టీమ్ ఇండియాలా మేమూ సిక్సర్లు, సెంచరీలు కొడతాం: ‘ఆదర్శ కుటుంబం’ ప్రీరిలీజ్ వేడుకలో వెంకటేశ్
'ఆదర్శకుటుంబం' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో వెంకటేశ్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. దాదాపు 25 ఏళ్ల తర్వాత త్రివిక్రమ్తో కలిసి పనిచేయడం సంతోషంగా ఉందని వెల్లడించారు.
Published : October 28, 2026 at 9:45 AM IST
Venkatesh Speech On Adarsha Kutumbam : టీమ్ ఇండియా క్రికెట్ జట్టు మైదానంలో వరుస విజయాలతో ఎలా దూసుకుపోతుందో, అదే తరహాలో 'ఆదర్శ కుటుంబం' చిత్రంతో తామూ బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయాన్ని అందుకుని సిక్సర్లు, సెంచరీలు కొడతామని విక్టరీ వెంకటేశ్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. విక్టరీ వెంకటేశ్ కథానాయకుడిగా, మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం ‘ఆదర్శ కుటుంబం’ (హౌస్ నెం. 47). హారిక అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ పతాకంపై చినబాబు, నాగవంశీ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఇందులో వెంకటేశ్కు జోడీగా శ్రీనిధి శెట్టి నటిస్తున్నారు. నారా రోహిత్, నివేదా పేతురాజ్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. అక్టోబర్ 30న ఈ చిత్రం విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో హైదరాబాద్లోని శిల్పకళా వేదికలో మంగళవారం రాత్రి ప్రీ రిలీజ్ వేడుకను నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా హీరో వెంకటేశ్ సినిమా గురించి ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. ఈ చిత్రం అందరికీ నచ్చుతుందన్నారు. ఫ్యామిలీకి అనుకోని ఆపద వచ్చినప్పుడు, దాని నుంచి బయటపడటానికి ఆ 'ఫ్యామిలీ మ్యాన్' ఎలాంటి పోరాటం చేశాడనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ అని వెంకటేశ్ వివరించారు.
ఈ సినిమా నాకెంతో ప్రత్యేకం : వెంకటేశ్
హీరో వెంకటేశ్ మాట్లాడుతూ 'త్రివిక్రమ్తో దాదాపు 25 ఏళ్ల తర్వాత కలిసి చేసిన చిత్రం ఆదర్శకుటుంబం. 'నువ్వు నాకు నచ్చావ్', 'మల్లీశ్వరి' లాంటి చిత్రాల తర్వాత మేమిద్దరం కలిసి చేస్తున్నామంటే ఎలాంటి కథతో రావాలన్నది మాకే ఓ ఛాలెంజ్. కానీ త్రివిక్రమ్ అన్ని కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్, కామెడీతో పాటు సూపర్ థ్రిల్, సస్పెన్స్, ఎమోషన్స్ అన్నీ ఉండేలా ఇంత అద్భుతమైన స్క్రిప్ట్ తీసుకొచ్చినప్పుడు చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. ఆదర్శకుటుంబం కచ్చితంగా అందరికీ నచ్చుతుంది. అందరూ దీన్ని చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. నేను 'రాజా', 'సూర్యవంశం', 'ప్రేమించుకుందాం రా', 'కలిసుందాం రా' ఇలా ఫ్యామిలీ సినిమాలు చేశాను. కానీ ఇది మాత్రం నాకు చాలా ప్రత్యేకం. 'అక్కడ మన ఇండియన్ టీమ్ తరఫున అభిషేక్, వైభవ్, తిలక్, నితీశ్, శాంసన్ సిక్సర్లు కొట్టడం కాదు. ఈ సినిమాతో మేము స్టేడియం బయటకి సిక్సర్లు కొడతాం, సెంచరీలు కొడతాం' అని వెంకటేశ్' అన్నారు.
'ఆదర్శకుటుంబం'తో కాస్త డిఫరెంట్గా ట్రై చేశా: త్రివిక్రమ్
ఇక త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ ఎప్పటిలానే తన స్పీచ్తో ఆకట్టుకున్నారు. పుట్టుకతో వచ్చే బంధువులు అందరికీ భగవంతుడు ఇచ్చేదని, కానీ స్నేహితులను మాత్రం మనం ఎంచుకుంటామని త్రివిక్రమ్ వివరించారు. ఎన్నో ఆటంకాలు, కష్టాలు ఎదురైనా సరే తమ కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవడానికి నలుగురు సామాన్య వ్యక్తులు చేసిన పోరాటమే ఈ 'ఆదర్శ కుటుంబం' సినిమా అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. టాలీవుడ్లో ఫ్యామిలీ సినిమాలతో కూడా ఒక హీరో 'సూపర్ స్టార్' అవ్వొచ్చని నిరూపించిన ఏకైక నటుడు వెంకటేశ్ అని త్రివిక్రమ్ ప్రశంసించారు. నార్మల్గా కమర్షియల్, యాక్షన్ సినిమాలతో హీరోలు స్టార్డమ్ తెచ్చుకుంటే, వెంకటేశ్ మాత్రం కుటుంబ కథా చిత్రాలతోనే స్టార్గా ఎదిగారని గుర్తు చేశారు.
తన కెరీర్ తొలినాళ్లను గుర్తుచేసుకుంటూ, వెంకటేశ్ నటించిన 'పవిత్రబంధం', 'పెళ్లిచేసుకుందాం' సినిమాలకు రైటర్గా పనిచేశానని త్రివిక్రమ్ వివరించారు. ఆ తర్వాత 'నువ్వు నాకు నచ్చావ్' స్టోరీ వెంకటేశ్కు చెప్పినప్పుడు ఆయన వెంటనే ఓకే చేశారని వివరించారు. ఇక అప్పట్నుంచి తన కెరీర్ టర్న్ తీసుకుందని త్రివిక్రమ్ పేర్కొన్నారు. వెంకటేశ్తో సినిమా చేయడం ఎప్పుడూ ఒక అద్భుతమైన అనుభవమేనన్నారు. ఆదర్శకుటుంబం కోసం తాము కాస్త డిఫరెంట్గా ట్రై చేసినట్లు తెలియజేశారు. వెంకటేష్ కెరీర్లో ఈ చిత్రం ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుందని త్రివిక్రమ్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
అంతేకాకుండా ఈ చిత్ర సంగీత దర్శకుడు తమన్ మంచి బ్యాగ్రౌండ్ స్కోర్ను అందించారని త్రివిక్రమ్ అన్నారు. ఎంత గొప్ప ఫొటో అయినా లేదా పెయింటింగ్ను తగిలించడానికి ఒక గోడ కావాలి. ఆదర్శ కుటుంబం సినిమాను ఇంత గొప్పగా తీర్చిదిద్దడానికి తమన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్తో ఒక గోడలా నిలబడ్డాడు. ఇవాళ ఉదయమే ఈ సినిమాకు సంబంధించి బ్యాగ్రౌండ్ స్కోర్ను కంప్లీట్ చేశాం.
'అప్పుల నుంచి ఐశ్వర్యం దాకా' - 'ఆదర్శ కుటుంబం' టీజర్ చూశారా?
వెంకీ- త్రివిక్రమ్ 'ఆదర్శ కుటుంబం' రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్- థియేటర్లకు వచ్చేది ఎప్పుడంటే?