గ్లోబల్ లెవెల్లో వారణాసి ప్రమోషన్స్- మెక్సికో ఈవెంట్లో గ్లింప్స్ స్క్రీనింగ్!
శరవేగంగా వారణాసి షూటింగ్- చిత్రీకరణ దశలోనే సినిమా గ్లోబల్ లెవెల్లో ప్రమోషన్స్- రాజమౌళి స్ట్రాటజీ వేరే లెవెల్!
Published : April 23, 2026 at 11:45 AM IST
Varanasi At CCXP Mexico : తెలుగు సినిమాలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులు ఉన్నారు. రాజమౌళి తీసిన పలు సినిమాలు ఇప్పటికే విదేశాల్లో భారీ కలెక్షన్లు సాధించాయి. ఇక తన లేటెస్ట్ సినిమా వారణాసితో జక్కన్న మరోసారి గ్లోబల్ మార్కెట్పై దృష్టి పెట్టారు. ఈ క్రమంలోనే ఈ మూవీని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. ఆందులో భాగంగానే ప్రతిష్ఠాత్మక సీసీఎక్స్పీ మెక్సికో (CCXP Mexico)లో వారణాసి సీన్స్ స్క్రీనింగ్ చేయనున్నారు. ఈ మేరకు సహ నిర్మాత ఎస్.ఎస్. కార్తికేయ తాజాగా ప్రకటన చేశారు.
ఏమిటీ సీసీఎక్స్పీ?
మెక్సికో సీసీఎక్స్పీ అనేది లాటిన్ అమెరికాలో జరిగే అతిపెద్ద పాప్ కల్చర్ ఉత్సవాలలో ఒకటి. సినిమాలు, సిరీస్లు, కామిక్స్, యానిమేషన్, గేమింగ్లకు సంబంధించిన ప్రమోషన్స్ చేసే భారీ ఈవెంట్ ఇది. ఇప్పుడు ఆ ఈవెంట్లో 'వారణాసి' చిత్రానికి సంబంధించిన గ్లింప్స్ను ప్రదర్శించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి నిర్మాత ఎస్.ఎస్. కార్తికేయ హాజరవుతారు. రాజమౌళి మాత్రం వీడియో సందేశం ద్వారా అభిమానులని ఉద్దేశించి మాట్లాడతారు. అలాగే ఈ కార్యక్రమంలో గ్లింప్స్తో పాటు వారణాసి నుంచి ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేయని కంటెట్ను, మేకింగ్ సమయంలో తీసిన వీడియోలను అభిమానులతో షేర్ చేసుకోనున్నారు. ఈ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్లో నిర్మాత కార్తికేయ సినిమా నిర్మాణం, విజన్ గురించి అభిమానులకు వివరిస్తారు.
An exclusive cinematic experience awaits ❤️🔥— Mahesh Babu Space (@SSMBSpace) April 23, 2026
On April 24, Thunder Stage at Cinemex hosts @ssk1122 presenting #Varanasi featuring a special message from @ssrajamouli , unseen BTS moments and an interactive Q&A.#CCXPMX26 @CCXPMexico
Superstar @urstrulyMahesh @priyankachopra… pic.twitter.com/E7EspB1ai7
ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్
మహేశ్ బాబు హీరోగా, రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రూపుదిద్దుకుంటున్న సినిమా 'వారణాసి'. ఇందులో మహేశ్ రుద్ర పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ప్రపంచ సాహస యాత్రికుడి పాత్ర పోషించనున్నారు. ప్రస్తుతం ఇది భారతదేశంలోని ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టులలో ఒకటిగా ఉంది. 2027 ఏప్రిల్ 7న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానున్న ఈ సినిమాలో పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్, ప్రియాంక చోప్రా కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఐమాక్స్లో సినిమా చూస్తే ఎలాంటి అనుభవం వస్తుందో అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్నే మూవీ టీమ్ ప్రేక్షకులకు అందించాలనుకుంటుంది. ఇంటర్నేషనల్ లెవల్లో భారతీయ సినిమా సత్తాను చాటేలా ఈ సినిమాను రాజమౌళి అత్యున్నత సాంకేతిక విలువలతో రూపొందిస్తున్నారు.
అంతర్జాతీయ స్థాయిలో బిజినెస్
వారణాసి టీమ్ ఇటీవలే హైదరాబాద్లో ఒక ప్రధాన షెడ్యూల్ను పూర్తి చేసింది. ప్రస్తుతం ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుంది. ఈ సినిమాను శ్రీ దుర్గా ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై కె.ఎల్. నారాయణ, ఎస్.ఎస్. కార్తికేయ షోయింగ్ బిజినెస్తో కలిసి నిర్మిస్తున్నారు. దాదాపు రూ. 1200 కోట్ల బడ్జెట్తో ఈ సినిమాను రూపొందిస్తున్నారు. ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాతో ఆస్కార్ అవార్డ్ సాధించిన ఎం.ఎం. కీరవాణి దీనికి సంగీతం అందిస్తున్నారు. సీసీఎక్స్పీలో సినిమాకు సంబంధించిన కార్యక్రమాన్ని చేస్తుండటంతో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఈ చిత్రం బిజినెస్ చేయడానికి సిద్ధమవుతుంది.
రాజమౌళి పని రాక్షసుడు!
రాజమౌళికి ఇండస్ట్రీలో పని రాక్షసుడు అనే పేరు ఉంది. అద్భుతమైన సినిమాను ప్రేక్షకులకు అందించడానికి చివరి నిమిషం వరకూ ఆయన పనిచేస్తూనే ఉంటారు. మహేశ్బాబు కూడా అంతే సినిమా కోసం, అందులోని పాత్ర కోసం ఎంతైనా కష్టపడతారు. వారణాసి కోసం రాజమౌళి ఎంత రీసెర్చ్ చేశారో, రుద్ర పాత్ర కోసం మహేశ్బాబు అంతలా కష్టపడుతున్నారు.
రామాయణం vs వారణాసి- సోషల్ మీడియాలో పాన్ఇండియా ఫ్యాన్ వార్- ఎందుకంటే?
వారణాసి రూ.1200 కోట్లు, రామాయణ రూ.4 వేల కోట్లు- భారత్లో టాప్ 5 భారీ బడ్జెట్ చిత్రాలివే!