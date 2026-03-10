గ్లోబల్ ప్రమోషన్స్ కోసం స్కైబ్లూ సినిమాటిక్స్తో చేతులు కలిపిన 'వారణాసి' మేకర్స్
Published : March 10, 2026 at 5:02 PM IST
'Varanasi' Ties Up with SkyBlue Cinematix : దర్శకధీరుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో మహేష్ బాబు హీరోగా తెరకెక్కుతున్న ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం 'వారణాసి'. ఈ సినిమాను గ్లోబల్ ప్రాజెక్టుగా జక్కన్న తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఈ భారీ అడ్వెంచర్ డ్రామాపై ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. తాజాగా, ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఒక కీలకమైన వ్యాపార ఒప్పందం జరిగింది. ఈ మూవీకి ప్రపంచస్థాయిలో విస్తృతంగా ప్రచారం కల్పించేందుకు సినిమా ప్రమోషన్స్, బ్రాండ్ పార్టనర్షిప్స్ కోసం 'స్కైబ్లూ సినిమాటిక్స' సంస్థతో 'వారణాసి' మేకర్స్ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. అంతేకాకుండా, ఈ ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించిన బ్రాండ్ ఇంటిగ్రేషన్ హక్కులను కూడా 'స్కైబ్లూ సినిమాటిక్స' పొందింది.
ఏదైనా సినిమాలోని పాత్రలు వినియోగించే కార్లు, గ్యాడ్జెట్లు, దుస్తులు, ఇతర పరికరాలకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రచారం కల్పించడాన్నే 'బ్రాండ్ ఇంటిగ్రేషన్' అంటారు. సినిమా కథలో భాగంగా ఆ బ్రాండ్లను చూపించడం వల్ల ప్రేక్షకులకు ఆ బ్రాండ్లపై బలమైన ముద్ర పడుతుంది. భారీ బడ్జెట్ అడ్వెంచర్ చిత్రంలో ఈ చిత్రంలో అంతర్జాతీయ స్థాయి ఉత్పత్తులను వాడటం వల్ల సినిమాకు మరింత రిచ్ లుక్ రావడమే కాకుండా, విదేశీ మార్కెట్లో ప్రమోషన్లకు ఇది ఎంతో దోహదపడుతుందని మేకర్స్ నమ్ముతున్నారు.
ఈ సినిమా కథాంశం అడ్వెంచర్ నేపథ్యంలో సాగుతుందని తెలుస్తోంది. ఆధ్యాత్మికకు అడ్వెంచర్ను జోడించి తనదైన శైలిలో గ్లోబల్ స్కేల్ యాక్షన్ సినిమాగా వారణాసిని రాజమౌళి తెరకెక్కించబోతురని ఇప్పటికే విడుదలైన గ్లింప్స్ ను చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఈ చిత్రంలో మహేష్ బాబు ఒక సాహసోపేతమైన పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు.
ఈ సినిమాలో ప్రియాంక చోప్రా జోనాస్, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. భారీ స్థాయిలో నిర్మించిన ఈ చిత్రం 2027 ఏప్రిల్ 7న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.