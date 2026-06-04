కాంట్రవర్సీలో వరుణ్ ధావన్- బనియన్, షార్ట్తోనే గుడిలోకి వెళ్లిన హీరో- మండిపడుతున్న నెటిజన్లు!
వివాదంలో చిక్కుకున్న బాలీవుడ్ హీరో- లాగు, బనియన్తో మందిరంలోకి వెళ్లిన వరుణ్- వీడియోలు వైరల్- సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ ట్రోల్స్!
Published : June 4, 2026 at 12:31 PM IST
Varun Dhawan Temple Visit : బాలీవుడ్ నటుడు వరుణ్ ధావన్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. నిన్న ( జూన్ 3వ తేదీ ) ముంబయిలోని ఒక గుడిని సందర్శించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. అయితే ఆయన బనియన్, షార్ట్ ధరించి మందిరంలోకి వెళ్లడంతో ట్రోలింగ్కు గురువుతున్నారు. వరుణ్ గుడికి వెళ్తున్నారా? లేదా జిమ్కు పోతున్నారా? అంటూ నెటిజన్లు విమర్శిస్తున్నారు. ఇది పబ్లిసిటీ స్టంట్ అని మరి కొందరు కామెంట్ చేయడం వైరల్గా మారింది. వరుణ్ గుడికి వెళ్లేటప్పుడు సంప్రదాయ దుస్తులు ధరిస్తే బాగుండేదని మరికొందరు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.
సంప్రదాయమైన దుస్తులు ధరిస్తే బాగుండేది
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న క్లిప్లలో, వరుణ్ నుదుటిపై తిలకంతో గుడి నుంచి బయటకు వెళ్తూ కనిపించారు. అయితే ఆయన బనియన్, షార్ట్ ధరించి మందిరంలోకి వెళ్లడం వివాదానికి దారితీసింది. వరుణ్ ఇలాంటి దుస్తులు వేసుకుని మందిరంలోకి ఎలా వెళ్లారంటూ? సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు. 'గుడికి వెళ్లేటప్పుడు సంప్రదాయమైన దుస్తులు ధరిస్తే బాగుండే'దని చర్చ జరుగుతోంది. 'ఆలయానికి లాగు, బనియన్తో ఎవరు వెళ్తారు? ఇది భక్తి లేని వారు చేసే పని, ప్రజలను ఆకర్షించడానికి చేస్తున్న ఒక పీఆర్ స్టంట్' అని ఓ యూజర్ కామెంట్ చేశాడు. వరుణ్ ధావన్ వీడియోలు ఆన్లైన్లో కనిపించడంతో ట్రోల్స్ మొదలయ్యాయి.
The least Varun Dhawan could do is dress appropriately for the mandir.— Chota Don (@choga_don) June 2, 2026
Who goes to the temple in a chaddi and banian? This is a Fake devotion, a PR stunt to appease mass. pic.twitter.com/E43OSbmG43
కనీస సంప్రదాయాలు పాటించరా?
'వరుణ్ ధావన్ కనీసం గుడికి వెళ్లే టప్పుడైనా సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించవచ్చు కదా!' అని మరో యూజర్ కామెంట్ చేశాడు. 'ఇది చాలా దారుణం! వరుణ్ ధావన్ను ఈ దుస్తులతో గుడికి వెళ్లడాన్ని అధికారులు ఎలా అనుమతించారు? కేవలం అతను ఒక సెలబ్రిటీ అయినంత మాత్రాన, ఆలయ పవిత్రతను దెబ్బతీస్తారా? ఏ గుడిలో అయినా సాధారణ భక్తులను స్లీవ్లెస్ వెస్ట్, షార్ట్లో అనుమతిస్తారా? మరి వరుణ్ను ఎందుకు అనుమతించారు' అని మరో యూజర్ మండిపడ్డారు. 'వరుణ్ ధావన్ ఆలయాన్ని ఒక జిమ్గా భావించాడా? అందుకే అతను వ్యాయామం చేసే దుస్తులు ధరించి అక్కడికి వెళ్లాడా?' అంటూ మరో యూజర్ కామెంట్ చేశారు. ఏదేమైనా దీనికి వరుణ్గానీ, అతని టీమ్గాని స్పందించలేదు!
This is atrocious! How can Varun Dhawan allowed to visit a temple in these clothes?— Brutal Truth (@sarkarstix) June 3, 2026
Just because he is a celebrity, can he be allowed to violate the sanctity of a temple?
Which temple allows devotees in sleeveless and shorts? pic.twitter.com/pYkIzGsG70
ట్రైలర్పై మిశ్రమ స్పందన
వరుణ్ ధావన్ నటించిన 'హై జవానీతో ఇష్క్ హోనా హై' ట్రైలర్ను మే 23న చిత్ర నిర్మాతలు గ్రాండ్గా విడుదల చేశారు. ఈ ట్రైలర్కు సోషల్ మీడియా యూజర్ల నుంచి మిశ్రమ స్పందన వచ్చింది. ట్రైలర్లోని కొన్ని సీన్లు అక్షయ్ కుమార్ నటించిన 'గరం మసాలా' చిత్రాన్ని గుర్తు చేశాయని నెటిజన్లు కామెంట్ చేశారు. అయితే, వరుణ్ ధావన్ ప్రస్తుతం ఈ సినిమా విడుదలకు సంబంధించిన ప్రమోషన్లలో బిజీగా ఉన్నారు. డేవిడ్ ధావన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో పూజా హెగ్డే, మృణాల్ ఠాకూర్, మనీష్ పాల్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. గత నెల విడుదలైన ఈ సినిమా ట్రైలర్లో వరుణ్, మృణాల్ విడాకుల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న ఒక వివాహిత జంటగా ఇందులో నటించారు. ఆ తర్వాత, వరుణ్ ఒక క్లబ్లో పూజా హెగ్డేను కలుస్తారు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందని తెలుసుకోవాలంటే మరికొన్ని గంటలు వేచి చూడాల్సిందే. 'హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై' సినిమా జూన్ 5న థియేటర్లలో గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది.
Actor Varun Dhawan visited a temple for darshan wearing a gym vest and half shorts.— JeetShekhawat (@JeetShekhawat00) June 3, 2026
Did Varun Dhawan think the temple was a gym that he went there dressed in workout clothes?
Have you ever seen a Muslim actor visit a mosque dressed like this?
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