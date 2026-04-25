ఫుట్‌పాత్‌పై చీరలు అమ్మిన కుర్రాడు- కట్​చేస్తే బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో బాస్- వాషూ భగ్నానీ ఎమోషనల్ జర్నీ!

13 ఏళ్ల వయసులో ఫుట్‌పాత్‌పై చీరలు అమ్మిన వాషూ భగ్నానీ- కోల్‌కతా నుంచి ముంబయికి చేరిన ప్రయాణం జీవితాన్నే మార్చేసింది- 40కి పైగా సినిమాల నిర్మాణం

Vashu Bhagnani
Vashu Bhagnani (Source : IANS (File))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 25, 2026 at 7:09 PM IST

Vashu Bhagnani : సినిమా రంగంలో రాత్రికి రాత్రే స్టార్లు అయిపోయిన వారిని మనం చూస్తుంటాం. కానీ ఒక సామాన్యమైన ఫుట్‌పాత్ వ్యాపారి స్థాయి నుంచి దేశమే గర్వించే స్థాయికి ఎదిగిన ఒక నిర్మాత కథ వింటే ఎవరికైనా ఆశ్చర్యం కలగక మానదు. బాలీవుడ్‌లో ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాలను అందించిన పూజా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అధినేత వాషూ భగ్నానీ జీవితం గురించి వింటే ఎవరైనా సరే ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే. నేడు ఆయన కోట్ల విలువైన సామ్రాజ్యాన్ని ఏలుతున్నా, తన గతాన్ని మాత్రం ఎప్పుడూ మర్చిపోలేదు. తన ఎదుగుదల వెనుక ఉన్న కష్టాలను, అవమానాలను ఎంతో గర్వంగా చెప్పుకుంటారు. ఒక చిన్న పిల్లాడిగా వీధుల్లో చీరలు అమ్ముకున్న స్థాయి నుంచి బాలీవుడ్‌లో టాప్ ప్రొడ్యూసర్‌గా మారిన ఆయన జీవన పోరాటం నేటి తరం యువతకు ఒక గొప్ప స్ఫూర్తి అని చెప్పవచ్చు.

హోలీ పండుగ తెచ్చిన అదృష్టం
వాషూ భగ్నానీ జీవితం కోల్‌కతాలో మొదలైంది. ఆయన కుటుంబం మొదట అక్కడ చీరల వ్యాపారం చేసేది. ఒక హోలీ పండుగ సమయంలో వారు ముంబయికి రావడం ఆయన జీవితాన్నే మలుపు తిప్పింది. "మేము ముంబయికి అలా సరదాగా వచ్చాం, కానీ మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళలేదు. ముంబయి నా తలరాతను మార్చేసింది" అని వాషూ భగ్నానీ ఒక ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు. 13 ఏళ్ల వయసులోనే ఫుట్‌పాత్‌పై చీరలు అమ్మడం మొదలుపెట్టారు. ఆ రోజుల్లో రోడ్డు పక్కన నిలబడి చీరలు అమ్మిన అనుభవమే తనను ఈరోజు ఈ స్థాయిలో నిలబెట్టిందని ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆ జ్ఞాపకాలు తనకూ, తన పిల్లలకూ ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయని ఎమోషనల్ అయ్యారు.

నిర్మాణ రంగంలో సంచలనం- మూడేళ్లలోనే 15 బిల్డింగులు
ముంబయిలో స్థిరపడిన తర్వాత వాషూ భగ్నానీ రియల్ ఎస్టేట్ రంగంపై దృష్టి పెట్టారు. ఒక చిన్న ప్లాట్ కొనుగోలు చేసి నిర్మాణ పనులు మొదలుపెట్టిన ఆయనకు ఆ వ్యాపారం బాగా కలిసి వచ్చింది. కేవలం మూడు నుంచి నాలుగు ఏళ్ల వ్యవధిలోనే 12 నుంచి 15 భారీ బిల్డింగులను నిర్మించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. వ్యాపారం వేగంగా విస్తరించడంతో ఆయన ఆడియో క్యాసెట్ల తయారీ రంగంలోకి కూడా అడుగుపెట్టారు. ఆ సమయంలో రోజుకు మూడు లక్షల క్యాసెట్లు తయారు చేసేవారట. భారతదేశంలో ఆ స్థాయిలో క్యాసెట్లు తయారు చేసిన కంపెనీ మరొకటి లేదని ఆయన సగర్వంగా చెబుతుంటారు.

సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ- సుభాశ్ ఘాయ్ ఇచ్చిన సలహా
రియల్ ఎస్టేట్‌లో రానిస్తున్న సమయంలో ప్రముఖ దర్శకుడు సుభాశ్ ఘాయ్ సలహా మేరకు వాషూ భగ్నానీ సినిమా రంగంలోకి ప్రవేశించారు. డేవిడ్ ధావన్, గోవింద కాంబినేషన్‌లో సినిమా తీయమని ఆయన సూచించారట. మరుసటి రోజే వాషూ భగ్నానీ డబ్బు తీసుకుని వెళ్లి అగ్రిమెంట్ చేయించుకున్నారు. అలా పూజా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్‌పై సినిమాల ప్రస్థానం మొదలైంది. ఒక వ్యాపారవేత్తగా ఆయనకున్న తెలివితేటలు సినిమా నిర్మాణంలో కూడా ఎంతో సహాయపడ్డాయి.

వరుస హిట్స్- పూజా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ గోల్డెన్ డేస్
వాషూ భగ్నానీ బ్యానర్‌లో వచ్చిన 'కూలీ నెం.1', 'హీరో నెం.1', 'బీవీ నెం.1' వంటి చిత్రాలు బాలీవుడ్‌లో సంచలనం సృష్టించాయి. గోవిందాతో చేసిన ప్రతి సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఊహించని లాభాలు అందించాయి. ఆ తర్వాత వచ్చిన 'రెహనా హై తెర్రే దిల్ మే', 'ముఝే కుచ్ కెహనా హై' వంటి సినిమాలు నేటికీ యువతకు ఫేవరెట్ చిత్రాలని చెప్పవచ్చు. ఇప్పటివరకు ఆయన బ్యానర్‌లో 40కి పైగా సినిమాలు విడుదలయ్యాయి. బాలీవుడ్‌లోని అగ్ర హీరోలందరితోనూ ఆయన సినిమాలు నిర్మించారు. వాషూ భగ్నానీ అంటేనే ఒక బ్రాండ్‌గా మారిపోయింది.

ఇటీవలి కాలంలో నష్టాలు
సినిమా రంగంలో జయాపజయాలు సహజం. వాషూ భగ్నానీ కూడా ఇటీవలి కాలంలో భారీ నష్టాలను ఎదుర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా అక్షయ్ కుమార్, టైగర్ ష్రాఫ్‌లతో తీసిన 'బడే మియాన్ చోటే మియాన్' (2024) సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో సక్సెస్ కాలేదు. దీనివల్ల కంపెనీకి భారీ ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. అయినప్పటికీ నిరుత్సాహపడలేదు. గెలుపోటములను సమానంగా స్వీకరిస్తూ, మళ్ళీ పూర్వవైభవం కోసం కృషి చేస్తున్నారు. సినిమా వ్యాపారం అంటేనే ఒక రిస్క్ అని, దానిని ఎదుర్కొనే ధైర్యం తనకు ఉందని స్పష్టం చేశారు.

