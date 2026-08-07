'కనకరాజు వచ్చేశాడు'- వరుణ్తేజ్ కొత్త సినిమా ఎలా ఉందంటే?
కొరియన్ కనకరాజు రివ్యూ- కామెడీ హర్రర్తో థియేటర్లలో వరుణ్తేజ్ సందడి- మరి సినిమా ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా? కొత్త మూవీ మెప్పించిందా?
Published : August 7, 2026 at 9:45 AM IST
Korean Kanakaraju Review : మెగా హీరో వరణ్ తేజ్ గట్టి కమ్బ్యాక్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. కొంతకాలంగా ఆయన సినిమాలు నిరాశ పర్చాయి. తాజాగా ఆయన మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'కొరియన్ కనకరాజు' సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. గురువారం రాత్రి ప్రీమియర్లతో థియేటర్ల వద్ద ఈ సినిమా సందడి మొదలైంది. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉంది? కనకరాజుగా వరుణ్ తేజ్ మెప్పించారా? అనేది తెలుసుకుందాం!
స్టోరీ ఇదే!
కనకరాజు (వరుణ్తేజ్) అనే యువకుడిది అనంతపురం జిల్లా పెనుగొండ గ్రామం. అతడు చెక్క భజనలు చేస్తూ వచ్చిన ఆదాయంతో కుటుంబాన్ని చూసుకుంటాడు. ఊరు అన్నాక మిత్రులు, గొడవలు కామన్గానే ఉంటాయి. కనకరాజుకు కిష్టప్ప (సత్య) ఫ్రెండ్షిప్, చెంగారెడ్డి (సునీల్) గ్యాంగ్తో గొడవలు ఉంటాయి. అయితే పక్క ఊళ్లో ఉన్న ఓ కారు షోరూమ్లో హీరోయిన్ రితిక పనిచేస్తుంది. ఆమెతో హీరో ప్రేమలో పడతాడు. ఈ గ్యాప్లోనే కొరియా నుంచి ఓ వస్తువు వస్తుంది. అందులోంచి ఓ ఆత్మ కనకరాజు శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. అప్పట్నుంచి కనకరాజు చేష్టలు మారుతాయి. ఆ ఆత్మ కోరిక తీర్చేందుకు కనకరాజు తన మిత్రుడితో కలిసి కొరియాకు వెళ్తాడు. అయితే కనకరాజులో ప్రవేశించిన ఆత్మ ఎవరిది? కొరియాలో ఏం జరిగింది? చివరికి ఆత్మ నుంచి విముక్తి లభించిందా? అనే విషయాలు బిగ్ స్క్రీన్పై చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.
సినిమా ఎలా సాగిందంటే?
కామెడీ హర్రర్ థ్రిల్లర్గా తెరకెక్రించినట్లు మేకర్స్ ప్రమోషనల్ కంటెంట్తోనే ప్రేక్షకులకు హింట్ ఇచ్చేశారు. డైరెక్టర్ గాంధీకి పట్టున్న కామెడీపైనే మెయిన్ ఫోకస్ పెట్టినట్లు అర్థమవుతోంది. అయితే హర్రర్ కామెడీ జాన్రా అనేది కామనే అయినా, ఇందులో ఇండో - కొరియన్ నేపథ్యంలో కథలో కాస్త కొత్తదనం చూపించారు. కథను గ్యాంగ్స్టర్స్తో ముడిపెట్టి మాస్ ఎలిమెంట్స్ కూడా జోడించారు. అయితే ఆత్మ కనకరాజు శరీరంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత కామెడీ ఇంకో లెవెల్కు వెళ్లింది. ఇది ప్రేక్షకులకు నవ్వు తెప్పిస్తుంది. హీరోయిన్ ఎంట్రీతో సినిమా సందడిగా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో కనకరాజు - కిష్టప్ప చేసే హంగామాతో వినోదం పంచారు. అయితే శరీరంలోకి ఆత్మ ప్రవేశించే సీన్, యాక్షన్ సన్నివేశాలతో ఫస్టాఫ్ ముగుస్తుంది.
ఆత్మల నేపథ్యంలో తెరకెక్కే కథల్లో లాజిక్ కంటే, అవి చేసే మ్యాజిక్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటాయి. ఇందులోనూ లాజిక్కు సంబంధం లేకుండా ఉన్న సీన్స్ చాలానే ఉన్నాయి. అయితే వాటి గురించి ప్రేక్షకులు ఆలోచించేలోపే దర్శకుడు సినిమాను ఇంకో సీన్లోకి వెళ్లిపోయాడు. నాన్స్టాప్గా నవ్వించడంపైనే దృష్టి పెట్టాడు. ఆత్మ హీరో శరీరంలోకి ప్రవేశించిన ప్రతీసారి కామెడీ పండింది. సెకండ్ హాఫ్లోనూ కామెడీ ఎక్కడా డౌన్ అవ్వలేదు. సత్య, మురళీధర్ గౌడ్ సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులను అలరిస్తాయి. అయితే క్లైమాక్స్ సీన్స్ మాత్రం కస్త బలవంతంగా అనిపిస్తాయి. ఆత్మలు తలపడే సీన్స్ ఆకట్టుకోలేవు. అయితే కామెడీ కోరుకునే ప్రేక్షకులకు మాత్రం ఇది పైసా వసూల్ సినిమా!
బలాలు
- హాస్యం- కొరియా నేపథ్యం
- రెండు కోణాల్లోని పాత్రలో వరుణ్తేజ్
- సత్య - మురళీధర్ గౌడ్ కామెడీ
బలహీనతలు
- లాజిక్ లేని సన్నివేశాలు
చివరిగా : కొరియన్ కనకరాజు నవ్విస్తాడు
గమనిక: ఈ సమీక్ష సమీక్షకుడి దృష్టి కోణానికి సంబంధించింది. ఇది సమీక్షకుడి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే!
మెగా హీరోల సినిమాల్లో కామన్ పాయింట్- 'కొరియన్ కనకరాజు'లోనూ అదే!- రిజల్ట్ రిపీట్ అవుతుందా?