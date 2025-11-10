వెంటిలేటర్పై సీనియర్ హీరో ధర్మేంద్ర? వార్తలపై క్లారిటీ ఇచ్చిన టీమ్
Published : November 10, 2025 at 5:54 PM IST
Dharmendra on Ventilator : బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు ధర్మేంద్ర వెంటిలేటర్పై చికిత్స పొందుతున్నారన్న ప్రచారాన్ని ఆయన టీమ్ ఖండించింది. ఆయన ఆరోగ్యంగానే ఉన్నారని, ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని అభిమానులకు క్లారిటీ ఇచ్చింది. శ్వాస సంబంధిత సమస్యతో ధర్మేంద్ర అక్టోబరు 31న ముంబయిలోని ఓ ఆస్పత్రికి వెళ్లారు. మరోసారి ఆయన హాస్పిటల్కు వెళ్లడంతో ధర్మేంద్ర ఆరోగ్యం క్షీణించిందని, వెంటిలేటర్పై చికిత్స పొందుతున్నారంటూ వార్తలు వచ్చాయి. ఓ జాతీయ మీడియాతో మాట్లాడిన టీమ్ వాటిని ఖండించింది.