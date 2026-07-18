'వారణాసి' నుంచి స్పెషల్ సర్ప్రైజ్- ప్రియాంక చోప్రా కొత్త లుక్ చూశారా?
ప్రియాంక చోప్రా బర్త్డే సందర్భంగా లుక్ రిలీజ్ - ఫొటోలు షేర్ చేస్తూ విషెస్ తెలియజేసిన డైరెక్టర్ రాజమౌళి, మహేశ్
Published : July 18, 2026 at 9:52 AM IST
Priyanka Chopra Varanasi Look : దర్శకధీరుడు రాజమౌళి, సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు కాంబోలో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రం వారణాసికి సంబంధించి ఏ అప్డేట్ వచ్చినా క్షణాల్లోనే వైరల్ అవుతుంది. ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో జక్కన్న మూవీలో యాక్షన్ అడ్వెంచర్తో పాటు తండ్రీ కొడుకుల ఎమోషన్స్ హైలెట్గా నిలుస్తాయంటూ వారణాసిపై అంచనాలను పెంచేశారు. తాజాగా ఇందులో హీరోయిన్గా నటిస్తున్న ప్రియాంక చోప్రాకు సంబంధించిన ఫొటోలను స్వయంగా రాజమౌళి తన అధికారిక ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్టు చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
Grace when she smiles.— rajamouli ss (@ssrajamouli) July 18, 2026
Fire when she doesn’t.
Mandakini… @PriyankaChopra in #Varanasi pic.twitter.com/4lYerYbm4Q
Happy Birthday to the one and only “Mandakini”… 🤗🤗🤗 Have the most amazing year ahead PC… Sending you lots of love and wishing you happiness always!!! ♥️♥️♥️#VARANASI @priyankachopra pic.twitter.com/2JQgSNrEEf— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) July 18, 2026
వారణాసిలో ప్రియాంక మందాకిని పాత్రలో ప్రేక్షకులను అలరించనున్నారు. అయితే నేడు ఆమె బర్త్ డే సందర్భంగా మూవీ టీమ్ సెట్స్లో దిగిన ఫొటోలను షేర్ చేస్తూ డైరెక్టర్ రాజమౌళి పోస్టు చేశారు. 'ఆమె నవ్వితే హుందాతనం, నవ్వకపోతే అగ్ని కణం' ఇంట్రెస్టింగ్ క్యాప్షన్ను రాసుకొచ్చారు. మహేశ్ సైతం ప్రియాంకకు బర్త్డే విషెస్ను తెలియజేశారు. తమ ఒకే ఒక్క మందానికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు అంటూ పోస్టు పెట్టడం విశేషం.