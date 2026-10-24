ఆదర్శ కుటుంబం ఫ్యామిలీ సినిమానే కాదు- ఊహలకు అందని విధంగా ఉంటుంది: విక్టరీ వెంకటేశ్
ఆదర్శ కుటుంబం ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో హీరో వెంకటేశ్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. సినిమా ఊహలకు అందని విధంగా ఉంటూ, ఆడియెన్స్కు గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ను ఇస్తుందని వెల్లడించారు.
Published : October 24, 2026 at 8:01 AM IST|
Updated : October 24, 2026 at 8:54 AM IST
Aadarsha Kutumbam Trailer Launch Event : మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్, విక్టరీ వెంకటేశ్ కాంబోలో రానున్న 'ఆదర్శ కుటుంబం' అక్టోబర్ 30న రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో శుక్రవారం హైదరాబాద్లో మల్లారెడ్డి విశ్వ విద్యాలయ పీఠ్ కాలేజ్లో చిత్రబృందం ట్రైలర్ను విడుదల చేశారు. అనంతరం హీరో వెంకటేశ్ సినిమాపై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. సుమారు రెండు దశాబ్దాల తర్వాత త్రివిక్రమ్, వెంకీ కాంబినేషన్లో వస్తున్న సినిమా కావడంతో ఆడియెన్స్లో ఇప్పటికే భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. దీనికితోడు వెంకటేశ్ తాజా వ్యాఖ్యలు వాటికి మరింత బలం చేకూర్చే విధంగా ఉన్నాయి. ఆయన సినిమాపై ఏమన్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఊహలకు అందని విధంగా ఆదర్శకుటుంబం: వెంకటేశ్
'ఆదర్శ కుటుంబం కేవలం ఒక సాదాసీదా ఫ్యామిలీ స్టోరీ మాత్రమే కాదు. ప్రేక్షకుల ఊహలకు అందని విధంగా ఎన్నో సస్పెన్స్, యాక్షన్, క్రైమ్ ఎలిమెంట్స్తో కూడి ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరికీ ఈ సినిమా కచ్చితంగా నచ్చుతుంది. త్రివిక్రమ్తో దాదాపు 20 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్లీ కలిసి పనిచేయడం, ఒక సరికొత్త హై-ఎనర్జీ స్క్రిప్ట్తో రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది' అని వెంకటేశ్ అన్నారు. అంతేకాకుండా విద్యార్థులను ఉద్దేశించి వెంకటేశ్ మాట్లాడుతూ తన కాలేజీ రోజులను గుర్తు చేసుకున్నారు. జీవితంలో కాలేజీ రోజులు చాలా మధుర జ్ఞాపకాలని, మళ్లీ తిరిగిరావని వెంకటేశ్ అన్నారు. ఈ సమయాన్ని బాగా ఎంజాయ్ చేయాలని, కానీ అదే సమయంలో తమ క్యారెక్టర్ కాపాడుకోవడం చాలా ముఖ్యమని విద్యార్థులకు మంచి మెసేజ్ను ఇచ్చారు.
సరికొత్త ఎలిమెంట్స్తో ఆదర్శకుటుంబం: త్రివిక్రమ్
మరోవైపు, దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ సైతం సినిమా గురించి తనదైన శైలిలో మాట్లాడారు. ప్రేక్షకులు రెగ్యులర్గా ఆశించే కథలా కాకుండా, తమ ఊహలకు ఏమాత్రం అందని విధంగా సరికొత్తగా ఆదర్శకుటుంబం ఉంటుందని త్రివిక్రమ్ తెలిపారు. సాధారణ కామెడీ అంశాలతో పాటు, సరికొత్త ఎలిమెంట్స్ కూడా ఇందులో ఉన్నాయని ఆయన అన్నారు. ఇలాంటి ఒక క్రైమ్ కామెడీ జోనర్ను ట్రై చేయడం తనకు, వెంకటేశ్కు కూడా ఇదే ఫస్ట్ టైమ్ అని త్రివిక్రమ్ ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు. వెంకటేశ్ మార్క్ వినోదంతో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా థియేటర్లలో ప్రేక్షకులకు ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ని ఇస్తుందని, అందరికీ కచ్చితంగా మా చిత్రం నచ్చుతుందని త్రివిక్రమ్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
'నువ్వు నాకు నచ్చావ్' నా ఫేవరెట్ మూవీ: తమన్
చిత్ర మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ మాట్లాడుతూ తనకు 'నువ్వు నాకు నచ్చావ్' సినిమా అంటే తనకు చాలా ఇష్టమని అన్నారు. యూట్యూబ్లో డౌన్లోడ్ చేసుకుని రిపీటెడ్గా ఆ చిత్రాన్ని చూసి బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంటానని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆ మూవీ తర్వాత వెంకటేశ్, త్రివిక్రమ్ కాంబోలో ఒక సినిమా రావాలని, అందరిలానే తాను కోరుకున్నట్లు తమన్ పేర్కొన్నారు. ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వీరి కలయికలో ఆదర్శకుటుంబం రావడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు.
అంతేకాకుండా కొద్దిమంది రైటర్స్ రాసే డైలాగ్లను, కొద్దిమంది హీరోలు చెబితేనే బాగుంటుందని తమన్ అన్నారు. అలా తనకు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ త్రివిక్రమ్ రాసిన డైలాగ్లను అరవింద సమేత వీరరాఘవ సినిమాలో చెబుతున్నప్పుడు అనిపించిందన్నారు. అదే విధంగా ఆదర్శకుటుంబం సినిమాకు కూడా వెంకటేశ్ విషయంలో అనిపించినట్లు ఆయన వివరించారు. ఆదర్శకుటుంబం సినిమాకు త్రివిక్రమ్ చాలా అద్భుతమైన స్క్రిప్ట్ను అందించినట్లు తమన్ తెలిపారు. ఈ చిత్రం బ్లాక్బస్టర్ విజయం సాధిస్తుందని ఆయన ఈ సందర్భంగా ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
ఆదర్శకుటుంబం సినిమా విషయానికొస్తే హీరో వెంకటేశ్కు జోడీగా శ్రీనిధి శెట్టి నటిస్తున్నారు. విలక్షణ నటుడు నారా రోహిత్, నివేదావ పేతురాజ్ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్టును హారిక అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై ఎస్. రాధాకృష్ణ నిర్మిస్తున్నారు.
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