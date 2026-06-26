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'వారణాసి' మూవీ బిగ్ అప్డేట్ - షూటింగ్​పై మేకర్స్ అఫీషియల్ అనౌన్స్​మెంట్!

'వారణాసి' షూటింగ్ గురించి కీలక అప్డేట్ షేర్ చేసుకున్న రాజమౌళి- భారీ సీక్వెన్స్​లు, మేజర్ పార్ట్​లు కంప్లీట్ చేసినట్లు ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడి- మరి ఎప్పుడు పూర్తవుతుందంటే?

Varanasi Movie Update
Varanasi Movie Update (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 26, 2026 at 2:35 PM IST

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Varanasi Movie Update : సినీ ప్రేక్షకులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 'వారణాసి' మూవీకి సంబంధించి అదిరే అప్డేట్​ వచ్చింది. ఈ సినిమాలో భారీ సీక్వెన్స్ సీన్స్, మేజర్ పార్ట్​ సన్నివేశాలు కంప్లీట్ అయ్యాయని​ మేకర్స్ అఫీషియల్​గా అనౌన్స్ చేశారు. చిన్న చిన్న సన్నివేశాలు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నయని, మొత్తం చిత్రీకరణ ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ లేదా అక్టోబర్​లో పూర్తి కానున్నట్లు మేకర్స్ పేర్కొన్నారు. ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా తెలుపుతూ ఎక్స్​లో పోస్టు చేస్తూ షేర్ చేసుకున్నారు.

'మేం షూటింగ్‌లో ప్రధాన భాగాన్ని పూర్తి చేశాము. భారీ స్థాయి యాక్షన్ సన్నివేశాలన్నీ పూర్తయ్యాయి. ప్రస్తుతం సినిమాలోని చిన్న సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తున్నాము. దీని ప్రకారం సెప్టెంబర్ లేదా అక్టోబర్ నాటికి షూటింగ్ పూర్తవుతుంది' అని రీసెంట్​లో ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న రాజమౌళి పేర్కొన్నారు. ఈ సినిమాలో మహేశ్ బాబు లీడ్​ రోల్​లో నటిస్తుండగా, ప్రియాంకా చోప్రా, పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. కీరవాణి సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ 07న థియేటర్లలోకి రానుంది.

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