తొలి ఇండియన్ సినిమాగా 'వారణాసి' రికార్డ్- రిలీజ్ డేట్ ఇదేనా!
పారిస్లోని ప్రఖ్యాత 'లే గ్రాండ్ రెక్స్' థియేటర్లో సోమవారం రాత్రి 'వారణాసి' టీజర్ను ప్రదర్శన. మొదటి భారతీయ సినిమాగా రికార్డు
Published : January 6, 2026 at 11:21 AM IST
Varanasi le grand rex screening: సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, దర్శకధీరుడు రాజమౌళి కాంబోలో రూపొందుతున్న ప్రతిష్ఠాత్మక సినిమా 'వారణాసి'. దాదాపు రూ.1300 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీపై ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. అయితే తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన రెండు అంశాలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఒకటి ఏంటంటే, పారిస్లోని ప్రఖ్యాత 'లే గ్రాండ్ రెక్స్' థియేటర్లో సోమవారం రాత్రి 'వారణాసి' టీజర్ను ప్రదర్శించారు. ఈ ప్రతిష్టాత్మక థియేటర్లో ఒక ఇండియన్ సినిమా టీజర్ను ప్రదర్శించడం ఇదే మొదటిసారి.
'లే గ్రాండ్ రెక్స్' అనేది థియేటర్ మాత్రమే కాదు లగ్జరీ ఆడిటోరియం కూడా. ఇందులో దాదాపు 2800 మంది ఆడియెన్స్ ఒకేసారి సినిమా చూడొచ్చు. హాలీవుడ్కు చెందిన భారీ సినిమాల స్క్రీనింగ్స్ ఇక్కడ జరుగుతాయి. ఇందులో భారీ లైవ్ కాన్సర్ట్స్, ఆర్కెస్ట్రా ఈవెంట్స్ నిర్వహిస్తారు. ఇలాంటి ఐకానిక్ వేదికపై టీజర్ను ప్రదర్శించిన మొదటి ఇండియన్ సినిమా వారనాసి కావడం విశేషం. అంతర్జాతీయ వేదికపై లభించిన అద్భుత స్పందనకు మేకర్స్ ఆనందం వ్యక్తం చేసారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా వేదికగా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
Premières images du très attendu film de S. S. Rajamouli, #Varanasi, qui arrivera sur grand écran en 2027. #FestivalDeLaBandeAnnonce pic.twitter.com/ZIdRHBpfyn— Le Grand Rex (@LeGrandRex) January 5, 2026
'లే గ్రాండ్ రెక్స్'లో ప్రతి జనవరిలో కొత్త సినిమాల ట్రైలర్స్, టీజర్ల ప్రదర్శన ఉంటుంది. వచ్చే ఏడాది రిలీజ్ కానున్న సినిమాల ట్రైలర్లను ఇందులో ప్రత్యేకంగా ప్రదర్శిస్తారు. మూవీ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా గ్లోబల్ సినీ మేకర్స్ తమ ట్రైలర్స్ను ఇక్కడ ప్రదర్శిస్తుంటారు. వారణాసి కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో వరల్డ్ వైడ్గా ఇప్పటి నుంచే ప్రమోట్ చేసేందుకు 'లే గ్రాండ్ రెక్స్' థియోటర్లో టీజర్ ప్రదర్శించినట్లు తెలుస్తోంది.
Merci au Le Grand Rex pour cette projection exceptionnelle.— Varanasi (@VaranasiMovie) January 6, 2026
Et merci Paris, merci au public français, pour cet accueil incroyable. ✨
De Varanasi à Paris, l’aventure commence. Rendez-vous en 2027 pour l’épopée complète https://t.co/igKZd75rRY
అలాగే, ఈ సినిమా రిలీజ్పై కూడా చర్చ నడుస్తోంది. 2027 ఏప్రిల్లో ఈ మూవీని విడుదల చేసేందుకు మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సినిమా స్టోరీ రాముడి నేపథ్యంలో ఉంటుంది, కాబట్టి వచ్చే ఏడాది శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా విడుదల చేసే యోచనలో ఉన్నట్లు సినీ వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది.
