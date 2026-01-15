'ఎల్లమ్మ' సస్పెన్స్కు ఫుల్స్టాప్ - హీరోగా స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్- గ్లింప్స్తో రిలీజ్
'బలగం' ఫేమ్ వేణు ఎల్లమ్మ గ్లింప్స్ రిలీజ్ - గూస్బంప్స్ తెప్పిస్తున్న వీడియో- హీరో ఎవరు అనే ఉత్కంఠకు తెర!
Published : January 15, 2026 at 4:13 PM IST
Venu Yellamma Movie : 'బలగం' సినిమాతో బ్లాక్బస్టర్ హిట్ కొట్టిన యెల్దండి వేణు ఇప్పుడు పాన్ఇండియా రేంజ్ సినిమా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఆయన దర్శకుడిగా శ్రీ వేంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై వేణు 'ఎల్లమ్మ' రూపొందిస్తున్నారు. సంక్రాంతి పండగ సందర్భంగా ఈ సినిమా ఫస్ట్ గ్లింప్స్ను మేకర్స్ తాజాగా రిలీజ్ చేశారు.
1.59 నిమిషాల వీడియో గ్లింప్స్ ప్యూర్ ట్రాన్స్తో ఉంది. బీజీఎమ్తో గూస్బంప్స్ తెప్పించారు. అయితే ఈ సినిమాలో హీరోగా ఎవరు నటించనున్నారన్న సస్పెన్స్పై ఉత్కంఠ వీడింది. ముందునుంచీ ప్రచారం జరిగినట్లుగానే ఇందులో ప్రముఖ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దేవీశ్రీ ప్రసాద్ హీరోగా కనిపించనున్నారు. ఆయన ఈ సినిమాలో పర్షి అనే పాత్రలో నటించనున్నారు. ఇంకా ఈ సినిమాలో నటిస్తున్న మిగిలిన నటీనటులు వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. మట్టి గోడలతో ఉన్న పాతకాలపు ఇంట్లో మేకుకు వేలాడదీసిన డప్పుతో ఉన్న పోస్టర్ను రీసెంట్గా విడుదల చేశారు. ఆ డప్పుకు రక్తం మరకలు ఉడడంతో సినిమాపై ఆసక్తి పెరిగింది. ఈసారి వేణు ఎలాంటి కథ రాస్తున్నారు? ఎలా తెరెక్కిస్తున్నారని ఉత్కంఠ పెరిగిపోయింది.