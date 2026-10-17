'పవిత్రబంధం' 30ఏళ్ల విశేషాలు- ఈ సినిమాకు ఆ టైటిలే ఎందుకంటే?
వెంకటేశ్- సౌందర్య కాంబోలో తెరకెక్కి మంచి విజయం సాధించిన పవిత్ర బంధం సినిమాకు నేటితో 30ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈసినిమాపై ఈటీవీ భారత్ స్పెషల్ స్టోరీ ఇది.
Published : October 17, 2026 at 11:02 AM IST
Pavitra Bandham 30 Years : వినూత్న కథాంశం, ముత్యాల సుబ్బయ్య దర్శకత్వం, పోసాని కృష్ణమురళి మాటలు, ఎం.ఎం. కీరవాణి సంగీతం, యేసుదాసు గళంలో అపురూపమైన పాట వెరసి ప్రేక్షకుల మనసుల్లో చెరగని ముద్ర వేసిన చిత్రం 'పవిత్రబంధం'. ఈ సినిమా రిలీజై నేటికి 30ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా ఆనాటి ముచ్చట్లు, సంగతులపై 'ఈటీవీ భారత్' ప్రత్యేక కథనం.
కొన్ని సినిమాలు విడుదలైనప్పుడు ప్రేక్షకులను అలరిస్తాయి. మరికొన్ని మాత్రం కాలం గడిచినా మనసుల్లో నిలిచిపోతాయి. అలాంటి చిత్రాల్లో వెంకటేశ్- సౌందర్య జంటగా నటించిన 'పవిత్రబంధం' ఒకటి. ముత్యాల సుబ్బయ్య దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ కుటుంబ కథాచిత్రం 1996 అక్టోబర్ 17న ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. పెళ్లి, ప్రేమ, అనుబంధం, కుటుంబ బాధ్యతలను ఓ విభిన్నమైన కథాంశంతో ఆవిష్కరించిన ఈ చిత్రం అప్పట్లో విశేష ప్రేక్షకాదరణ పొందింది.
స్టార్డమ్ను పక్కనపెట్టిన కథ!
హీరో అంటే భారీ పోరాటాలు, హంగామా ఉండాలనే మూస ధోరణికి భిన్నంగా సాగిన చిత్రమిది. కథలోని భావోద్వేగాలే ప్రధాన బలంగా నిలిచాయి. పెళ్లికి ముందు ఒప్పందం చేసుకుని, ఏడాది తర్వాత విడిపోవాలనే నిబంధనతో వివాహం చేసుకోవడం అనే ఆలోచన అప్పట్లో ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. భార్యాభర్తల మధ్య అనుబంధాన్ని, ప్రేమ విలువను, కుటుంబ జీవనంలోని బాధ్యతలను సున్నితంగా చూపించారు దర్శకుడు ముత్యాల సుబ్బయ్య.
కథేంటి?
విదేశాల్లో చదువుకున్న పారిశ్రామికవేత్త ఎస్.పి. బాలసుబ్రహ్మణ్యం కుమారుడు వెంకటేశ్కు పెళ్లిపై ఆసక్తి ఉండదు. తండ్రి కోరిక మేరకు తన ఆఫీస్లో పనిచేసే సౌందర్యను వివాహం చేసుకోవడానికి అంగీకరిస్తాడు. అయితే, ఆ వివాహం ఏడాది పాటు మాత్రమే కొనసాగాలని, ఆ తర్వాత ఇద్దరూ తమ దారులు తాము చూసుకోవాలని షరతు పెడతాడు. కుటుంబ బాధ్యతల కారణంగా సౌందర్య ఈ ఒప్పందానికి అంగీకరిస్తుంది. అయితే, వివాహ బంధాన్ని కేవలం ఒప్పందంగా చూసే భర్తకు ప్రేమ, అనుబంధం, బాధ్యతల విలువను ఆమె ఎలా తెలియజేసింది? వారి మధ్య అనుబంధం ఎలా పెరిగింది? చివరకు ఈ బంధం ఎలాంటి మలుపు తిరిగింది? అన్నదే మిగతా కథ.
'పవిత్రబంధం' టైటిలే ఎందుకు?
టైటిల్ విషయంలో ఒకసారి వెంకటేశ్ను అడిగితే, 'టైటిల్ ఏముంది సార్. సినిమాలో మంచి పట్టు ఉండాలి. 'ఇంట్లో ఇల్లాలు వంటింట్లో ప్రియురాలు' చిత్రంలో అసలు హీరో ప్రాధాన్యమేంటో తెలియదు. అయినా ఆ టైటిల్తో వచ్చిన ఆ చిత్రం మంచి విజయాన్ని సాధించింది. అందులో నా పాత్రకు మంచి స్పందన కూడా వచ్చింది. అందుకే, నేను నటించే చిత్రాల టైటిల్స్ హీరోను ఎలివేట్ చేసేలా ఉండాలని నిర్మాతలను డిమాండ్ చేయను. సినిమా ఇతివృత్తాన్ని బట్టి ఏ టైటిల్ బాగుంటుందో అదే పెట్టమంటాను. అలా పెట్టిందే ఈ 'పవిత్రబంధం' టైటిల్ కూడా. భార్యాభర్తల మధ్య ఉండే పవిత్రమైన బంధాన్ని ఈ చిత్రంలో ప్రధానంగా చెబుతున్నాం. కాబట్టి ఈ టైటిల్ సరైనదే. ఇందులో భార్యాభర్తల మధ్య అనుబంధాన్ని దర్శకుడు కొత్త కోణంలో ఆవిష్కరిస్తున్నారు. అది నాకు బాగా నచ్చింది' అని వెంకటేశ్ గతంలో 'ఈనాడు సితార'కు ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు.
రీమేక్లు కూడా
ఈ సినిమా తెలుగు ప్రేక్షకులకే పరిమితం కాకుండా ఆయా భాషల ఆడియెన్స్ను కూడా అలరించింది. ఒక కుటుంబ కథ భాషా సరిహద్దులను దాటి వివిధ ప్రాంతాల ప్రేక్షకులకు చేరువ కావడం 'పవిత్రబంధం' కథలోని విశ్వజనీనతకు నిదర్శనం. ఈ కథ ఇతర భాషల చిత్రనిర్మాతలనూ ఆకర్షించింది. దీంతో ఈ చిత్రాన్ని కన్నడ, హిందీ, తమిళం, బెంగాలీ, ఒడియా భాషలతోపాటు బంగ్లాదేశ్లోనూ పునర్నిర్మించారు. ఆయా భాషల్లోనూ ఈ కథ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది.
- కన్నడ: 'మాంగల్యం తంతునానేనా' - (1998)
- హిందీ: 'హమ్ ఆప్కే దిల్ మే రెహతే హై' - (1999)
- తమిళం: 'ప్రియమానవలే' - (2000)
- బంగాలీ: 'సాట్ పాకే బంధ' - (2009)
- ఒడియా: 'సుహాగ్ సింధూరా' - (1996)
- బంగ్లాదేశ్: 'ఇ బధోన్ జబెనా చిరే' - (2000)
అవార్డులు- ప్రశంసలు!
'పవిత్రబంధం' చిత్రానికి నంది అవార్డుల్లో ఉత్తమ చిత్రంగా బంగారు నంది లభించింది. సౌందర్య ఉత్తమ నటిగా, ఎస్.పి. బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఉత్తమ సహాయ నటుడిగా నంది అవార్డులు అందుకున్నారు. వంశీ ఆర్ట్ థియేటర్స్ సంస్థ నుంచి వెంకటేశ్, సౌందర్యలకు పురస్కారాలు లభించాయి. ఈ సినిమా తర్వాత కుటుంబ ప్రేక్షకుల్లో వెంకటేశ్కు ఉన్న ఆదరణ మరింత పెరిగింది. 'అపురూపమైనదమ్మ ఆడజన్మ' హృదయాన్ని తాకే గీతం ఎం.ఎం. కీరవాణి అందించిన సంగీతం ఈ సినిమాకు మరో ప్రధాన ఆకర్షణ. పాటలన్నీ ప్రేక్షకులను అలరించగా, ప్రముఖ గాయకుడు కె.జె. యేసుదాసు ఆలపించిన 'అపురూపమైనదమ్మ ఆడజన్మ' ప్రత్యేకంగా గుర్తుండిపోయింది.
మూడు దశాబ్దాలైనా చెరగని ముద్ర
భార్యాభర్తల బంధాన్ని ఓ కొత్త కోణంలో చూపించడం, వినోదంతోపాటు భావోద్వేగాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం 'పవిత్రబంధం' విజయానికి ప్రధాన కారణాలు. ముత్యాల సుబ్బయ్య దర్శకత్వం, పోసాని కృష్ణమురళి సంభాషణలు, కీరవాణి సంగీతం, వెంకటేశ్, సౌందర్యల అభినయం కలిసి ఈ చిత్రాన్ని గుర్తుండిపోయే కుటుంబ కథాచిత్రంగా నిలిపాయి. కాలం మారినా కుటుంబ సంబంధాల విలువ మారదు. అందుకే 'పవిత్రబంధం' వంటి చిత్రాలు ప్రేక్షకుల జ్ఞాపకాల్లో ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంటాయి.