'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' రీమేకా లేదా ఒరిజినల్ కథా?- బుక్ మై షో స్టోరీలైన్తో అయోమయంలో అభిమానులు- కాసేపటికే క్లారిటీతో అంతా రిలాక్స్!
Published : March 6, 2026 at 6:27 PM IST
Ustad Bhagat Singh Update : పవర్స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ లేటెస్ట్ మూవీ 'ఉస్తాద్ భగత్సింగ్' ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలను రేకెత్తిస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా చుట్టూ భారీ హైప్ నెలకొంది. పవర్స్టార్ అభిమానులు ఈ చిత్రాన్ని ఎప్పుడెప్పుడు థియేటర్లలో చూసేద్దామా అని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ఇది ఏ సినిమాకు కూడా రీమేక్ కాదని దర్శకుడు హరీశ్ శంకర్ ఇప్పటికే క్లారిటీ ఇచ్చారు. అయినప్పటికీ ఇవాళ ఆన్లైన్ టికెట్ బుకింగ్ ప్లాట్ఫామ్ బుక్ మై షో మాత్రం అభిమానులను కాసేపు గందరగోళానికి గురి చేసింది. కాసేపటి తర్వాత పొరపాటును సరిదిద్దింది. ఇంతకు ఏమైదంటే?
కథా సారంశంతో ఆందోళన!
బుక్మైషోలో ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన స్టోరీ లైన్ (Synopsis) ఫ్యాన్స్ను కన్ఫ్యూజన్కు గురిచేసింది. ఆ స్టోరీ లైన్ చూసిన తర్వాత సినిమా ఏ నేపథ్యంతో తెరకెక్కిందో అనే విషయంపై ప్రేక్షకుల్లో చర్చ మొదలైంది. 'ఒక ఐపీఎస్ అధికారి జీవితం చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. నిజాయితీపరుడైన అతని భార్యను అవినీతిపరుడైన రాజకీయ నేత హత్య చేస్తాడు. ఆ తర్వాత అతనికి కుమార్తెతో కలిసి దాక్కోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఎక్కడున్నారో ఎవరికి తెలియకుండా జీవిస్తుంటారు'
'కొన్నేళ్లకు పోలీసు ఆచూకీని విలన్లు కనిపెడతారు. అప్పటివరకు ప్రశాంతంగా జీవిస్తున్న ఆ ఐపీఎస్ మళ్లీ వైలెంట్గా మారుతాడు. తన చిన్న కుమార్తెను కాపాడుకోవడానికి అతను మళ్లీ పోరాడుతాడు. అలా తన కుటుంబాన్ని నాశనం చేసిన శత్రువులపై ఎలా ప్రతీకారం తీర్చుకున్నాడనేదే కథ'. ఇలా భావోద్వేగాలు, యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్తో ఈ సినిమా కథ సాగుతుందని ఆ స్టోరీ లైన్ సూచిస్తోంది. అయితే ఇది అచ్చం తమిళ స్టార్ విజయ్ దళపతి 'తేరి' సినిమా కథలాగే ఉండడంతో, హరీశ్ ఇదే సినిమాను రీమేక్ చేశారా? అని ఫ్యాన్స్ ఆందోళన చెందారు.
గంటల్లోనే ఛేంజ్- కొత్త కథ ఇదీ!
ఈ విషయం ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ టీమ్ దాకా వెళ్లింది. జరిగిన పొరపాటును వెంటనే వాళ్లు బుక్మైషో దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఈ సినిమా అసలు కథా సారాంశాన్ని షేర్ చేసుకున్నారు. దీంతో కొద్ది సేపటికే బుక్మైషో ఈ సినిమా స్టోరీ లైన్ను అప్డేట్ చేసింది. అప్డేట్ అయిన దాని ప్రకారం, 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ కథ ఒక గిరిజన బాలుడి కథ. అతను తన గురువు రూపొందించిన నైతికత, అచంచల ధైర్యంతో పెరుగుతాడు. సమాజంలో అధిక అసమానతలు ఉన్నప్పటికీ దుష్ట శక్తులకు వ్యతిరేకంగా నిలబడి పోరాడుతాడు' అనేది కొత్త కథా సారాశం. దీంతో ఫ్యాన్స్ కాస్త రిలాక్స్ అయ్యారు.
టికెట్స్ హంట్!
కాగా, ఈ సినిమా ఈనెల 19న రిలీజ్ కానుంది. మొదటగా 26న రిలీజ్ అని ప్రకటించారు. కానీ, అనుకున్న దానికంటే వారం ముందుగానే ఈ సినిమాను థియేటర్లలోకి తీసుకొస్తున్నట్లు గురువారం అధికారికంగా ప్రకట చేశారు. దీంతో అడ్వాన్ బుకింగ్స్ కోసం ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్నారు. కానీ టికేట్ సేల్ ప్రారంభం అయ్యేందుకు ఇంకా కొంచెం సమయం పడుతుంది.
రీమేక్ కాదు ఒరిజినల్ స్టోరీనే!
ఈ సినిమా కథ గురించి కొద్ది రోజులుగా చర్చ జరుగుతోంది. ఒక రీమేక్ చిత్రం అనే వార్తలు కూడా సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అయ్యాయి. కానీ చిత్ర దర్శకుడు హరీశ్ శంకర్ ఇప్పటికే ఆ వార్తలను ఖండించారు. ఈ సినిమా రీమేక్ కాదని, పూర్తిగా ఒరిజినల్ కథతో తెరకెక్కించిన చిత్రమని స్పష్టం చేశారు. అయినప్పటికీ ఇవాళ బుక్మైషో లో అలా కనబడండంతో ఆందోళనకు గురయ్యారు.
