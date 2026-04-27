ETV Bharat / entertainment

'రాజ్ ఎలాంటి వారు?' భర్త గురించి ఆసక్తికర విషయం వెల్లడించిన సమంత!

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 27, 2026 at 2:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Vennela Kishore Samantha Interview: టాలీవుడ్ బ్యూటీ సమంత, వెన్నెల కిశోర్ మధ్య కామెడీ ట్రాక్ నడిస్తే ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోండి. భలేగా ఉంటుంది కదూ! అచ్చం అలాంటిదే సమంత- వెన్నెల కిషోర్ మధ్య తాజాగా ఓ సంభాషణ జరిగింది. సమంత ప్రధాన పాత్రలో నటించిన "మా ఇంటి బంగారం" సినిమా వచ్చే నెల 15న రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్​లో భాగంగా వీరిద్దరి మధ్య సరదా ఇంటర్వ్యూ జరిగింది. అందులో సమంత మాట్లడుతూ తన భర్త గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అవి ఇప్పుడు సోషల్​ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

మీ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ ఎలా ఉంటారు?
ఈ ఇంటర్వ్యూలో వెన్నెల కిషోర్​తో సమంత పలు విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో "మీ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ (తన భర్త రాజ్​ను ఉద్దేశించి) ఎలా ఉంటారు?" అని సమంతను అడిగారు. అప్పుడు సమంత తన భర్త రాజ్ గురించి చెపుతూ "ఆయన చాలా గొప్పవారు, ఆయన ఒక క్రియేటర్​" అని సమాధానం ఇచ్చారు. అలాగే రాజ్​ గురించి ఇంకా వివరంగా చెబుతుండగా, వెన్నెల కిషోర్ మధ్యలో కలుగజేసుకొని దర్శకురాలు నందిని రెడ్డి గురించి అడుగుతురు. దీనికి సమంత ఒక్కసారిగా నవ్వేసి, తన భర్త గురించి పూర్తిగా చెప్పనివ్వూ అని కిషోర్​తో అంటారు. దీంతో వెన్నెల కిషోర్ 'సరే చెప్పండి' అంటూ సమంతతో అనడం ఫన్నీగా అనిపించింది.

టీజర్‌కు అద్భుతమైన స్పందన
సమంత నటించిన 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఇటీవల విడుదలైన టీజర్‌కు అద్భుతమైన స్పందన లభించడంతో, సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. ఏప్రిల్​ 16న విడుదలైన తస్సాదియ్యా సాంగ్ యూట్యూబ్​లో కోటికి పైగా వ్యూస్​ సంపాదించింది. వేల లైక్​లను సొంతం చేసుకుంది. సంతోష్ నారాయణన్ సంగీతం అందించిన ఈ పాట సోషల్​ మీడియాలో వైరలయ్యింది. ఈ పాటలో సమంత ఓ వేడుకలో డ్యాన్స్ చేస్తూ స్టెప్పులతో అదరగొట్టారు. కాగా, మా ఇంటి బంగారం మూవీ మే 15వ తేదీన థియేటర్లలోకి రానుంది. ఇంటర్వ్యూ చివర్లో వెన్నెల కిశోర్​ను ఒక ఓవర్‌రేటెడ్ యాక్టర్‌గా సమంత పేర్కొంది. మొత్తానికి ఈ ఫన్నీ ఇంటర్వ్యూ సినిమాపై అంచనాలను భారీగా పెంచేసింది. సమంత మార్క్ యాక్షన్, ఎమోషన్ చూడాలంటే మే 15 వరకు ఆగాల్సిందే మరీ.

క్రైమ్‌ థ్రిల్లర్‌ కథతో
తన సొంత నిర్మాణ సంస్థ ట్రాలాలా మూవింగ్‌ పిక్చర్స్‌ పతాకంపై సమంత నిర్మిస్తున్న రెండో చిత్రమిది. ఈ సినిమాకు నందిని రెడ్డి దర్శకత్వం వహించగా సమంత భర్త రాజ్ నిడిమోరు స్టోరీ అందించారు. రాజ్‌ నిడిమోరు, హిమాంక్‌ దువ్వూరి ఈ సినిమాకు సహ నిర్మాతలుగా ఉన్నారు. 1980ల నేపథ్యంలో సాగే క్రైమ్‌ థ్రిల్లర్‌ కథతో ఈ సినిమా రూపొందినట్లు సమాచారం. ఇందులో సమంతతో పాటు బాలీవుడ్‌ నటుడు గుల్షన్‌ దేవయ్య కీలకపాత్రలో నటించారు. సమంత ప్రస్తుతం రక్త్‌ బ్రహ్మాండ్‌: ది బ్లడీ కింగ్‌డమ్​లో నటిస్తున్నారు. దర్శకద్వయం రాజ్‌, డీకే దీన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఆదిత్యరాయ్‌ కపూర్‌, అలీ ఫజల్‌ కీలకపాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. పీరియాడిక్‌ డ్రామాగా ఇది రూపొందుతోంది.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.