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కాంట్రవర్సీలో వరుణ్ ధావన్- బనియన్​​, షార్ట్​​తోనే గుడిలోకి వెళ్లిన హీరో- మండిపడుతున్న నెటిజన్లు!

వివాదంలో చిక్కుకున్న బాలీవుడ్ హీరో- లాగు, బనియన్​తో మందిరంలోకి వెళ్లిన వరుణ్- వీడియోలు వైరల్- సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ ట్రోల్స్!

VARUN DHAWAN NEW CONTROVERSY
VARUN DHAWAN NEW CONTROVERSY (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 4, 2026 at 12:31 PM IST

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Varun Dhawan Temple Visit : బాలీవుడ్​ నటుడు వరుణ్ ధావన్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. నిన్న ( జూన్​ 3వ తేదీ ) ముంబయిలోని ఒక గుడిని సందర్శించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి. అయితే ఆయన బనియన్​, షార్ట్​ ధరించి మందిరంలోకి వెళ్లడంతో ట్రోలింగ్​కు గురువుతున్నారు. వరుణ్​ గుడికి వెళ్తున్నారా? లేదా జిమ్​కు పోతున్నారా? అంటూ నెటిజన్లు విమర్శిస్తున్నారు. ఇది పబ్లిసిటీ స్టంట్​ అని మరి కొందరు కామెంట్​ చేయడం వైరల్​గా మారింది. వరుణ్​ గుడికి వెళ్లేటప్పుడు సంప్రదాయ దుస్తులు ధరిస్తే బాగుండేదని మరికొందరు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.

సంప్రదాయమైన దుస్తులు ధరిస్తే బాగుండేది
సోషల్​ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న క్లిప్‌లలో, వరుణ్ నుదుటిపై తిలకంతో గుడి నుంచి బయటకు వెళ్తూ కనిపించారు. అయితే ఆయన బనియన్​, షార్ట్​ ధరించి మందిరంలోకి వెళ్లడం వివాదానికి దారితీసింది. వరుణ్​ ఇలాంటి దుస్తులు వేసుకుని మందిరంలోకి ఎలా వెళ్లారంటూ? సోషల్​ మీడియాలో నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు. 'గుడికి వెళ్లేటప్పుడు సంప్రదాయమైన దుస్తులు ధరిస్తే బాగుండే'దని చర్చ జరుగుతోంది. 'ఆలయానికి లాగు, బనియన్‌తో ఎవరు వెళ్తారు? ఇది భక్తి లేని వారు చేసే పని, ప్రజలను ఆకర్షించడానికి చేస్తున్న ఒక పీఆర్ స్టంట్' అని ఓ యూజర్​ కామెంట్​ చేశాడు. వరుణ్​ ధావన్​ వీడియోలు ఆన్​లైన్​లో కనిపించడంతో ట్రోల్స్ మొదలయ్యాయి.

కనీస సంప్రదాయాలు పాటించరా?
'వరుణ్ ధావన్ కనీసం గుడికి వెళ్లే టప్పుడైనా సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించవచ్చు కదా!' అని మరో యూజర్​ కామెంట్ చేశాడు. 'ఇది చాలా దారుణం! వరుణ్ ధావన్‌ను ఈ దుస్తులతో గుడికి వెళ్లడాన్ని అధికారులు ఎలా అనుమతించారు? కేవలం అతను ఒక సెలబ్రిటీ అయినంత మాత్రాన, ఆలయ పవిత్రతను దెబ్బతీస్తారా? ఏ గుడిలో అయినా సాధారణ భక్తులను స్లీవ్‌లెస్ వెస్ట్​, షార్ట్​లో అనుమతిస్తారా? మరి వరుణ్​ను ఎందుకు అనుమతించారు' అని మరో యూజర్​ మండిపడ్డారు. 'వరుణ్ ధావన్ ఆలయాన్ని ఒక జిమ్‌గా భావించాడా? అందుకే అతను వ్యాయామం చేసే దుస్తులు ధరించి అక్కడికి వెళ్లాడా?' అంటూ మరో యూజర్​ కామెంట్​ చేశారు. ఏదేమైనా దీనికి వరుణ్​గానీ, అతని టీమ్​గాని స్పందించలేదు!

ట్రైలర్​పై మిశ్రమ స్పందన
వరుణ్​ ధావన్ నటించిన 'హై జవానీతో ఇష్క్ హోనా హై' ట్రైలర్‌ను మే 23న చిత్ర నిర్మాతలు గ్రాండ్​గా విడుదల చేశారు. ఈ ట్రైలర్‌కు సోషల్ మీడియా యూజర్ల నుంచి మిశ్రమ స్పందన వచ్చింది. ట్రైలర్‌లోని కొన్ని సీన్లు అక్షయ్ కుమార్ నటించిన 'గరం మసాలా' చిత్రాన్ని గుర్తు చేశాయని నెటిజన్లు కామెంట్​ చేశారు. అయితే, వరుణ్ ధావన్ ప్రస్తుతం ఈ సినిమా విడుదలకు సంబంధించిన ప్రమోషన్లలో బిజీగా ఉన్నారు. డేవిడ్ ధావన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో పూజా హెగ్డే, మృణాల్ ఠాకూర్, మనీష్ పాల్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. గత నెల విడుదలైన ఈ సినిమా ట్రైలర్​లో వరుణ్, మృణాల్ విడాకుల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న ఒక వివాహిత జంటగా ఇందులో నటించారు. ఆ తర్వాత, వరుణ్ ఒక క్లబ్‌లో పూజా హెగ్డేను కలుస్తారు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందని తెలుసుకోవాలంటే మరికొన్ని గంటలు వేచి చూడాల్సిందే. 'హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై' సినిమా జూన్ 5న థియేటర్లలో గ్రాండ్​గా విడుదల కానుంది.

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