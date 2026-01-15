ETV Bharat / entertainment

'ఎల్లమ్మ' సస్పెన్స్​కు ఫుల్​స్టాప్ - హీరోగా స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్- గ్లింప్స్​తో రిలీజ్

'బలగం' ఫేమ్ వేణు ఎల్లమ్మ గ్లింప్స్ రిలీజ్ - గూస్​బంప్స్ తెప్పిస్తున్న వీడియో- హీరో ఎవరు అనే ఉత్కంఠకు తెర!

Published : January 15, 2026

Venu Yellamma Movie : 'బలగం' సినిమాతో బ్లాక్​బస్టర్ హిట్ కొట్టిన యెల్దండి వేణు ఇప్పుడు పాన్ఇండియా రేంజ్ సినిమా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఆయన దర్శకుడిగా శ్రీ వేంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్​పై వేణు 'ఎల్లమ్మ' రూపొందిస్తున్నారు. సంక్రాంతి పండగ సందర్భంగా ఈ సినిమా ఫస్ట్ గ్లింప్స్​ను మేకర్స్ తాజాగా రిలీజ్ చేశారు.

1.59 నిమిషాల వీడియో గ్లింప్స్ ప్యూర్​ ట్రాన్స్​తో ఉంది. బీజీఎమ్​తో గూస్​బంప్స్ తెప్పించారు. అయితే ఈ సినిమాలో హీరోగా ఎవరు నటించనున్నారన్న సస్పెన్స్​పై ఉత్కంఠ వీడింది. ముందునుంచీ ప్రచారం జరిగినట్లుగానే ఇందులో ప్రముఖ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దేవీశ్రీ ప్రసాద్ హీరోగా కనిపించనున్నారు. ఆయన ఈ సినిమాలో పర్షి అనే పాత్రలో నటించనున్నారు. ఇంకా ఈ సినిమాలో నటిస్తున్న మిగిలిన నటీనటులు వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. మట్టి గోడలతో ఉన్న పాతకాలపు ఇంట్లో మేకుకు వేలాడదీసిన డప్పుతో ఉన్న పోస్టర్​ను రీసెంట్​గా విడుదల చేశారు. ఆ డప్పుకు రక్తం మరకలు ఉడడంతో సినిమాపై ఆసక్తి పెరిగింది. ఈసారి వేణు ఎలాంటి కథ రాస్తున్నారు? ఎలా తెరెక్కిస్తున్నారని ఉత్కంఠ పెరిగిపోయింది.

