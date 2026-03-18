డోంట్ మిస్ పవర్​స్టార్ ఫ్యాన్స్ - 'ఉస్తాద్' మీకు వెరీ స్పెషల్ - ఎందుకంటే?

రేపే ఉస్తాద్ భగత్​సింగ్ విడుదల- ఏపీలో బెనిఫిట్ షో- మరికొన్ని గంటల్లో పవర్ మేనియా షురూ!

Ustad Bhagat Singh
Ustad Bhagat Singh (Source : ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 18, 2026 at 3:21 PM IST

Pawan Kalyan Ustad Bhagat Singh : మరికొన్ని గంటల్లోనే థియేటర్లలో పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ సందడి మొదలు కానుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్​లో తెలంగాణ కంటే కాస్త ముందుగానే బొమ్మ పడనుంది. ఏపీలో బెనిఫిట్ షో ఉదయం 5 గంటలకు షురూ కానుండగా, తెలంగాణలో ఉదయం 7 తర్వాత షో పడనుంది. దీంతో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్ జోష్​లో సినిమాను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేయాలన్న మూడ్​లో ఉన్నారు. అయితే ఆయన అభిమానులకు ఉస్తాద్ ప్రత్యేకం కానుంది. ఎందుకో తెలుసా?

వాస్తవానికి ఉస్తాద్ సినిమా ప్రారంభమై చాలా రోజులైంది. అయితే కథ జాన్రాను మార్చడం, మరోవైపు పవన్ కల్యాణ్ రాజకీయాల్లో బిజీగా ఉండడంతో సినిమా ఆలస్యం అయ్యింది. అలా చాలా రోజుల నుంచి ఊరిస్తున్న ఈ చిత్రం ఎట్టకేలకు రేపు బిగ్ స్క్రీన్​పై సందడి చేయనుంది. అయితే గత 8 నెలల్లో పవన్​ను థియేటర్లలో చూడడం ఇది మూడోసారి కావడం విశేషం. గతేడాది హరిహర వీరమల్లు, ఓజీ సినిమాలతో అలరించిన పవన్ ఇప్పుడు ఉస్తాద్​తో రానున్నారు.

ఇంతకుముందు రెండు సినిమాలకు పరిస్థితి వేరు. కానీ అభిమానులకు ఈ చిత్రంతో పరిస్థితి వేరుగా కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే గతేడాది ఆ సినిమాలు వచ్చినప్పుడు 'మా హీరో నుంచి ఇంకో చిత్రం రానుంది లే!' అని ధీమాగా ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు. ప్రస్తుతం పవన్ చేతిలో ఇంకా కొత్త సినిమాలు లేవు. అయితే రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పటికీ సినిమాలు చేస్తానని పలు సందర్భాల్లో ఆయన చెప్పడం ఫ్యాన్స్​కు జోష్​నిచ్చేదే. కానీ ఆయన కొత్త సినిమాలకు ఇంకా అధికారికంగా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వలేదు. సురేందర్ రెడ్డితో ఆ సినిమా అనుకుంటున్నారని ప్రచారం సాగుతోంది. నిర్మాత దిల్​రాజు కూడా తమ బ్యానర్​లో ఓ సినిమా తీస్తాం అని చెప్పారు. కానీ వీటి గురించి అధికారికంగా ప్రకటన రాలేదు.

ఈ నేపథ్యంలో ఆయన నుంచి ఇంకో సినిమా ఎప్పుడొస్తుందో కచ్చితంగా చెప్పలేం. కొత్త సినిమాలు ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు. ఒకవేళ రానున్న రోజుల్లో ఖరారైనా, పవన్ రాజకీయాల్లో బిజీగా ఉంటుండడం వల్ల అవి ఎప్పుడు పూర్తవుతాయో తెలీదు. ఈ లెక్కన పవర్ స్టార్ నుంచి అందుకే ఈ సినిమాను బాగా ఎంజాయ్ చేయాలని పవన్ కల్యాణ్ ఫ్యాన్స్ ఫిక్స్ అయ్యారు. దీంతో రేపట్నుంచి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో థియేటర్ల వద్ద 'పవర్ స్టార్ మేనియా' ఉండడం ఖాయంగా కనిపిస్తుంది.

ఫ్యాన్స్​కు హరీశ్ భరోసా
సినిమా రిలీజ్ నేపథ్యంలో బుధవారం మేకర్స్ ప్రెస్​మీట్ నిర్వహించారు. ఇందులో పాల్గొన్న డైరెక్టర్ హరీశ్ శంకర్ పవన్ కల్యాణ్ అభిమానులకు భరోసా ఇచ్చారు. 'పవన్ కల్యాణ్ జోక్స్ వేయడం, ఫ్లో, డ్రెస్సింగ్ సెన్స్, నేచురల్ లుక్స్, శ్వాగ్, ఆయన ఛరిష్మా లాంటివి చూసి చాలా ఏళ్లయ్యింది. ఇవన్నీ మా సినిమాలో ఉంటాయి. ఇది డైరెక్టర్​గా కాదు, ఒక అభిమానిగా చెప్తున్నా. అభిమానులకు ఇదే నా భరోసా' అని అన్నారు.

కాగా, హరీశ్- పవన్ కాంబోలో రానున్న రెండో సినిమా ఇది. గతంలో వచ్చిన గబ్బర్​సింగ్ భారీ బ్లాక్​బస్టర్​గా నిలిచింది. ఇప్పుడు ఈ సినిమాపైనా అవే అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే రిలీజైన పాటలు, ట్రైలర్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఇందులో కూడా పవన్​ పోలీసు పాత్రలో కనిపించనున్నారు. శ్రీలీల, రాశీ ఖన్నా హీరోయిన్లుగా నటించారు. తమిళ్ నటుడు పార్తిబన్, అషుతోష్ రానా, నవాబ్ షా, చమ్మక్ చంద్ర, రావు రమేశ్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. దేవీశ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం సమకూర్చగా, తమన్ బీజీఎమ్ అందించారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్​పై నవిన్ యెర్నేనీ, రవి శంకర్ సంయుక్తంగా నిర్మించారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

