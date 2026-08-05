ETV Bharat / entertainment

మహేశ్ బర్త్​డేకు వారణాసి నుంచి నో గ్లింప్స్!- లేటెస్ట్ బజ్ ఏంటంటే?

వారణాసి నుంచి మహేశ్ గ్లింప్స్ కోసం ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూపులు - కానీ మరో ప్లాన్​లో జక్కన్న - అందుకే ఈసారి కూడా వీడియో గ్లింప్స్ లేనట్లే!

Mahesh Babu Birthday Glimpse
Mahesh Babu Birthday Glimpse (Source: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 5, 2026 at 11:32 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Varanasi Special Glimpse : రాజమౌళి- మహేశ్ బాబు కాంబినేషన్​లో రానున్న 'వారణాసి' అప్డేట్ గురించి ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఆగస్టు 9న సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు బర్త్​డే సందర్భంగా సినిమాకు సంబంధించి స్పెషల్ గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేస్తారేమోనని ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు. అయితే ఫ్యాన్స్​కు నిరాశ తప్పేలా లేదు. ఎందుకంటే మహేశ్ బర్త్​డే రోజున గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేసే అవకాశాలు లేవని ఇన్​సైడ్ టాక్ వినిపిస్తుంది. అందుకు బదులుగా సింపుల్​గా ఆయనకు సంబంధించిన ఓ పోస్టర్​ను మాత్రమే రిలీజ్ చేసే ఆలోచనలో మూవీటీమ్ ఉన్నట్లు సమాచారం!

ఇదే కారణమా?
వారణాసి విషయంలో రాజమౌళి డిఫరెంట్ ప్లాన్​ ఫాలో అవుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఎందుకంటే? ఇటీవల హీరోయిన్ ప్రియాంక చోప్రా పుట్టినరోజు సైతం ఎలాంటి గ్లింప్స్ వదలలేదు. కేవలం ఆమె పోస్టర్​ లుక్స్​తో సరిపెట్టారు. అది కూడా ఎలాంటి హడావుడి లేకుండా సింపుల్​గా ఆయన ఇన్​స్టాలో పోస్టు చేశారు. ఇప్పుడు మహేశ్ బాబు బర్త్​డే విషయలోనూ అదే ఫాలో కానున్నారని తెలుస్తోంది. ఆయ పుట్టిన రోజున కూడా ఇలాగే ఒకట్రెండు పోస్టర్ లుక్స్​తోనే సరిపెడతారని సమాచారం. అయితే వారణాసి అనేది చాలా పెద్ద సినిమా. బడ్జెట్ పరంగా, స్కేల్ పరంగా ఇది అత్యున్నత ప్రమాణాతో ఎంతో ప్రతిష్ఠాతకంగా తెరకెక్కుతుంది. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని బర్త్​డేకు ఏదో హడావుడిగా గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేయడం కాకుండా ప్రమోషనల్ కంటెంట్ విషయంలో పక్కా ప్లానింగ్​తో ముందుకు వెళ్లాలని రాజమౌళి ఆలోచిస్తున్నట్లు తెలిసింది.

ప్రమోషన్​కు డిఫరెంట్ స్టైల్ ​
రాజమౌళి గతంలో సైతం వారణాసి షూటింగ్, అప్డేట్​లను చాలా గోప్యంగా ఉంచుకుంటూ వచ్చి కొంత షూటింగ్ పూర్తి చేసిన తర్వాత గ్లోబ్ ట్రాటర్ ఈవెంట్ అనే పేరుతో టైటిల్ రివీల్​, గ్లింప్స్ కార్యక్రమంతోనే దేశం మొత్తం తనవైపు తిప్పుకునేలా చేయగలిగారు. అలాంటిది దీని నుంచి రానున్న టీజర్, ట్రైలర్, ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్​ను ఇంకెంత ఘనంగా ప్లాన్ చేస్తున్నారోనని ఇండస్ట్రీలో ఉత్కంఠగా ఉంది. ఒక సినిమాకు ఎంత హైప్ ఇవ్వాలో అనేది రాజమౌళికి పక్కాగా తెలుసు అనిపించేతలా ఆయన ప్రణాళికలు ఉంటాయి. మరి ముందు ముందు వారణాసి ప్రమోషన్స్​ ఎలా చేస్తారనేది వేచి చూడాల్సి ఉంది.

వారణాసిలో 'సై' యాక్టర్
ఇక వారణాసి మూవీ దాదాపు 80 శాతానికి పైగా చిత్రీకరణను పూర్తి చేసుకున్నట్లు రాజమౌళి ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు. రిలీజ్​ దగ్గరపడుతున్న తరుణంలో మిగిలిన సీన్స్​ను శరవేగంగా తీసేందుకు జక్కన్న అండ్ టీమ్ ఎంతో శ్రమిస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది. ఇక రీసెంట్​గా రాజమౌళి మూవీటీమ్​తో కలిసి రిలాక్స్ అయ్యే ఉద్దేశంతో క్రికెట్ ఆడారు. అయితే ఇందులో 'సై' సినిమాలో నటించిన శశాంక్ కనిపించారు. ఇతను రాజమౌళితో ఇది వరకే పనిచేయగా వర్క్ చేయగా, ఇప్పుడు చాలా సంవత్సరాలకు ఇందులో నటిస్తున్నట్లు సమాచారం. కానీ ఇందులో అతని క్యారెక్టర్ ఏంటనేది మాత్రం ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.

ఇందులో మహేశ్​కు జోడీగా ప్రియాంక చోప్రా కనిపించనున్నారు. అదే విధంగా మాలీవుడ్ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్ నెగిటివ్ కుంభ పాత్రలో అలరించనున్నారు. సీనియర్ యాక్టర్ ప్రకాశ్ రాజ్ తదితరులు ఇందులో నటించడం ఈ సినిమాకు అదనపు ఆకర్షణగా నిలవనుంది. ఈ సినిమాకు ఎం. ఎం. కీరవాణి మ్యూజిక్ అందిస్తుండగా, సీనియర్ ప్రొడ్యూసర్ కె.ఎల్. నారాయణ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. వారణాసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏప్రిల్ 7న రిలీజ్ కానుంది.

ఐమాక్స్ ఫార్మాట్​లో 'వారణాసి'- ఎందుకో కారణం చెప్పిన దర్శకధీరుడు రాజమౌళి

'వారణాసి'లో స్లో మోషన్స్ జంప్స్​ చేశాను : ప్రియాంక చోప్రా

TAGGED:

VARANASI RELEASE DATE
VARANASI UPDATE
VARANSI MAHESH GLIMPSE
RAJAMOULI VARANASI STORY
MAHESH BABU BIRTHDAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.