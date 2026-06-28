'వారణాసి' నుంచి రాజమౌళి అప్డేట్ - మహేశ్ మూవీలో ఇన్ని ట్విస్టులు ఉన్నాయా?
'వారణాసి' స్టోరీ గురించి కీలక అప్డేట్ షేర్ చేసుకున్న రాజమౌళి - తాజా వ్యాఖ్యలతో మొదలైన కొత్త చర్చ- కథలో ఇన్ని ట్విస్టులా?
Published : June 28, 2026 at 2:28 PM IST
Rajamouli Reveal Varanasi Story : సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు ప్రధానపాత్రలో దర్శకధీరుడు రాజమౌళి వారణాసిని విజువల్ వండర్గా తెరకెక్కిస్తున్నారు. బాహుబలి, ఆర్ఆర్ఆర్ వంటి విజయాల అనంతరం రాజమౌళి మహేశ్ బాబుతో రూపొందిస్తున్న వారణాసి సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఫస్ట్ గ్లింప్స్తోనే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో విపరీతమైన హైప్ క్రియేట్ అయ్యింది. అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా రూపుదిద్దుకుంటున్న ఈ మూవీ హాలీవుడ్ రేంజ్ విజువల్స్, అడ్వెంచర్ అంశాలతో తెరకెక్కుతోంది. తాజాగా ఫ్రాన్స్లో జరిగిన ఓ మీడియా సమావేశంలో రాజమౌళి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఈ సినిమాపై అంచనాలను అమాంతం పెంచేశాయి. ఇప్పటిదాకా 'వారణాసి'ని భారీ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ మూవీ అని చాలామంది భావించారు. కానీ రాజమౌళి మాత్రం ఈ స్టోరీకి తండ్రీ- కొడుకుల మధ్య సాగే భావోద్వేగం అని ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు.
యాక్షన్ డ్రామాతో పాటు తండ్రీకొడుకుల భావోద్వేగాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో ప్రదేశాలు, అద్భుతమైన విజువల్స్, ఫాంటసీ అంశాలన్నీ మిళితమై ఉన్నప్పటికీ, ప్రేక్షకులను చివరికి కదిలించేది కుటుంబ అనుబంధమేనని ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చారు. అదే విధంగా ట్రైలర్లో చాలా అంశాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. వారణాసి సినిమాలో ఆఫ్రికాలోని దట్టమైన అడవులు, అంటార్కిటికాలోని మంచు ప్రాంతాలు, ప్రకృతి విపత్తులు, రామాయణంలోని పురాణ గాథలు, ఒక ఫాంటసీ ప్రపంచం ఇలా అన్నీ కలిసిన ఒక అపురూప దృశ్యమైన జర్నీగా వారణాసి ఉండబోతుందన్నారు. అంటే ఇది కేవలం ఒక దేశంలో సాగే కథ కాకుండా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించే అడ్వెంచర్ డ్రామాగా రూపొందుతోందని వివరించారు.
మరి తండ్రి పాత్రలో ఎవరు?
ఇది తండ్రీ కొడుకుల భావోద్వేగ కథ అని రాజమౌళి చెప్పడంతో ఇప్పుడు కొత్త చర్చ మొదలైంది. మహేశ్ బాబు తండ్రి పాత్రలో ఎవరు కనిపించబోతున్నారనే దానిపై ఆసక్తి నెలకొంది. అయితే ప్రకాశ్ రాజ్ ఈ సినిమాలో కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నట్లు ఇప్పటికే తెలిసింది. దీంతో ఆయనే మహేశ్ తండ్రి పాత్రలో కనిపించే అవకాశముందని అభిమానుల్లో ఊహాగానాలున్నాయి. కానీ దీనిపై మూవీ టీమ్ నుంచి మాత్రం ఎలాంటి అఫీషియల్ ఎనౌన్స్మెంట్ రాలేదు. ఇక మహేశ్ బాబు ద్విపాత్రాభినయంలో రుద్ర, శ్రీరాముడి పాత్రల్లో కనిపిస్తారనే ప్రచారం కూడా జరుగుతోంది.
SS Rajamouli qui explique à quoi nous attendre sur #Varanasi, et ce que montre le teaser pic.twitter.com/s2TN0XWHYz— Charley James 🎞 📽🩺 (@CharleyJamesD) June 27, 2026
కుంభకర్ణ- రామ యుద్ధం!
అయితే కొద్ది రోజుల కింద కథా రచయిత విజయేంద్ర ప్రసాద్ వారణాసి గురించి ఓ సందర్భంలో మాట్లాడారు. ఇందులో కుంభకర్ణుడు- శ్రీరాముడి మధ్య యుద్ధానికి సంబంధించిన అంశాలు ఉంటాయని హింట్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు రాజమౌళి కూడా రామాయణంలోని దేవుళ్లు, పురాణ అంశాలు ఉంటాయని చెప్పడంతో సినిమాపై హైప్ను క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. ఇది పూర్తిస్థాయి పురాణ కథగా కాకుండా, ఆధునిక అడ్వెంచర్ స్టోరీగా తెరకెక్కిస్తున్నారట. మరోవైపు తండ్రీ- కొడుకుల భావోద్వేగమే కథకు కేంద్రబిందువని రాజమౌళి చెప్పడంతో సోషల్ మీడియాలో మరో చర్చ మొదలైంది.
ఈ సినిమాలో ప్రియాంక చోప్రా కీలక పాత్రలో నటిస్తుండగా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ నెగిటివ్ పాత్రలో కుంభగా కనువిందు చేయనున్నారు. లెజెండరీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎం.ఎం. కీరవాణి స్వరాలను సమకూరుస్తున్నారు. ఈ భారీ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టును ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ దుర్గా ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై కె. ఎల్. నారాయణ భారీ బడ్జెట్తో నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీ భారీ బడ్జెట్ చిత్రాల్లో ఒకటిగా రూపొందుతుంది. ఇక సినిమా చిత్రీకరణలో ప్రధానమైన యాక్షన్, భావోద్వేగ సన్నివేశాల షూటింగ్ ఇప్పటికే పూర్తయినట్లు స్వయంగా రాజమౌళి ఇటీవల ప్రకటించారు. మొత్తం షూటింగ్ను 2026 అక్టోబర్ నాటికి పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని వెల్లడించారు. వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ 7న ఈ సినిమా వరల్డ్వైడ్ థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది.
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