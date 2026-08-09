మహేశ్బాబు బర్త్డే స్పెషల్-'వారణాసి' నుంచి ఫస్ట్లుక్ రిలీజ్- రుద్రగా రగ్గడ్ లుక్లో
మహేశ్బాబు పుట్టినరోజు సందర్భంగా 'వారణాసి' ఫస్ట్లుక్ విడుదల
Published : August 9, 2026 at 7:48 AM IST
Varanasi Mahesh Babu First Look : సూపర్స్టార్ మహేశ్బాబు అభిమానులకు పుట్టినరోజు సందర్భంగా అదిరిపోయే ట్రీట్ ఇచ్చారు దర్శకుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి. మహేశ్ కథానాయకుడిగా ఆయన తెరకెక్కిస్తున్న భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రం 'వారణాసి' నుంచి కథానాయకుడి ఫస్ట్లుక్ను విడుదల చేశారు. సినిమాలో మహేశ్బాబు పోషిస్తున్న 'రుద్ర' పాత్రను పరిచయం చేస్తూ రాజమౌళి ప్రత్యేకంగా పోస్టర్ను పంచుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ లుక్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
మహేశ్బాబు సాధారణంగా స్టైలిష్, హ్యాండ్సమ్ లుక్స్లో కనిపిస్తుంటారు. అయితే 'వారణాసి' కోసం ఆయన పూర్తిగా భిన్నమైన లుక్లో కనిపిస్తున్నారు. ఒత్తైన జుట్టు, గడ్డం, మీసాలతో రగ్గడ్ లుక్లో మహేశ్ ఆకట్టుకుంటున్నారు. సాహసికుడి పాత్రకు తగ్గట్టుగా ఆయన గెటప్ను తీర్చిదిద్దినట్లు ఫస్ట్లుక్ను చూస్తే అర్థమవుతోంది. 'రుద్ర' అనే పేరు వినగానే ఆగ్రహం, ఆవేశం, శక్తి, రౌద్రం వంటి లక్షణాలు గుర్తుకొస్తాయి. అయితే ఈ పాత్ర అంతే పరిమితమైనది కాదని రాజమౌళి తన పోస్టుతో చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. 'రౌద్రం ఒక్కటే అతడి స్వభావం కాదు' అనే క్యాప్షన్తో రుద్రలోని మరో కోణాన్ని ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేశారు.
Fierce isn’t his only shade…— rajamouli ss (@ssrajamouli) August 9, 2026
RUDHRA in #Varanasi. @urstrulyMahesh pic.twitter.com/j6SdSKBrEJ
మహేశ్ బర్త్డే సందర్భంగా హీరోయిన్ ప్రియాంక చోప్రా తన అఫీషియల్ ఎక్స్ ఖాతాలో సెట్స్లో మహేశ్తో దిగిన ఫొటోను షేర్ చేసి విషెస్ను తెలియజేశారు. 'హ్యాపీ బర్త్డే మహేశ్ బాబు (బాబ్). మీతో కలిసి ఓ అద్భుతమైన సాహసయాత్రకు బయలుదేరుదాం' అని ప్రియాంక తన పోస్టులో ఇంట్రెస్టింగ్గా రాసుకొచ్చారు. ఈ ఫొటోను గమనిస్తే ఇందులో మహేశ్, ప్రియాంక చోప్రా షూటింగ్ బ్రేక్లో రిలాక్స్ అవుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది. ఇందులో మహేశ్ కాప్ పెట్టుకుని ఉండగా, ప్రియాంక ఫోన్ చూసుకుంటూ ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫోటోలు నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.
Happy Birthday Bob. Here’s to going on the ultimate adventure with #Varanasi! @urstrulyMahesh pic.twitter.com/2oOeNYcJgE— PRIYANKA (@priyankachopra) August 9, 2026
బర్త్డే విషెస్ తెలియజేసిన చిరంజీవి, ఎన్టీఆర్
మహేశ్కు మెగాస్టార్ చిరంజీవి సోషల్ మీడియా వేదికగా బర్త్డే విషెస్ తెలియజేశారు. ' నా ప్రియమైన మహేశ్బాబుకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. ఇన్నేళ్లుగా మీరు భారతీయ సినీ రంగంలో ప్రేక్షకులు అత్యంత కీర్తించే స్టార్స్లో ఒకరిగా ఎదగడాన్ని చూసే అదృష్టం నాకు కలిగింది. ఆ భగవంతుడి ఆశీస్సులు ఎప్పటికీ మీపై ఉండాలి' అంటూ చిరంజీవి తన పోస్టులో రాసుకొచ్చారు. ఇక జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సైతం మహేశ్కు బర్త్డే విషెస్ను అందించారు. 'హ్యాపీ బర్త్డే అన్న. నీకు ఎల్లప్పుడూ అంతా మంచే జరగాలని కోరుకుంటున్నాను' అని తన పోస్టులో రాసుకొచ్చారు.
Wishing my dear SSMB @UrstrulyMahesh a very blessed birthday 💐💐💐— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) August 9, 2026
Over the years, I’ve had the joy of watching you grow into one of Indian cinema’s most loved and celebrated stars.
May god bless you always✨
Happy Birthday @urstrulymahesh anna. Wishing you nothing but the very best always.— Jr NTR (@tarak9999) August 9, 2026
మహేశ్ బర్త్డే సందర్భంగా ఆయన సతీమణి నమ్రతా శిరోద్కర్ ఇన్స్టా వేదికగా బర్త్డే విషెస్ను తెలియజేశారు. హ్యాహీ బర్త్డే మహేశ్ బాబు. రోజూ ఇంత ప్రత్యేకంగా చేసినందుకు థ్యాంక్స్. ఈ పుట్టిన రోజుకు ప్రేమ, ఆరోగ్యం, అంతులేని ఆనందంతో నిండిన సంవత్సరం రావాలని కోరుకుంటున్నాను' అని నమ్రత తన పోస్టులో ఆసక్తికరంగా రాసుకొచ్చారు.
వారణాసి సినిమాలో మహేశ్కు జోడీగా ప్రియాంక చోప్రా కనిపించనున్నారు. అదే విధంగా మాలీవుడ్ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్ నెగిటివ్ కుంభ పాత్రలో అలరించనున్నారు. సీనియర్ యాక్టర్ ప్రకాశ్ రాజ్ తదితరులు ఇందులో నటించడం ఈ సినిమాకు అదనపు ఆకర్షణగా నిలవనుంది. ఈ సినిమాకు ఎం. ఎం. కీరవాణి మ్యూజిక్ అందిస్తుండగా, సీనియర్ ప్రొడ్యూసర్ కె.ఎల్. నారాయణ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీ వరల్డ్వైడ్గా ఏప్రిల్ 7న రిలీజ్ కానుంది.
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