'వారణాసి' మూవీ బిగ్ అప్డేట్ - షూటింగ్పై మేకర్స్ అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్!
'వారణాసి' షూటింగ్ గురించి కీలక అప్డేట్ షేర్ చేసుకున్న రాజమౌళి- భారీ సీక్వెన్స్లు, మేజర్ పార్ట్లు కంప్లీట్ చేసినట్లు ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడి- మరి ఎప్పుడు పూర్తవుతుందంటే?
Published : June 26, 2026 at 2:35 PM IST
Varanasi Movie Update : సినీ ప్రేక్షకులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 'వారణాసి' మూవీకి సంబంధించి అదిరే అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ సినిమాలో భారీ సీక్వెన్స్ సీన్స్, మేజర్ పార్ట్ సన్నివేశాలు కంప్లీట్ అయ్యాయని మేకర్స్ అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేశారు. చిన్న చిన్న సన్నివేశాలు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నయని, మొత్తం చిత్రీకరణ ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ లేదా అక్టోబర్లో పూర్తి కానున్నట్లు మేకర్స్ పేర్కొన్నారు. ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా తెలుపుతూ ఎక్స్లో పోస్టు చేస్తూ షేర్ చేసుకున్నారు.
'మేం షూటింగ్లో ప్రధాన భాగాన్ని పూర్తి చేశాము. భారీ స్థాయి యాక్షన్ సన్నివేశాలన్నీ పూర్తయ్యాయి. ప్రస్తుతం సినిమాలోని చిన్న సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తున్నాము. దీని ప్రకారం సెప్టెంబర్ లేదా అక్టోబర్ నాటికి షూటింగ్ పూర్తవుతుంది' అని రీసెంట్లో ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న రాజమౌళి పేర్కొన్నారు. ఈ సినిమాలో మహేశ్ బాబు లీడ్ రోల్లో నటిస్తుండగా, ప్రియాంకా చోప్రా, పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. కీరవాణి సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ 07న థియేటర్లలోకి రానుంది.
#VARANASI:— Varanasi (@VaranasiMovie) June 26, 2026
We have completed a major portion of the shoot all the important big spectacle action sequences are done.
We are now into doing the smaller, interconnecting scenes so hopefully, by September, maybe a little bit into October, we should be finishing shooting.…
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