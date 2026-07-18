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'వారణాసి' నుంచి స్పెషల్ సర్​ప్రైజ్​- ప్రియాంక చోప్రా కొత్త లుక్ చూశారా?

ప్రియాంక చోప్రా బర్త్​డే సందర్భంగా లుక్ రిలీజ్ - ఫొటోలు షేర్ చేస్తూ విషెస్ తెలియజేసిన డైరెక్టర్ రాజమౌళి, మహేశ్

Priyanka Chopra Look Release
Priyanka Chopra Look Release (Source: Rajamouli X Account)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 18, 2026 at 9:52 AM IST

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Priyanka Chopra Varanasi Look : దర్శకధీరుడు రాజమౌళి, సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు కాంబోలో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రం వారణాసికి సంబంధించి ఏ అప్డేట్​ వచ్చినా క్షణాల్లోనే వైరల్ అవుతుంది. ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో జక్కన్న మూవీలో యాక్షన్ అడ్వెంచర్​తో పాటు తండ్రీ కొడుకుల ఎమోషన్స్ హైలెట్​గా నిలుస్తాయంటూ వారణాసిపై అంచనాలను పెంచేశారు. తాజాగా ఇందులో హీరోయిన్​గా నటిస్తున్న ప్రియాంక చోప్రాకు సంబంధించిన ఫొటోలను స్వయంగా రాజమౌళి తన అధికారిక ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్టు చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.

వారణాసిలో ప్రియాంక మందాకిని పాత్రలో ప్రేక్షకులను అలరించనున్నారు. అయితే నేడు ఆమె బర్త్​ డే సందర్భంగా మూవీ టీమ్ సెట్స్​లో దిగిన ఫొటోలను షేర్ చేస్తూ డైరెక్టర్ రాజమౌళి పోస్టు చేశారు. 'ఆమె నవ్వితే హుందాతనం, నవ్వకపోతే అగ్ని కణం' ఇంట్రెస్టింగ్ క్యాప్షన్​ను రాసుకొచ్చారు. మహేశ్ సైతం ప్రియాంకకు బర్త్​డే విషెస్​ను తెలియజేశారు. తమ ఒకే ఒక్క మందానికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు అంటూ పోస్టు పెట్టడం విశేషం.

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