వెంకీ మామ వచ్చేశాడోచ్- జెట్ స్పీడ్లో షూటింగ్- ఫ్యాన్స్కు బిగ్ సర్ప్రైజ్!
సినిమాలో క్యామియో రోల్- స్పెషల్ సాంగ్ కూడా ప్లాన్!
Published : October 22, 2025 at 8:54 AM IST
Mana Shankara Vara Prasad Garu Movie Update : టాలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా రూపొందుతున్న చిత్రం 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు'. ఇప్పటికే షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతుండగా, మేకర్స్ ఇటీవల విడుదల చేసిన గ్లింప్స్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ఆ వీడియోలో మేకర్స్ టైటిల్ ప్రకటించగా, సీనియర్ హీరో విక్టరీ వెంకటేశ్ ఇచ్చిన వాయిస్ ఓవర్ స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలిచింది.
సెట్స్లోకి వెంకీ మామ
అయితే సినిమాలో క్యామియో రోల్లో సందడి చేయనున్న వెంకటేశ్, ఎలాంటి పాత్రలో కనిపించనున్నారనేది ఆసక్తికరం. రీసెంట్గా ఆయన సెట్స్లోకి అడుగుపెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. దాన్ని ప్రకటిస్తూ మేకర్స్ చిన్న గ్లింప్స్ను రిలీజ్ చేస్తారని సమాచారం. ఇప్పటికే క్యాస్టింగ్కు సంబంధించి మేకర్స్ వివిధ గ్లింప్సెస్ను రిలీజ్ చేయగా, సినీ ప్రియుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది.
అనిల్ డైరెక్షన్లో మరోసారి!
ఇప్పుడు వెంకటేశ్, చిరుపై కొన్ని కీలక సన్నివేశాలను మేకర్స్ షూట్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. స్పెషల్ సాంగ్ను కూడా అనిల్ రావిపూడి ప్లాన్ చేశారని సమాచారం. త్వరలోనే అది కూడా షూట్ చేస్తారని వినికిడి. అయితే రావిపూడి, వెంకీ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కిన ఎఫ్ 2, ఎఫ్ 3 సినిమాలు సూపర్ హిట్స్గా నిలిచాయి. అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. ఇప్పుడు మళ్లీ ఆయనతో వెంకటేశ్ వర్క్ చేస్తుండడంతో మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి. కాగా, వెంకటేశ్ ఇప్పుడు మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో తన తదుపరి చిత్రానికి కూడా సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ ఏడాది రెండు ప్రాజెక్టుల షూటింగ్లను సమాంతరంగా కొనసాగించనున్నారు.
ఇక మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు సినిమా విషయానికొస్తే, లేడీ సూపర్ స్టార్ హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. సాహు గారపాటి, సుస్మిత కొణిదెల సంయుక్తంగా షైన్ స్క్రీన్స్, గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్లపై నిర్మిస్తున్నారు. సంగీతం భీమ్స్ సిసిరోలియో అందిస్తున్నారు. సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 12న విడుదల అవ్వనున్నట్లు తెలుస్తోంది. నిజానికి చిరంజీవిలో మంచి హ్యూమర్ ఉంటుంది. స్పాంటేనియస్గా కౌంటర్లతో సినిమా హాల్లో నవ్వులు పూయించగలరు.
అదే సమయంలో అనిల్ రావిపూడి సినిమాల్లో ఫన్ ఫుల్గా ఉంటుంది. కామెడీతో పాటు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ను ఆకట్టుకునే విధంగా మూవీస్ తీస్తూ ఉంటారు. దానితో పాటు మంచి మెసేజ్ను కూడా అందిస్తారు. మరి వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో సినిమా ఎలా ఉంటుందో అన్న ఆసక్తి అందరిలోనూ పెరిగిపోయింది. ప్రస్తుతం సినిమాకు సంబంధించిన షూటింగ్ పనులు జరుగుతున్నాయి.
దసరా పండుగ సందర్భంగా ఫస్ట్ సింగిల్ మీసాల పిల్ల లిరికిల్ సాంగ్ రిలీజ్ చేసేందుకు ప్లాన్ చేశారు మేకర్స్. కానీ ఆ తర్వాత విడుదల చేశారు. ఆ సాంగ్ ఉదిత్ నారాయణ్ పాడగా, సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. మొదట్లో క్రింజ్ అని అనేక మంది సినీ ప్రియులు కామెంట్లు పెట్టినా, ఆ తర్వాత సాంగ్ మెల్లగా ఎక్కేసింది. ఇప్పుడు నెట్టింట ఎక్కడ చూసినా ఆ సాంగ్ హుక్ స్టెప్కు రీల్స్, షార్ట్స్ కనిపిస్తున్నాయి.
సంక్రాంతి వార్లో ఊహించని దండయాత్ర! ఇంతమంది హీరోలలో తగ్గేదెవరో?