ETV Bharat / entertainment

వెంకీ మామ వచ్చేశాడోచ్- జెట్​ స్పీడ్​లో షూటింగ్​- ఫ్యాన్స్​కు బిగ్ సర్ప్రైజ్​!

సినిమాలో క్యామియో రోల్​- స్పెషల్ సాంగ్ కూడా ప్లాన్​!

Venkatesh Cameo Role
Venkatesh Cameo Role (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 22, 2025 at 8:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Mana Shankara Vara Prasad Garu Movie Update : టాలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా రూపొందుతున్న చిత్రం 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు'. ఇప్పటికే షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతుండగా, మేకర్స్ ఇటీవల విడుదల చేసిన గ్లింప్స్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ఆ వీడియోలో మేకర్స్ టైటిల్‌ ప్రకటించగా, సీనియర్ హీరో విక్టరీ వెంకటేశ్ ఇచ్చిన వాయిస్ ఓవర్ స్పెషల్​ అట్రాక్షన్​గా నిలిచింది.

సెట్స్​లోకి వెంకీ మామ
అయితే సినిమాలో క్యామియో రోల్​లో సందడి చేయనున్న వెంకటేశ్, ఎలాంటి పాత్రలో కనిపించనున్నారనేది ఆసక్తికరం. రీసెంట్​గా ఆయన సెట్స్​లోకి అడుగుపెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. దాన్ని ప్రకటిస్తూ మేకర్స్ చిన్న గ్లింప్స్​ను రిలీజ్ చేస్తారని సమాచారం. ఇప్పటికే క్యాస్టింగ్​కు సంబంధించి మేకర్స్ వివిధ గ్లింప్సెస్​ను రిలీజ్ చేయగా, సినీ ప్రియుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

అనిల్​ డైరెక్షన్​లో మరోసారి!
ఇప్పుడు వెంకటేశ్, చిరుపై కొన్ని కీలక సన్నివేశాలను మేకర్స్ షూట్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. స్పెషల్ సాంగ్​ను కూడా అనిల్ రావిపూడి ప్లాన్ చేశారని సమాచారం. త్వరలోనే అది కూడా షూట్ చేస్తారని వినికిడి. అయితే రావిపూడి, వెంకీ కాంబినేషన్​లో తెరకెక్కిన ఎఫ్ 2, ఎఫ్ 3 సినిమాలు సూపర్ హిట్స్​గా నిలిచాయి. అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. ఇప్పుడు మళ్లీ ఆయనతో వెంకటేశ్ వర్క్​ చేస్తుండడంతో మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి. కాగా, వెంకటేశ్ ఇప్పుడు మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో తన తదుపరి చిత్రానికి కూడా సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ ఏడాది రెండు ప్రాజెక్టుల షూటింగ్‌లను సమాంతరంగా కొనసాగించనున్నారు.

ఇక మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు సినిమా విషయానికొస్తే, లేడీ సూపర్ స్టార్ హీరోయిన్​గా నటిస్తున్నారు. సాహు గారపాటి, సుస్మిత కొణిదెల సంయుక్తంగా షైన్ స్క్రీన్స్, గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్లపై నిర్మిస్తున్నారు. సంగీతం భీమ్స్ సిసిరోలియో అందిస్తున్నారు. సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 12న విడుదల అవ్వనున్నట్లు తెలుస్తోంది. నిజానికి చిరంజీవిలో మంచి హ్యూమర్​ ఉంటుంది. స్పాంటేనియస్​గా కౌంటర్లతో సినిమా హాల్లో నవ్వులు పూయించగలరు.

అదే సమయంలో అనిల్ రావిపూడి సినిమాల్లో ఫన్ ఫుల్​గా ఉంటుంది. కామెడీతో పాటు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్​ను ఆకట్టుకునే విధంగా మూవీస్​ తీస్తూ ఉంటారు. దానితో పాటు మంచి మెసేజ్​ను కూడా అందిస్తారు. మరి వీరిద్దరి కాంబినేషన్​లో సినిమా ఎలా ఉంటుందో అన్న ఆసక్తి అందరిలోనూ పెరిగిపోయింది.​ ​ప్రస్తుతం సినిమాకు సంబంధించిన షూటింగ్​ పనులు జరుగుతున్నాయి.

దసరా పండుగ సందర్భంగా ఫస్ట్​ సింగిల్​ మీసాల పిల్ల లిరికిల్ సాంగ్ రిలీజ్​ చేసేందుకు ప్లాన్​ చేశారు మేకర్స్. కానీ ఆ తర్వాత విడుదల చేశారు. ఆ సాంగ్​ ఉదిత్​ నారాయణ్ పాడగా, సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. మొదట్లో క్రింజ్ అని అనేక మంది సినీ ప్రియులు కామెంట్లు పెట్టినా, ఆ తర్వాత సాంగ్ మెల్లగా ఎక్కేసింది. ఇప్పుడు నెట్టింట ఎక్కడ చూసినా ఆ సాంగ్ హుక్ స్టెప్​కు రీల్స్, షార్ట్స్ కనిపిస్తున్నాయి.

సంక్రాంతి వార్​లో ఊహించని దండయాత్ర! ఇంతమంది హీరోలలో తగ్గేదెవరో?

దసరా స్పెషల్- మన శంకర వరప్రసాద్​గారు సాంగ్ ప్రోమో రిలీజ్

TAGGED:

MSG MOVIE UPDATES
VENKATESH GUEST ROLE
CHIRANJEEVI UPCOMING FILMS
CHIRANJEEVI VENKATESH MOVIE
CHIRANJEEVI VENKATESH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.