తొలి ఇండియన్ సినిమాగా 'వారణాసి' రికార్డ్- రిలీజ్ డేట్ ఇదేనా!

Varanasi Movie Release Date
Varanasi Movie Release Date (Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 6, 2026 at 11:21 AM IST

2 Min Read
Varanasi le grand rex screening: సూపర్​ స్టార్ మహేష్ బాబు, దర్శకధీరుడు రాజమౌళి కాంబోలో రూపొందుతున్న ప్రతిష్ఠాత్మక సినిమా 'వారణాసి'. దాదాపు రూ.1300 కోట్ల బడ్జెట్​తో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీపై ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. అయితే తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన రెండు అంశాలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఒకటి ఏంటంటే, పారిస్‌లోని ప్రఖ్యాత 'లే గ్రాండ్ రెక్స్' థియేటర్‌లో సోమవారం రాత్రి 'వారణాసి' టీజర్‌ను ప్రదర్శించారు. ఈ ప్రతిష్టాత్మక థియేటర్‌లో ఒక ఇండియన్ సినిమా టీజర్‌ను ప్రదర్శించడం ఇదే మొదటిసారి.

'లే గ్రాండ్ రెక్స్' అనేది థియేటర్​ మాత్రమే కాదు లగ్జరీ ఆడిటోరియం కూడా. ఇందులో దాదాపు 2800 మంది ఆడియెన్స్ ఒకేసారి సినిమా చూడొచ్చు. హాలీవుడ్​కు చెందిన భారీ సినిమాల స్క్రీనింగ్స్ ఇక్కడ జరుగుతాయి. ఇందులో భారీ లైవ్ కాన్సర్ట్స్, ఆర్కెస్ట్రా ఈవెంట్స్ నిర్వహిస్తారు. ఇలాంటి ఐకానిక్​ వేదికపై టీజర్​ను ప్రదర్శించిన మొదటి ఇండియన్ సినిమా వారనాసి కావడం విశేషం. అంతర్జాతీయ వేదికపై లభించిన అద్భుత స్పందనకు మేకర్స్ ఆనందం వ్యక్తం చేసారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా వేదికగా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

'లే గ్రాండ్ రెక్స్'లో ప్రతి జనవరిలో కొత్త సినిమాల ట్రైలర్స్​, టీజర్ల ప్రదర్శన ఉంటుంది. వచ్చే ఏడాది రిలీజ్ కానున్న సినిమాల ట్రైలర్లను ఇందులో ప్రత్యేకంగా ప్రదర్శిస్తారు. మూవీ ప్రమోషన్స్​లో భాగంగా గ్లోబల్ సినీ మేకర్స్ తమ ట్రైలర్స్​ను ఇక్కడ ప్రదర్శిస్తుంటారు. వారణాసి కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో వరల్డ్​ వైడ్​గా ఇప్పటి నుంచే ప్రమోట్ చేసేందుకు 'లే గ్రాండ్ రెక్స్' థియోటర్​లో టీజర్ ప్రదర్శించినట్లు తెలుస్తోంది.

అలాగే, ఈ సినిమా రిలీజ్​పై కూడా చర్చ నడుస్తోంది. 2027 ఏప్రిల్​లో ఈ మూవీని విడుదల చేసేందుకు మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సినిమా స్టోరీ రాముడి నేపథ్యంలో ఉంటుంది, కాబట్టి వచ్చే ఏడాది శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా విడుదల చేసే యోచనలో ఉన్నట్లు సినీ వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

