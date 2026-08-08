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'జుట్టుకు రంగు వేయను, అబద్ధాలు చెప్పను- రజనీకాంత్​ నుంచి నేర్చుకున్నదిదే'- మాధవన్

ఏజ్​, లుక్స్​పై మాధవన్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు - తెల్ల జుట్టు, వయసు దాచేందుకు ఇష్టపడనని వెల్లడి

Actor Madhavan
Actor Madhavan (Source: Eenadu)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 8, 2026 at 1:14 PM IST

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Madhavan About His Age : సినీపరిశ్రమలో వయసుమీద పడుతున్న కొద్దీ నటులు తమ లుక్స్​పై శ్రద్ధ పెట్టి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. కానీ ఈ విధానానికి టాలెంటెడ్ యాక్టర్ మాధవన్ మాత్రం పూర్తి భిన్నమైన ధోరణిలో ఉన్నారు. ఏజ్ పెరగడాన్ని, తెల్ల జుట్టును సంతోషంగా ఆస్వాదిస్తానని మాధవన్ తెలిపారు. ఆఫ్ స్క్రీన్​లో నేచురల్​గా ఉండటమే ఇష్టమని మాధవన్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికర విశేషాలను షేర్ చేసుకున్నారు.

తెల్ల జుట్టు దాచేందుకు ఇష్టపడను - మాధవన్
'నాకు అబద్ధాలు చెప్పడం రాదు. తెల్ల జుట్టు దాచేందుకు ఇష్టపడను. మూవీస్​లో క్యారెక్టర్ కోసం అవసరమైతే గానీ, ఎప్పుడూ హెయిర్​కు రంగు వేసుకోను. ఈ విషయాన్ని నేను సూపర్​స్టార్ రజనీకాంత్ నుంచి నేర్చుకున్నాను. ఆఫ్‌స్క్రీన్‌లో ఎలా కనిపిస్తున్నారనే విషయాన్ని రజనీకాంత్ అస్సలు పట్టించుకోరు. కానీ స్క్రీన్‌పై మాత్రం మ్యాజిక్ చేస్తారు. నా మిత్రుడు అజిత్ కుమార్ కూడా అలాగే ఉంటారు. కెరీర్‌ పరంగా ప్రస్తుతం చాలా ప్రశాంతంగా ఉన్నాను. వయసులో చిన్నవాడిగా కనిపించాలనే తాపత్రయం నాకు ఏ మాత్రం లేదు. ఇండస్ట్రీలో నేను ఎవరితోనూ పోటీ పడడం లేదు. నాలోని నటనను మరింత మెరుగుపరుచుకోవడంపైనే నా పోటీ ఉంటుంది. నేను ఎలా ఉన్నానో నన్ను నేను మనస్ఫూర్తిగా ఇష్టపడతాను' అని మాధవన్ పేర్కొన్నారు.

డిఫరెంట్ స్టోరీలను సెలెక్ట్ చేసుకుని నటుడిగా తనకంటూ ఓ మార్క్​ను సెట్​ చేసుకున్నారు మాధవన్. కెరీర్ ప్రారంభంలో లవ్​ స్టోరీలు ఎక్కువగా చేసిన ఆయన, ప్రస్తుతం కథా ప్రాధాన్యమున్న సినిమాల్లో కనిపిస్తూ ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నారు. ఇటీవల ధురంధర్​లోని అజిత్ సన్యాల్ అనే ఇంటెలిజెన్స్ అధికారిగా కనిపించి ప్రశంసలు అందుకున్నారు.

థియేటర్లలో అలరిస్తున్న జి. డి. నాయుడు
ప్రస్తుతం మాధవన్ ఇండియన్ ఎడిసన్​గా పేరొందిన గోపాలస్వామి దొరైస్వామి (జి.డి. నాయుడు) బయోపిక్​లో ప్రధాన పాత్రలో నటించారు. శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ సినిమా థియేటర్లో పాజిటివ్ టాక్​తో రన్ అవుతుంది. ఇందులో మాధవన్ నటనకు ఆడియెన్స్ ఫిదా అవుతున్నారు. యంగ్ లుక్, మధ్యవయస్కుడు, సీనియర్ సిటిజన్ క్యారెక్టర్స్​లో మాధవన్ మూడు డిఫరెంట్ పాత్రలు పోషించారు. ఈ సినిమాకు కృష్ణ‌కుమార్ రామ్‌కుమార్‌ దర్శకత్వం వహించారు. ఇందులో సీనియర్ యాక్టర్ సత్యరాజ్, జయరామ్, ప్రియమణి, వినయ్ రాయ్, దుషార విజయన్, అదితి బాలన్ కూడా నటించారు. దీన్ని వర్గీస్ మూలన్, విజయ్ మూలన్ బ్యానర్లపై మాధవన్, సరితా మాధవన్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.

కథేంటంటే?
కోయంబత్తూరులోని ఓ రైతు కుటుంబంలో జ‌న్మించిన జి.డి.నాయుడు చ‌దువు మూడో త‌ర‌గ‌తితోనే ఆగిపోతుంది. ఇక ఆ తర్వాత లైఫ్​లో డిగ్రీల కంటే నేర్చుకోవాలనే తపనే ప్రధానమని జి. డి. నాయుడు నమ్ముతారుబ్రిటిష్ రూలింగ్ టైమ్​లో వారి వద్ద చూసిన మోటార్ సైకిల్​ని కొనుగోలు చేసి, అదెలా పనిచేస్తుందో తెలుసుకుంటాడు. ఇక ఆ తర్వాత అప్పటి నుంచి ఇండియాలో మొట్ట మొద‌టి విద్యుత్ మోటార్ త‌యారు చేయ‌డం వ‌ర‌కూ ఆయ‌న ఆవిష్క‌ర‌ణల ప‌రంప‌ర కొన‌సాగుతుంది. దాంతో అప్ప‌టి బ్రిటిష‌ర్ల‌కు, కొంత‌మంది పారిశ్రామిక వేత్త‌ల‌కు జి. డి. నాయుడిపై అసూయ కలుగుతుంది. ఎలాగైనా నాయుడుని ఇబ్బంది పెట్టాల‌ని అధికంగా ప‌న్నులు విధించి, ఆయ‌న‌పైన అధికారుల్ని ఉసిగొల్పుతారు.

దేశ‌ద్రోహి అనే ముద్రను వేసేందుకు ప్ర‌య‌త్నించ‌డంతోపాటు, నాయుడు కన్న క‌ల‌లకు ఇబ్బంది కలిగించి, అతని ఆస్తుల‌్ని లాక్కునే ప్ర‌య‌త్నం చేస్తారు. మ‌రి ఆ ఎత్తుగ‌డ‌ల్ని హీరో ఎలా తిప్పికొట్టారు? భార్య రంగ‌నాయ‌కి , ఆయ‌న గురించి తెలిసిన ప్ర‌జ‌లు ఎలా తోడుగా నిలిచారు? మొదటి భార్య చెల్ల‌మ్మ ఉండ‌గా రంగ‌నాయ‌కిని వివాహం చేసుకోవ‌డానికి కార‌ణ‌మేమిటి? త‌దిత‌ర విష‌యాల్ని తెర‌పై చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.

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