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OTTలోకి వరుణ్ తేజ్ 'కొరియన్ కనకరాజు' - స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే!

స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్ చేసుకున్న కొరియన్ కనకరాజు మూవీ - స్ట్రీమింగ్ ఎప్పట్నుంచంటే?

Korena Kanakaraju OTT Streaming
వరుణ్ తేజ్ కొరియన్ కనకరాజు (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 30, 2026 at 5:06 PM IST

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Korena Kanakaraju OTT Details : మెగా హీరో వరుణ్ తేజ్ హీరోగా మేర్లపాక గాంధీ డైరెక్షన్​లో వచ్చిన హారర్ కామెడీ చిత్రం 'కొరియన్ కనకరాజు'. ఆగస్టు 7న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ చిత్రం రూ. 50+ కోట్లకు పైగా వసూళ్లను సాధించి వరుణ్​ తేజ్ కెరీర్​లోనే సూపర్​హిట్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఇందులో వరుణ్ తేజ్ చేసిన రెండు డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్​కు మెగా ఫ్యాన్స్ ఫిదా అయిపోయారు. అయితే దీని​ థియేటర్ రన్ దాదాపు పూర్తి అవ్వడంతో ఇప్పుడు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్​కు రెడీ అయిపోయింది. ఇది ఏ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఓటీటీ
కొరియన్ కనకరాజు చిత్రం డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ హక్కులను ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ నెట్​ఫ్లిక్స్ సొంతం చేసుకుంది. థియేటర్లో మంచి కలెక్షన్లు సాధించిన ఈ సినిమాను నెట్​ఫ్లిక్స్ రూ. 26 కోట్లకు కొనుగోలు చేసినట్లు సినీ వర్గాల సమాచారం. సెప్టెంబర్ 4 నుంచి తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ, హిందీ భాషల్లో అందుబాటులోకి రానుంది. అయితే దీనిపై మేకర్స్ ఇంకా అఫీషియల్​గా అనౌన్స్ చేయాల్సి ఉంది.

వరుణ్​ తేజ్​కు సాలిడ్ కంబ్యాక్
ఇందులో వరుణ్​ తేజ్​కు జోడీగా హీరోయిన్ రితికా నాయక్ నటించారు. కమెడియన్​గా సత్య చేసిన నటన ప్రేక్షకులకు నవ్వులు పూయించింది. హీరోగా, విలన్​గా వరుణ్​తేజ్ డ్యూయెల్ రోల్స్​లో చేసిన పెర్ఫార్మెన్స్​కు ఆడియెన్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. చాలా కాలం నుంచి సరైన విజయం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వరుణ్​ తేజ్​ ఈ సినిమాతో సాలిడ్ కమ్​బ్యాక్ ఇచ్చారు. మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చి తనకంటూ ఓ స్పెషల్ ఇమేజ్​ను సెట్​చేసుకున్నారు హీరో వరుణ్​తేజ్.

తాను చేసే ఒక్కో సినిమాకు వేరియేషన్​ చూపిస్తూ యాక్టర్​గా ఒక్కో మెట్టు ఎక్కుతూ వస్తున్నారు. అదే మాదిరిగా ఈ కొరియన్ బ్యాక్​డ్రాప్​తో మరో సూపర్​హిట్​ను వరుణ్ తేజ్ సాధించారు. ఆత్మల నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ స్టోరీలో సత్య కామెడీ టైమింగ్, వరుణ్​ తేజ్ యాక్టింగ్, రితికా నాయక్ గ్లామర్, తమన్ మ్యూజిక్ ఇలా అన్నీ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. స‌త్య‌, ముర‌ళీధ‌ర్ గౌడ్ మధ్య సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులను విశేషంగా అలరించాయి. యూవీ క్రియేషన్స్, ఫస్ట్ ప్రేమ్ ఎంటర్​టైన్​మెంట్ బ్యానర్లపై రాజీవ్​రెడ్డి, సాయిబాబు జాగర్లమూడి ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించారు.

స్టోరీ ఇదే!
క‌న‌క‌రాజు (వ‌రుణ్‌తేజ్‌) అనే యువకుడిది అనంతపురం జిల్లా పెనుగొండ‌ గ్రామం. అతడు చెక్క భ‌జ‌నలు చేస్తూ వచ్చిన ఆదాయంతో కుటుంబాన్ని చూసుకుంటాడు. ఊరు అన్నాక మిత్రులు, గొడవలు కామన్​గానే ఉంటాయి. కనకరాజుకు కిష్ట‌ప్ప (స‌త్య‌) ఫ్రెండ్​షిప్, చెంగారెడ్డి (సునీల్‌) గ్యాంగ్‌తో గొడవలు ఉంటాయి. అయితే పక్క ఊళ్లో ఉన్న ఓ కారు షోరూమ్​లో హీరోయిన్ రితిక పనిచేస్తుంది. ఆమెతో హీరో ప్రేమలో పడతాడు. ఈ గ్యాప్​లోనే కొరియా నుంచి ఓ వ‌స్తువు వస్తుంది. అందులోంచి ఓ ఆత్మ క‌న‌క‌రాజు శ‌రీరంలోకి ప్ర‌వేశిస్తుంది. అప్ప‌ట్నుంచి కనకరాజు చేష్టలు మారుతాయి. ఆ తర్వాత ఆత్మ కోరిక‌ తీర్చేందుకు క‌న‌క‌రాజు త‌న మిత్రుడితో కలిసి కొరియాకు బయలుదేరుతాడు. అయితే క‌న‌క‌రాజులో ప్రవేశించిన ఆత్మ ఎవరిది? కొరియాలో ఏం జరిగింది? చివరికి ఆత్మ నుంచి విముక్తి లభించిందా? అనే విషయాలు బిగ్ స్క్రీన్​పై చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.

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