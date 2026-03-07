'డబ్బులిచ్చి కొనుక్కున్నా- అయినా అలా అనడం కరెక్ట్ కాదు'- రైటర్కు వరలక్ష్మి కౌంటర్!
Published : March 7, 2026 at 4:29 PM IST
Varalakshmi About Saraswathi Movie Story : నటి వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన చిత్రం 'ఎస్. సరస్వతి'. మార్చి 6న విడుదలైన ఈ మూవీ ప్రేక్షకుల నుంచి మిక్స్ టాక్ అందుకుంటోంది. అయితే ఈ సినిమా చుట్టూ ప్రస్తుతం ఓ వివాదం నడుస్తోంది. సినిమా రిలీజ్ అనంతరం రచయిత సాయి మాధవ్ బుర్ర తన ఫేస్బుక్లో సినిమా పేరు చెప్పకుండా ఒక పోస్ట్ చేశారు. ఆ సినిమా తన కథతో ప్రారంభమైనప్పటికీ తర్వాత వేరే కథగా మార్చేశారని అందులో పేర్కొన్నారు. అంతే కాకుండా తన కథను మానభంగం చేశారని అన్నారు. దీంతో ఇది కాంట్రవర్సీ అయ్యింది. ఆయన సరస్వతి సినిమా కథపైనే పోస్ట్ చేశారని నెటిజన్లు భావిస్తున్నారు. దీనిపై వరలక్ష్మి కూడా స్పందించి వివరణ ఇచ్చారు.
డబ్బు చెల్లించాకే మార్పులు
ఈ సినిమా సక్సెస్ మీట్ సందర్భంగా వరలక్ష్మి శరత్కుమార్ ఈ వివాదంపై స్పందించారు. తనకు సాయి మాధవ్పై అపారమైన గౌరవం ఉందని అన్నారు. తాను ఏ కథ లేదా స్క్రిప్ట్ను దొంగిలించలేదని తెలిపారు. ఆ కథకు డబ్బు చెల్లించిన తర్వాతే తాను కథలో తగిన మార్పులు చేశారని చెప్పారు. ఈ కథ ఆరు సంవత్సరాలుగా ఆయన వద్ద ఉందని, ప్రాథమిక కథాంశాన్ని తీసుకొని దానిని మరింత అభివృద్ధి చేశానని స్పష్టంగా చెప్పారు. ప్రేక్షకులకు అనుగుణంగా స్క్రీన్ప్లేను సవరించారని అన్నారు. అందుకు సాయి మాధవ్కు క్రెడిట్ కూడా ఇచ్చారని ఆమె తెలిపారు.
"స్క్రీన్ప్లేను నేను మార్చుకుని, నేటి తరం ప్రేక్షకుల కోసం కథను మళ్లీ రాసుకున్నాను. అయినా ఆయనపై ఉన్న గౌరవంతో కథకి నా పేరు పెట్టకుండా 'స్టోరీ – సాయి మాధవ్ బుర్ర' అని ఆయన పేరు పెట్టాను" అని వరలక్ష్మి చెప్పారు. సాయి మాధవ్ ఇతర సినిమా కమిట్మెంట్లతో బిజీగా ఉన్నందున ఒక్క కథ చర్చకు కూడా హాజరు కాలేదని ఆమె అన్నారు. సీనియర్ రచయిత వ్యాఖ్యల పట్ల, ముఖ్యంగా "రేప్" వంటి సున్నితమైన పదాలను ఆయన ఉపయోగించడం పట్ల తాను చాలా బాధపడ్డానని వరలక్ష్మి అన్నారు. ఈ సినిమా సున్నితమైన అంశంతో వ్యవహరిస్తుంది కనుక అలాంటి వ్యాఖ్యలు అనుచితమైనవి, సున్నితంగా లేవని పేర్కొన్నారు.