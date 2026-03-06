ETV Bharat / entertainment

వరలక్ష్మి శరత్​కుమార్​ కొత్త సినిమా - 'సరస్వతి' ఎలా ఉందంటే?

నటి వరలక్ష్మి శరత్‌ కుమార్‌ తొలి చిత్రం - నటనతో పాటు దర్శకత్వం - కథ ఎలా ఉందంటే ?

Saraswathi Movie Review
Saraswathi Movie Review (Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 6, 2026 at 9:44 AM IST

3 Min Read
Saraswathi Movie Review: విలక్షణమైన పాత్రలతో ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకున్న నటి వరలక్ష్మి శరత్‌ కుమార్‌ ఇప్పుడు తొలిసారి ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తూ, స్వీయ దర్శకత్వంలో నిర్మించిన చిత్రం 'ఎస్‌.సరస్వతి'. ఈ చిత్రం మార్చి 6న గ్రాండ్​గా థియేటర్లలో విడుదలైంది. మరి ఈ సినిమా కథేంటి? ప్రేక్షకులకు ఎలాంటి అనుభూతిని అందించింది?

కథేంటంటే
లక్ష్మి (వరలక్ష్మి శరత్‌ కుమార్‌) అనాథ. ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో నర్స్‌గా పనిచేస్తూ జీవనం సాగిస్తుంది. ఆగస్టు 15న తన కూతురు ఎస్‌. సరస్వతిని స్కూల్‌లో దించి ఉద్యోగానికి వెళ్లిపోతుంది. అయితే సాయంత్రం తిరిగి వచ్చే సరికి ఆ పాప స్కూల్‌లో కనిపించదు. దీనిపై స్కూల్‌ యాజమాన్యాన్ని ప్రశ్నిస్తే సరస్వతి పేరుతో లక్ష్మి చెప్పిన క్లాస్‌లో అసలు ఏ అమ్మాయి లేరని చెబుతారు. కట్‌ చేస్తే మరుసటి రోజే లక్ష్మి పోలీస్‌ స్టేషన్‌ మెట్లు ఎక్కుతుంది. స్కూల్‌లో తన పాపపై ముగ్గురు అత్యాచారం చేసి చంపారని ఆ శవాన్ని ఓ చోట పాతిపెట్టానని చెబుతుంది.

అయితే పోలీసులు ఆమె చెప్పిన ప్రదేశంలో తవ్వి చూసినా ఎలాంటి శవం కనిపించదు. దీంతో సాక్ష్యాలు లేవని పోలీసులు కేసు నమోదు చేయకుండా వదిలేస్తారు. దీనిపై లక్ష్మి న్యాయవాది రామానుజం (ప్రకాశ్‌ రాజ్‌) సహాయంతో కోర్టు మెట్లు ఎక్కుతుంది. కానీ అక్కడ కూడా సాక్ష్యాలు లేవనే కారణంతో కేసును కొట్టివేస్తారు.

అయితే ఆ తర్వాత లక్ష్మి తన కూతుర్ని చంపారనే కారణంతో ఓ జడ్జిని, ఐఏఎస్‌ అధికారిని, పోలీస్‌ను హత్య చేస్తుంది. అసలు లక్ష్మి ఎవరు? ఆమె గతం ఏంటి? చిన్నతనంలో ఆమెకు జరిగిన అన్యాయం ఏమిటి? ఆమెకు నిజంగా కూతురు ఉందా లేదా? ఈ కేసును పరిష్కరించే క్రమంలో న్యాయవాది రామానుజానికి ఎదురైన సవాళ్లు ఏమిటి? ఈ కథలో ప్రియమణి, కిషోర్‌, రావు రమేశ్‌, మైమ్‌ గోపీ, హరీశ్‌ పరేడే పాత్రల ప్రాధాన్యం ఏంటి? అన్నది సినిమా చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.

ఎలా సాగిందంటే
ఇది ఒక సైకలాజికల్‌ కోర్ట్‌ రూం థ్రిల్లర్‌. చిన్నపిల్లలపై జరిగే అఘాయిత్యాలు, లైంగిక వేధింపుల వంటి అంశాల చుట్టూ కథ తిరుగుతుంది. నిజానికి ఈ తరహా కథలు వెండితెరపై కొత్తవి కావు. 'సరస్వతి' సినిమా చూస్తున్నప్పుడు కూడా అలాంటి ఓ తెలిసిన కథను మళ్లీ చూస్తున్న అనుభూతి కలుగుతుంది. పాప కనిపించకుండా పోవడం, ఆమె జాడ కోసం పోలీసులతో కలిసి లక్ష్మి చేసే అన్వేషణతో కథ మొదలవుతుంది. ఒకవైపు లక్ష్మి తన పాప కనిపించడం లేదని ఆందోళన చెందుతుండగా మరోవైపు ఎక్కడా ఎలాంటి సాక్ష్యాలు దొరకకపోవడం వల్ల ప్రేక్షకుల్లో నిజంగా ఆమెకు కూతురు ఉందా లేదా అన్న సందేహం మొదలవుతుంది. అయితే దీనికి సమాధానం ప్రేక్షకుల ఊహలకు అందేలా ఉండటం కొంత నిరుత్సాహపరుస్తుంది.

ఈ కేసు కోసం ప్రకాశ్‌రాజ్‌ పాత్ర రంగంలోకి దిగిన తర్వాత కథలో సంఘర్షణ మొదలవుతుంది. అయినప్పటికీ కోర్టు విచారణ సన్నివేశాలు పెద్దగా థ్రిల్‌ కలిగించవు. విరామానికి ముందు లక్ష్మి గతానికి సంబంధించిన ఓ ఆసక్తికర అంశం బయటపడటంతో ద్వితీయార్ధం ఎలా ఉండబోతుందో ప్రేక్షకులకు ముందే ఓ అంచనా వస్తుంది. రెండో భాగంలో లక్ష్మి గతం, చిన్నతనంలో ఆమెకు జరిగిన అన్యాయం, ఆమె చేసిన మూడు హత్యల వెనకున్న కారణాల చుట్టూ కథ సాగుతుంది. అయితే లక్ష్మి గతం బయటపడిన తర్వాత కథలో కొత్తదనం కనిపించదు. సరస్వతి జీవితాన్ని మరోసారి రిపీట్‌ మోడ్‌లో చూస్తున్న భావన కలుగుతుంది.

ఆమె జీవితంలో జరిగిన అన్యాయానికి, తాను చేసిన హత్యలకు ఉన్న సంబంధం కొంతవరకు నమ్మదగ్గట్టే ఉన్నా దాని నుంచి బయటపడేందుకు నడిచే సైకలాజికల్‌ డ్రామా కొంత గందరగోళంగా అనిపిస్తుంది. ప్రీక్లైమాక్స్‌లో వచ్చే కోర్ట్‌రూం డ్రామా, భావోద్వేగభరితంగా సాగే క్లైమాక్స్‌ సన్నివేశాలు మాత్రం ఫర్వాలేదనిపిస్తాయి.

ఎవరెలా చేశారంటే
నటి వరలక్ష్మి శరత్‌ కుమార్‌ మరోసారి తనదైన నటనతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. అయితే దర్శకురాలిగా మాత్రం పూర్తి స్థాయిలో ప్రభావం చూపించలేకపోయారు. కథలో కొత్తదనం లేకపోవడం, స్క్రీన్‌ప్లే ఊహించదగ్గ విధంగా ఉండటం ప్రధాన లోపాలుగా కనిపిస్తాయి. నిజాన్ని గెలిపించేందుకు ఎంతదూరమైనా వెళ్లే న్యాయవాది పాత్రలో ప్రకాశ్‌రాజ్‌ నటన ఆకట్టుకుంటుంది. ప్రియమణి, కిషోర్‌, రావు రమేశ్‌, రాధిక శరత్‌ కుమార్‌, మురళీ శర్మ తదితరులు తమ పాత్రల పరిధి మేరకు నటించారు. సంగీత దర్శకుడు తమన్‌ అందించిన నేపథ్య సంగీతం సినిమాకి ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది.

