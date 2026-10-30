'ఆదర్శ కుటుంబం' రివ్యూ - వెంకీ- త్రివిక్రమ్ కాంబో ఎలా ఉందంటే?
Aadarsha Kutumbam Review : వెంకటేశ్ - శ్రీనిధి శెట్టి లీడ్ రోల్స్లో నటించిన ఆదర్శ కుటుంబం సినిమా ఇవాళ థియేటర్లలోకి వచ్చింది. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉందంటే?
Published : October 30, 2026 at 2:19 PM IST
Aadarsha Kutumbam AK47 : దగ్గబాటి వెంకటేశ్ మరో ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. అయితే ఈసారి త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వంలో సినిమా తెరకెక్కడంతో దీనిపై ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్కు భారీగా అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. శ్రీనిధి శెట్టి ఫీమేల్ లీడ్లో నటించింది. ఎస్.రాధాకృష్ణ నిర్మించిన ఈ సినిమా శుక్రవారం (అక్టోబర్ 30)న థియేటర్లలోకి వచ్చింది. మరి ఈ సినిమా రివ్యూ ఎలా ఉందంటే?
సినిమా స్టోరీ ఇదే
ఆదర్శ కుటుంబం సినిమాలో చిట్టిబాబు (వెంకటేశ్) మధ్యతరగతి బ్యాంక్ ఉద్యోగి. అతడి భార్య స్వర్ణ (శ్రీనిధి శెట్టి) చిట్టీల వ్యాపారంలో మోసపోతుంది. దీంతో కుటుంబం అప్పులపాలవుతుంది. దీంతో చిట్టిబాబు అప్పులులో ఇబ్బంది పడుతుంటాడు. ఇవేకాకుండా పిల్లలతోనూ అతడికి తలనొప్పులు ఉంటాయి. కానీ రూ. 100 కోట్ల లాటరీ తగలడంతో అతని కుటుంబం ఒక్కరాత్రిలోనే ధనవంతులై, ఒక విలాసవంతమైన బంగ్లాలోకి మారుతుంది. అయితే, బిహార్కు చెందిన 'టార్జన్' అనే కిరాతక దోపిడీ ముఠా వీరిపై కన్ను వేయడంతో కథ మలుపు తిరుగుతుంది. ఆ ముఠా నుండి చిట్టిబాబు తన కుటుంబాన్ని ఎలా కాపాడుకున్నాడు? ఈ క్రమంలో పోలీస్ ఆఫీసర్ దామోదర్ నాయుడు (నారా రోహిత్) దర్యాప్తులో తెలుసుకున్న నిజం ఏంటి? అసలు పోలీసులు చిట్టిబాబు కుటుంబం వెంట ఎందుకు పడతారు? డీఎస్పీ బృహస్పతి (రావు రమేశ్), మాలతి (నివేదా పేతురాజ్), చిత్తరంజన్ (సత్య), ప్రదీప్ సర్కార్ (నాజర్) పాత్రలతో కథకు ఎలాంటి సంబంధం ఉంది. ఇవన్నీ సినిమా చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.
#AadarshaKutumbam is receiving VICTORIOUS love from audiences everywhere! 😍🤌🏻❤️🔥 A #VenkateshXTrivikram combination we’ve all waited so long for and they’ve delivered a BLOCKBUSTER entertainer! 🔥💥 #AK47 IN CINEMAS NOW ~ Book your tickets! 💥 Victory @VenkyMama #Trivikram @SrinidhiShetty7 @IamRohithNara @MusicThaman @Nivetha_Tweets @DimpleHayathi #UdbayBhirSandhu #YuvinaParthavi #RajaPrajwal #SRadhaKrishna @vamsi84 @dop007 @NavinNooli #AsPrakash @kevinkumarrrr @nikhilkoduru @haarikahassine @adityamusic— Haarika & Hassine Creations (@haarikahassine) October 30, 2026
సినిమా సాగిందింలా
మొదటి భాగం వెంకటేశ్ మార్క్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్తో, త్రివిక్రమ్ శైలి కామెడీతో చాలా సరదాగా సాగిపోతుంది. భార్య చేసిన అప్పులు, పిల్లల సమస్యలతో తిప్పలు పడే మధ్యతరగతి చిట్టిబాబుకు రూ. 100 కోట్ల లాటరీ తగలడంతో కథ ఒక్కసారిగా మలుపు తిరుగుతుంది. సినిమా ప్రారంభంలోనే పరిచయం చేసిన కిరాతక బిహారీ ముఠా, ఈ లాటరీ తర్వాత చిట్టిబాబు ఫ్యామిలీని ఎలా టార్గెట్ చేసిందనేది ఆసక్తి రేకెత్తిస్తుంది. ఇటీవల వచ్చిన 'బ్లాస్ట్' సినిమా చూడని వారికి ఈ ఇంటర్వెల్ ఫైట్ సీన్ మంచి కిక్ని, థ్రిల్ని ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా ఆ సమయంలో వచ్చే సత్య కామెడీ ఎక్స్ప్రెషన్లు ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బా నవ్విస్తాయి.
ఇక సెకండాఫ్లో చిట్టిబాబు కుటుంబం వెనుకున్న మరో కోణాన్ని చూపిస్తూ దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ థ్రిల్ చేయడానికి ప్రయత్నించినా, ఆ ఫ్లాష్బ్యాక్ సీన్లు పెద్దగా ఆకట్టుకోవు. దోపిడీ ముఠాను పట్టుకోవడానికి పోలీసులు చిట్టిబాబు ఫ్యామిలీని అడ్డం పెట్టుకుని వేసే ప్లాన్స్, వాళ్లను నేరుగా పట్టుకునే అవకాశం ఉన్నా వదిలేసి ఫ్యామిలీని వెంబడించడం కామెడీగా అనిపిస్తుంది. అక్కడక్కడా సత్య కామెడీ కాస్త ఆలరించినా, షాపింగ్ మాల్ యాక్షన్ సీన్ సాగదీసినట్లు ఉంటుంది. ఇక క్లైమాక్స్లో వచ్చే ట్రైన్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్, కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవడానికి హీరో చేసే సాహసాలు అన్నీ చాలా రొటీన్గానే అనిపిస్తాయి.
#AadarshaKutumbam is receiving a BLOCKBUSTER response from all corners! 🔥💥 From the overseas premieres to the early morning shows across AP & TG, the love is phenomenal! ❤️🔥🙌🏻 Book your tickets now! 🎟️ https://t.co/VZv15xuIsG 🎟️ https://t.co/H1aDsnY6nq Victory @VenkyMama #Trivikram @SrinidhiShetty7 @IamRohithNara @MusicThaman @Nivetha_Tweets @DimpleHayathi #UdbayBhirSandhu #YuvinaParthavi #RajaPrajwal #SRadhaKrishna @vamsi84 @dop007 @NavinNooli #AsPrakash @kevinkumarrrr @nikhilkoduru @haarikahassine @adityamusic— Haarika & Hassine Creations (@haarikahassine) October 30, 2026
బలాలు
- వెంకటేశ్ - శ్రీనిధి నటన
- ఫస్ట్ హాఫ్లో ఎంటర్టైన్మెంట్
- ఇంటర్వెల్ సీన్స్
బలహీనతలు
- కొత్తదనం లేని కథ
- ద్వితీయార్ధం
చివరిగా : 'ఆదర్శ కుటుంబం'- కొన్ని నవ్వుల కోసం!
గమనిక: ఈ సమీక్ష సమీక్షకుడి దృష్టి కోణానికి సంబంధించింది. ఇది సమీక్షకుడి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే!
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