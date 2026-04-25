నాటు నాటుకు ప్రపంచమంతా డ్యాన్స్- నేనెందుకు సినిమాలు చేస్తున్నానో అప్పుడే!: రాజమౌళి

గ్లోబల్ ఆడియన్స్​ను ఆకట్టుకునేలా మూవీ టీమ్ ప్లాన్- ఈవెంట్లో ప్లే చేసిన బీటీఎస్ వీడియో ఎక్స్​క్లూజివ్ అంటూ సినీ వర్గాల్లో చర్చ!

Varanasi At Mexico Event
Published : April 25, 2026 at 11:37 AM IST

Varanasi At Mexico Event: ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి - సూపర్‌స్టార్ మహేశ్​ బాబు కాంబినేషన్‌లో రూపుదిద్దుకుంటున్న పాన్​ ఇండియా సినిమా వారణాసి. ఇది ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా హైప్ సృష్టిస్తోంది. గ్లోబల్ ఆడియన్స్​ను ఆకట్టుకునేలా మూవీ టీమ్ ప్లాన్ చేసింది. అందులో భాగంగానే మెక్సికోలో జరుగుతున్న సీసీఎక్స్​​పీ మెక్సికో 2026 (కామిక్ కాన్ ఎక్స్​పీరియన్స్) ఈవెంట్లో వారణాసి మూవీ బీటీఎస్​ వీడియో స్పెషల్ అట్రాక్షన్​గా నిలిచింది.

బీటీఎస్ వీడియో ఎక్స్​క్లూజివ్!
మెక్సికోలో జరుగుతున్న ఈవెంట్​లో ప్లే చేసిన వారణాసి బీటీఎస్ వీడియో ఎక్స్​క్లూజివ్ మాత్రమే అని సినీ వర్గాల్లో చర్చించుకుంటున్నారు. అంటే ఈవెంట్ కోసమే ఆ వీడియోను రూపొందించారని తెలుస్తోంది. దీన్ని సోషల్ మీడియాలో రిలీజ్ చేయరని టాక్ వినిపిస్తోంది. అదే నిజమైతే ఫ్యాన్స్ నిరాశకు గురవ్వడం గ్యారెంటీ. నిర్మాత ఎస్. ఎస్​ కార్తికేయ ఈ ఫాంటసీ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌ సినిమాను ప్రమోట్ చేయడానికి ఈవెంట్‌లో పాల్గొన్నారు. దర్శకుడు రాజమౌళి మాత్రం వీడియో మెసెజ్​ ద్వారా ఈవెంట్ తన సందేశాన్ని అభిమానులతో పంచుకున్నారు. ఈ వీడియోలో రాజమౌళి 'వారణాసి' అని రాసి ఉన్న టీషర్ట్​ను ధరించారు. దీన్ని బట్టి సినిమాను గ్లోబల్ లెవల్​కి తీసుకెళ్లేందుకు జక్కన్న ఎంత కష్టపడుతున్నారో అర్థమవుతోంది.

25 ఏళ్లుగా సినిమాలు తీస్తున్నా
రాజమౌళి తన వీడియో మెసెజ్​లో మెక్సికో అభిమానులకు అభివాదం చేస్తూ వారణాసి కేవలం ఒక సినిమా కాదు, అదొక అడ్వెంచర్. ఇండియన్ మైథాలజీని, గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్ యాక్షన్‌తో కలిపి ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నామని తెలిపారు. "మాయా నాగరికత, సంస్కృతి నిర్మాణం నాకెంతో ఆసక్తి కలిగిస్తాయి. బాహుబలిలోని సిటీ సెంటర్ నిర్మాణానికి చిచెన్ ఇట్ స్ఫూర్తి. మీలాంటి అద్భుతమైన ప్రజల గురించి తెలుసుకునే అవకాశం నాకు దక్కింది. 25 ఏళ్లుగా సినిమాలు తీస్తున్నా. కానీ సముద్రాలను దాటి సినిమా రీచ్ అయినప్పుడు, వేల మైళ్ల దూరంలోని ప్రజలు మన సినిమాను ఫీల్ అవుతున్నప్పుడు సంతోషంగా ఉంటుంది. ఆర్ఆర్ఆర్​తో నాకు అదే దక్కింది. నాటు నాటు సినిమాకు ప్రపంచమంతా డ్యాన్స్ చేసింది. అప్పుడే నేను ఎందుకు సినిమాలు చేస్తున్నానో అర్థమైంది" అని వీడియోలో మెసెజ్​లో అన్నారు.

దిగ్గజ దర్శకుడు రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న భారీ ప్రాజెక్ట్ 'వారణాసి'. ఈ మూవీలో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మూవీ రీచ్​ను వరల్డ్ వైడ్​గా తీసుకెళ్లెందుకు గ్లోబల్ ఆడియన్స్​ను రాజమౌళి టార్గెట్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఇండియన్ సినిమా నుంచి రాబోతున్న పాన్ వరల్డ్ లెవెల్ చిత్రాల్లో వారణాసి కూడా ఒకటి.

దాదాపు రూ. 1200 కోట్ల బడ్జెట్‌
ఈ సినిమాను శ్రీ దుర్గా ఆర్ట్స్ బ్యానర్‌పై కె.ఎల్. నారాయణ, ఎస్.ఎస్. కార్తికేయ షోయింగ్ బిజినెస్‌తో కలిసి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో ప్రియాంక చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. దాదాపు రూ. 1200 కోట్ల బడ్జెట్‌తో ఈ సినిమాను రూపొందిస్తున్నారు. ఆర్​ఆర్​ఆర్​ సినిమాతో ఆస్కార్ అవార్డ్ సాధించిన ఎం.ఎం. కీరవాణి దీనికి సంగీతం అందిస్తున్నారు. 2027 ఏప్రిల్ 7న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలవుతుందని మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ శరవేగంగా సాగుతుండగా మహేశ్ బాబు, ప్రియాంక చోప్రాలపై రీసెంట్‌గా సాంగ్ షూటింగ్ కూడా కంప్లీట్ చేశారు. త్వరలోనే షూటింగ్ పార్ట్ పూర్తి చేసి వీఎఫ్​ఎక్స్ వర్క్స్‌పై జక్కన్న అండ్ టీం ఫోకస్ చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

రామాయణం vs వారణాసి- సోషల్ మీడియాలో పాన్ఇండియా ఫ్యాన్ వార్- ఎందుకంటే?

'వారణాసి' గ్లోబల్ ప్రమోషన్స్​- స్కైబ్లూ సినిమాటిక్స్‌తో చేతులు కలిపిన మేకర్స్

