Varanasi Movie Highlights : ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సినిమా ప్రేక్షకులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం 'వారణాసి'. ఎస్ ఎస్ రాజమౌళి, సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం ఏడాది ముందు నుంచే భారీ ప్రమోషన్స్లో ఫుల్ బిజీగా ఉంది. ఎప్పుడు లేని విధంగా సినిమా షూటింగ్ దశలో ఉండగానే ప్రమోషన్స్లో పాల్గొనడం అభిమానులకు చాలా ప్రత్యేకంగా అనిపిస్తుంది. అయితే హాలీవుడ్కు సంబంధించిన ప్రముఖ మీడియాతో చిత్ర బృందం ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొంది. ఇందులో మూవీకి సంబంధించిన విషయాలు, అనుభవాలను షేర్ చేసుకుంది. అవేంటంటే?
వారణాసి సీక్వెల్పై క్లారిటీ
ఇంత భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమా కచ్చితంగా రెండు భాగాలుగా ఉంటుందని ప్రేక్షకులు అంచనా వేశారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ చేసినప్పటి నుంచి దీనిపై సోషల్ మీడియాలో భారీ చర్చ జరుగుతుంది. అయితే ఈ అపోహలన్నిటికీ సినిమా దర్శకుడు చెక్ పెట్టారు. ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించే క్రమంలో దీన్ని రెండు భాగాలుగా తెరకెక్కించాలని అనుకున్నామని, కానీ వెంటనే ఆ ఆలోచనను విరమించుకొని సింగిల్ పార్ట్గా తీసుకొస్తున్నట్లు రాజమౌళి చెప్పారు. అయితే ఈ సినిమా మూడు గంటల రన్టైంతో 2027లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
రాజమౌళితో సినిమా అంటే భయమేసింది!
రాజమౌళి- మహేశ్ బాబు కాంబినేషన్లో 15 ఏళ్ల క్రితమే సినిమా తెరకెక్కాల్సిందట. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల అది కుదరలేదని మహేశ్ తెలిపారు. ఈ సినిమా కథ వినేందుకు దర్శకుడు అయనను ఆఫీస్కు పిలిచారని, ఈ కథ రాజమౌళి ఇప్పటి వరకు తెరకెక్కించిన అన్ని సినిమాల కంటే కూడా చాలా భిన్నంగా ఉంటుందని మహేశ్ అన్నారు. ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం ఏంటంటే, ఈ కథలో అన్ని జాన్రాల ( యక్షన్, డ్రామా, అడ్వెంచర్, టైం ట్రావేల్ )కు సంబంధించిన అంశాలు ఉన్నాయి. ఇందులో హీరోగా నటించేందుకు మొదట్లో భయమేసినా, దర్శకుడు కథను వివరించిన తీరు తన భయాన్ని పోగొట్టిందని మహేశ్ తెలిపారు.
6 నెలలు నేర్చుకున్న మహేశ్
ఈ సినిమాలో మహేశ్ రుద్ర పాత్రతో పాటు రాముడి పాత్రలో కూడా కనిపించనున్నారు. రాముడి పాత్రలో నటించడం అంత సులువైన విషయం కాదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఆయన నడవడిక, హుందాతనం వేరే పాత్రలతో పోల్చితే చాలా భిన్నంగా ఉంటుందని, కనపడని ఒక తేజస్సు ఉంటుందని తెలిపారు. అయితే నిలబడే విధానం దగ్గర నుంచి పాత్రలో నటించడం వరకూ ఎన్నో రిహార్సల్స్ చేశారట.
ఈ రిహార్సల్స్ కోసమే దాదాపు 2- 3 నెలల వరకు కష్టపడ్డారట. ఇదే కాకుండా మహేశ్ రన్నింగ్కు ఒక ప్రత్యేకమైన స్టైల్ ఉంటుంది. సినిమా కోసం ఆ స్టైల్ను మార్చకుని, అందులో పర్ఫెక్ట్ అయ్యేందుకు ఆయనకు ఆరు నెలల సమయం పట్టిందని హీరో క్లారిటీ ఇచ్చారు.
కెరీర్ను మార్చిన సినిమాలు
ఈ సినిమాలో కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్న మహేశ్, ప్రియాంక చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ తమ కెరీర్ను మార్చిన సినిమా గురించి ప్రస్తావించారు. అయితే మహేశ్ ఇప్పటి వరకు నటించిన చిత్రాలలో 'పోకిరి' తన కెరీర్ను పూర్తిగా మార్చేసిందని తెలిపారు. ఆ సమయంలో ఈ సినిమా భారీ హిట్ కొట్టింది. దీని తర్వాత తన మైండ్ అంతా బ్లాంక్ అయ్యిందని మహేశ్ తెలిపారు. ప్రేక్షకులలో తన సినిమాలపై భారీ అంచనాలు ఉన్నయన్న విషయం అప్పుడే తెలిసిందని, వారి కోసం కథలు ఎంచుకోవడంలో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నానని ఆయన అన్నారు.
తాను ఇప్పటి వరకు నటించిన అన్ని సినిమాలు తనకు ఏదో ఒక విషయం నేర్పిస్తూనే ఉంటాయని ప్రియాంక చెప్పారు. అయితే అన్ని పాత్రల్లో కల్లా బాలీవుడ్ హీరో రణ్బీర్ కపూర్తో కలిసి నటించిన 'బర్ఫీ (Burfi)' లోని పాత్ర చాలా ఛాలెంజింగ్గా అనిపించిందని తెలిపారు. ఆ సినిమాలో పాత్ర చాలా అమాయకంగా, చిన్న పిల్ల మనస్తత్వం కలిగి ఉంటుంది. అయితే ఈ సినిమా తన కెరీర్ను మార్చేసిందని తెలిపారు.
నెగిటివ్ పాత్రలో నటిస్తున్న పృథ్వీరాజ్కు కూడా కెరీర్ టర్నింగ్ సినిమా ఉందని అన్నారు. అదే 'గోట్ లైఫ్'. ఈ సినిమా కథ పూర్తిగా బానిసత్వంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ సినిమా షూట్ చేస్తున్న సమయంలో కరోనా వల్ల చాలా కష్టాలు ఎదుర్కొన్నారట. ఈ సినిమా సంవత్సరం తర్వాత మళ్లీ షూట్ చేసినట్లు తెలిపారు. ఆ సమయంలో అతను చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నారని చెప్పారు.
ఇండియాలో ఆ ఆప్షన్ ఉంది
వారణాసి సినిమాను కచ్చితంగా ఐమ్యాక్స్ థియేటర్లోనే విడుదల చేస్తానని రాజమౌళి బహిరంగంగా ఇప్పటికే ప్రకటించారు. ఒకవేళ భారత్లో 2027 నాటికి ఐమ్యాక్స్లు అందుబాటులోకి రాకపోతే ఏం చేస్తారు? అని యాంకర్ దర్శకుడిని ప్రశ్నించారు. దానికి సమాధానంగా, "ఇండియాలో మాకు ఒక ఆప్షన్ ఉంది. అనుకున్నది జరగకపోతే ఆఫీసుల ముందు ధర్నా చేయవచ్చు. నా సినిమా రిలీజ్ సమయానికి ఐమ్యాక్స్ ఫార్మాట్ రాకపోతే నేను కూడా టెంట్ వేసుకుని థియేటర్ల బయట థర్నా చేస్తాను" అని నవ్వుతూ సమాధానం ఇచ్చారు.
