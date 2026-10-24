'టాలెంట్ గుర్తించడంలో బాలీవుడ్ ఫెయిల్ అవుతోంది'- మనోజ్ బాజ్పేయీ సంచలన కామెంట్స్
నటులపై హిందీ ఇండస్ట్రీ తీరుపట్ల నటుడు బాజ్పేయీ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. చాలా మంది యాక్టర్స్ను ఒకే తరహా పాత్రలకు పరిమితం చేశారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
Published : October 24, 2026 at 12:52 PM IST
Manoj Bajpayee Shocking Comments : బాలీవుడ్ నటుడు మనోజ్ బాజ్పేయి బాలీవుడ్పై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. నటీనటుల ప్రతిభను గుర్తించడంలో హిందీ ఇండస్ట్రీ తరచూ విఫలమవుతోందని విమర్శించారు. అనేక మంటి నటీనటులను ఒక రకమైన పాత్రలకే పరిమితం చేస్తున్నారని అన్నారు. తన విషయంలోనూ ఇదే జరుగుతోందని అన్నారు. ఆయనలోని నటుడిని పూర్తి స్థాయిలో బాలీవుడ్ ఉపయోగించుకోలేకపోయిందని చెప్పారు.ఈ మేరకు తన అప్కమింగ్ సినిమా 'గజబ్ రాత్' ప్రమోషన్స్లో భాగంగా పాల్గొన్న ఓ పాడ్కాస్ట్లో మాట్లాడారు. బాలీవుడ్పై ఆయన చేసిన కామెంట్స్ హాట్ టాపిక్గా మారింది.
ఇండస్ట్రీలో ఆ చెత్త రికార్డ్!
'ఇండస్ట్రీలో స్టీరియో టైపింగ్ (నటులను ఒకే తరహా పాత్రలకు పరిమితం చేయడం) చాలామంది నటీనటుల కెరీర్ను నాశనం చేసింది. టాలెంట్ ఉన్న వాళ్లకు సరైన పాత్రలు, సెట్స్లో ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా వారి కెరీర్ను దెబ్బ కొట్టిన చెత్త ట్రాక్ రికార్డ్ హిందీ ఇండస్ట్రీకి ఉంది. దీనివల్ల ఎంతోమంది టాలెంటెడ్ నటీనటులు, ఎలాంటి గుర్తింపు లేకుండానే చిత్రపరిశ్రమలో కనుమరుగయ్యారు' అని మనోజ్ బాజ్పేయీ పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా తనలోని యాక్టింగ్ టాలెంట్లో కేవలం 25 శాతమే ఇప్పటివరకు మేకర్స్ ఉపయోగించుకున్నారని, మిగిలిన 75 శాతం అలాగే ఉండిపోయిందని అన్నారు. అయినప్పటికీ నటుడిగా తనకింకా ఎన్నో గొప్ప పాత్రలు చేయాలనే తపన ఉందని చెప్పారు.
ఓటీటీలతో అవకాశం!
ఓటీటీ ఫ్లాట్ఫామ్స్ వచ్చిన తర్వాత నటులు తమ ప్రతిభను చాటుకునేందుకు ఎక్కువ అవకాశాలు ఏర్పడాయని మనోజ్ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. ఓటీటీలు వల్ల పరిస్థితులు వేగంగా మారాయన్నారు. అందుకు నటులంతా ఎంతో రుణపడి ఉండాలని సూచించారు. ఓటీటీ కంటెంట్ను ఆడియెన్స్ ఫ్యామిలీతో కలిసి చూస్తున్నారు. దీంతో ఏది బాగుంది? ఏది బాగోలేదంటూ విశ్లేషించి మరీ ఆడియెన్స్ మాట్లాడగలుగుతున్నారని ఆయన వివరించారు. దీని వల్ల టాలెంటెడ్ నటులకు తగిన ప్రాధాన్యత దక్కుతుందన్నారు. దీని మూలంగా ఎంతో మంది నటులు ఆడియెన్స్కు మరింత దగ్గరమవుతున్నారని మనోజ్ బాజ్పేయీ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
MANOJ BAJPAYEE SPEAKS OUT! Manoj Bajpayee says Bollywood has wasted the potential of talented actors by limiting them to stereotypical roles. A candid take on the film industry! #ManojBajpayee #BollywoodNews https://t.co/Q87SFmnM47— Bollyflix (@Bollyflixlhny) October 23, 2026
మనోజ్ లైనప్
మనోజ్ సినిమాల విషయానికొస్తే ప్రస్తుతం ఆయన నటించిన 'గజబ్ రాత్' నెట్ఫ్లిక్స్ వేదికగా ఈనెల 23న స్ట్రీమింగ్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇన్వెస్టిగేటివ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్గా ఇది సాగుతుంది. ఇందులో మనోజ్ బాజ్పేయీ పోలీస్ ఆఫీసర్ రోల్లో కనిపించారు. సాఖిబ్ సలీమ్, అక్షయ్ ఒబెరాయ్, దివ్యా దత్తా, కికు శార్ద, నుస్రత్ భరుచా, శ్రద్ధా దాస్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఇది రితేశ్ షా డైరెక్ట్ చేయగా, ఫ్రైడే ఫిల్మ్ వర్క్ బ్యానర్పై ప్రముఖ దర్శకుడు నీరజ్ పాండే నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. అంతేకాకుండా 'గాంధీ అండ్ మై మదర్' అనే సినిమాలోనూ మనోజ్ నటిస్తున్నారు. వీటితోపాటు తనకెంతగానో గుర్తింపు తెచ్చిన 'ఫ్యామిలీ మ్యాన్' సీజన్ 4లోనూ నటిస్తున్నారు.
మనోజ్ బాజ్పేయీ హిందీ చిత్ర పరిశ్రమలో తనకంటూ ఓ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. 1994లో గోవింద్ నిహలానీ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'ద్రోహ్కాల్' సినిమాతో ఆయన నటుడిగా ఇండస్ట్రీకి పరిచయం అయ్యారు. అయితే, నటుడిగా ఆయనకు గుర్తింపు తెచ్చిన మొదటి చిత్రం 'బాండిట్ క్వీన్'. ఇందులో ఆయన 'మాన్ సింగ్' అనే డాకు (బందిపోటు) పాత్రను పోషించి ఆకట్టుకున్నారు. ఆ తర్వాత 1998లో రామ్ గోపాల్ వర్మ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'సత్య' చిత్రంలో 'భిఖు మ్హాత్రే' క్యారెక్టర్ ఆయన సినీ కెరీర్కు టర్నింగ్ పాయింట్గా నిలిచింది.
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