేకర్ కన్నుమూత
Actor Nana Patekar Passed Away : ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు, నిర్మాత నానా పటేకర్ తుది శ్వాస విడిచారు. గురువారం ఉదయం గుండెపోటుతో ఆయన నివాసంలో కన్నుమూశారు
Published : October 8, 2026 at 7:47 AM IST
Actor Nana Patekar Passed Away : భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. ప్రముఖ విలక్షణ నటుడు నానా పటేకర్ కన్నుమూశారు. గోవాలోని తన నివాసంలో తీవ్రమైన గుండెపోటు రావడంతో 75 ఏళ్ల వయసులో ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారు. నాలుగు దశాబ్దాలకు పైగా అద్భుతమైన నటనతో యావత్ దేశ ప్రేక్షకులను అలరించిన నానాపటేకర్ మరణంపై చిత్ర ప్రముఖులు విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
గోవాలోని తన నివాసంలో నానా పటేకర్ అపస్మారక స్థితిలో ఉండటాన్ని గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు, డోనా పౌలాలోని మణిపాల్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. సుమారు 45 నిమిషాల పాటు నిరంతరాయంగా సీపీఆర్ చేసినప్పటికీ ఆయనను కాపాడలేకపోయామని, ఉదయం 5:20 గంటలకు ఆయన మృతి చెందినట్లు ఆంకాలజీ విభాగం చీఫ్ డాక్టర్ శేఖర్ సాల్కర్ ప్రకటించారు. దీనిని మెడికో-లీగల్ కేసుగా నమోదు చేశామని, మరణానికి కచ్చితమైన కారణాలను వైద్యపరంగా, చట్టపరంగా నిర్ధారించేందుకు పోస్టుమార్టం నిర్వహించనున్నట్లు ఆసుపత్రి వర్గాలు వెల్లడించాయి.
ఏడున్నర పదుల వయసులోనూ నానా పటేకర్ నటనలో చురుగ్గా కొనసాగారు. 2026 ఫిబ్రవరిలో విడుదలైన 'ఓ రోమియో' చిత్రంలో ఆయన ఇస్మాయిల్ ఖాన్ పాత్రలో ఆకట్టుకున్నారు. మార్చిలో విడుదలైన అనిల్ కపూర్ సుబేదార్లోనూ ఆయన నటించారు. నానా పటేకర్ అసలు పేరు విశ్వనాథ్ పటేకర్. 1978లో గమన్ సినిమాతో యాక్టింగ్ కెరీర్ ప్రారంభించిన ఆయన.. హిందీ, మరాఠీ చిత్ర పరిశ్రమల్లో అత్యుత్తమ నటుడిగా తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్పరుచుకున్నారు. అంకుష్, ప్రతిఘాత్, సలామ్ బాంబే, పరిందా చిత్రాలు ఆయనకు మంచి గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టాయి. ముఖ్యంగా వెల్కమ్, వెల్కమ్ బ్యాక్ సినిమాల్లో ఆయన పోషించిన ఉదయ్ శెట్టి పాత్ర ప్రేక్షకులకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది. తన సుదీర్ఘ సినీ ప్రయాణంలో మూడు జాతీయ అవార్డులను అందుకున్న నానా పటేకర్ 2013లో భారత ప్రభుత్వ అత్యున్నత పౌర పురస్కారం పద్మశ్రీని అందుకున్నారు.