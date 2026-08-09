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మహేశ్​బాబు బర్త్​డే స్పెషల్-'వారణాసి' నుంచి ఫస్ట్​లుక్ రిలీజ్- రుద్రగా రగ్గడ్ లుక్​లో

మహేశ్‌బాబు పుట్టినరోజు సందర్భంగా 'వారణాసి' ఫస్ట్‌లుక్‌ విడుదల

Varanasi Mahesh Babu First Look
Varanasi Mahesh Babu First Look (X@ssrajamouli)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 9, 2026 at 7:48 AM IST

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Varanasi Mahesh Babu First Look : సూపర్‌స్టార్‌ మహేశ్‌బాబు అభిమానులకు పుట్టినరోజు సందర్భంగా అదిరిపోయే ట్రీట్‌ ఇచ్చారు దర్శకుడు ఎస్‌ఎస్‌ రాజమౌళి. మహేశ్‌ కథానాయకుడిగా ఆయన తెరకెక్కిస్తున్న భారీ పాన్‌ ఇండియా చిత్రం 'వారణాసి' నుంచి కథానాయకుడి ఫస్ట్‌లుక్‌ను విడుదల చేశారు. సినిమాలో మహేశ్‌బాబు పోషిస్తున్న 'రుద్ర' పాత్రను పరిచయం చేస్తూ రాజమౌళి ప్రత్యేకంగా పోస్టర్‌ను పంచుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ లుక్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

మహేశ్​బాబు సాధారణంగా స్టైలిష్, హ్యాండ్సమ్​ లుక్స్​లో కనిపిస్తుంటారు. అయితే 'వారణాసి' కోసం ఆయన పూర్తిగా భిన్నమైన లుక్​లో కనిపిస్తున్నారు. ఒత్తైన జుట్టు, గడ్డం, మీసాలతో రగ్గడ్‌ లుక్‌లో మహేశ్‌ ఆకట్టుకుంటున్నారు. సాహసికుడి పాత్రకు తగ్గట్టుగా ఆయన గెటప్‌ను తీర్చిదిద్దినట్లు ఫస్ట్‌లుక్‌ను చూస్తే అర్థమవుతోంది. 'రుద్ర' అనే పేరు వినగానే ఆగ్రహం, ఆవేశం, శక్తి, రౌద్రం వంటి లక్షణాలు గుర్తుకొస్తాయి. అయితే ఈ పాత్ర అంతే పరిమితమైనది కాదని రాజమౌళి తన పోస్టుతో చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. 'రౌద్రం ఒక్కటే అతడి స్వభావం కాదు' అనే క్యాప్షన్‌తో రుద్రలోని మరో కోణాన్ని ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేశారు.

మహేశ్ బర్త్​డే సందర్భంగా హీరోయిన్ ప్రియాంక చోప్రా తన అఫీషియల్ ఎక్స్ ఖాతాలో సెట్స్​లో మహేశ్​తో దిగిన ఫొటోను షేర్ చేసి విషెస్​ను తెలియజేశారు. 'హ్యాపీ బర్త్​డే మహేశ్ బాబు (బాబ్). మీతో కలిసి ఓ అద్భుతమైన సాహసయాత్రకు బయలుదేరుదాం' అని ప్రియాంక తన పోస్టులో ఇంట్రెస్టింగ్​గా రాసుకొచ్చారు. ఈ ఫొటోను గమనిస్తే ఇందులో మహేశ్, ప్రియాంక చోప్రా షూటింగ్ బ్రేక్​లో రిలాక్స్ అవుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది. ఇందులో మహేశ్ కాప్ పెట్టుకుని ఉండగా, ప్రియాంక ఫోన్ చూసుకుంటూ ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫోటోలు నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.

బర్త్​డే విషెస్ తెలియజేసిన చిరంజీవి, ఎన్టీఆర్
​మహేశ్​కు మెగాస్టార్ చిరంజీవి సోషల్ మీడియా వేదికగా బర్త్​డే విషెస్​ తెలియజేశారు. ' నా ప్రియమైన మహేశ్​బాబుకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. ఇన్నేళ్లుగా మీరు భారతీయ సినీ రంగంలో ప్రేక్షకులు అత్యంత కీర్తించే స్టార్స్​లో ఒకరిగా ఎదగడాన్ని చూసే అదృష్టం నాకు కలిగింది. ఆ భగవంతుడి ఆశీస్సులు ఎప్పటికీ మీపై ఉండాలి' అంటూ చిరంజీవి తన పోస్టులో రాసుకొచ్చారు. ఇక జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సైతం మహేశ్​కు బర్త్​డే విషెస్​ను అందించారు. 'హ్యాపీ బర్త్​డే అన్న. నీకు ఎల్లప్పుడూ అంతా మంచే జరగాలని కోరుకుంటున్నాను' అని తన పోస్టులో రాసుకొచ్చారు.

మహేశ్ బర్త్​డే సందర్భంగా ఆయన సతీమణి నమ్రతా శిరోద్కర్ ఇన్​స్టా వేదికగా బర్త్​డే విషెస్​ను తెలియజేశారు. హ్యాహీ బర్త్​డే మహేశ్ బాబు. రోజూ ఇంత ప్రత్యేకంగా చేసినందుకు థ్యాంక్స్. ఈ పుట్టిన రోజుకు ప్రేమ, ఆరోగ్యం, అంతులేని ఆనందంతో నిండిన సంవత్సరం రావాలని కోరుకుంటున్నాను' అని నమ్రత తన పోస్టులో ఆసక్తికరంగా రాసుకొచ్చారు.

వారణాసి సినిమాలో మహేశ్​కు జోడీగా ప్రియాంక చోప్రా కనిపించనున్నారు. అదే విధంగా మాలీవుడ్ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్ నెగిటివ్ కుంభ పాత్రలో అలరించనున్నారు. సీనియర్ యాక్టర్ ప్రకాశ్ రాజ్ తదితరులు ఇందులో నటించడం ఈ సినిమాకు అదనపు ఆకర్షణగా నిలవనుంది. ఈ సినిమాకు ఎం. ఎం. కీరవాణి మ్యూజిక్ అందిస్తుండగా, సీనియర్ ప్రొడ్యూసర్ కె.ఎల్. నారాయణ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీ వరల్డ్​వైడ్​గా ఏప్రిల్ 7న రిలీజ్ కానుంది.

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