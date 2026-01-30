వారణాసి రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్- జక్కన్న అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్
సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించిన రాజమౌళి
Varanasi Movie Release Date (FILM POSTER)
Published : January 30, 2026 at 4:27 PM IST
Varanasi Movie Release Date : సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా నటిస్తున్న వారణాసి మూవీ రిలీజ్ డేట్పై క్లారిటీ వచ్చేసింది. 2027 ఏప్రిల్ 7న సినిమాని రిలీజ్ చేయనున్నట్లు దర్శకుడు రాజమౌళి ప్రకటించారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో పోస్టు పెట్టారు.
April 7th, 2027… #VARANASI. pic.twitter.com/9i5j1TZg5b— rajamouli ss (@ssrajamouli) January 30, 2026