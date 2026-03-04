అనుకున్న సమయం కంటే ముందే 'ఉస్తాద్ భగత్సింగ్!'- 'టాక్సిక్' పోస్ట్పోన్తో ప్లాన్ మార్చనున్న మేకర్స్!
Published : March 4, 2026 at 3:59 PM IST
Ustaad Bhagat Singh Release Date : పవర్స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ సినిమా 'ఉస్తాద్ భగత్సింగ్' అనుకున్న సమయం కంటే ముందే రీలీజ్ అవుతుందనే ప్రచారం జోరుగా సాగుతుంది. మార్చి 26న విడుదల కావాల్సిన ఈ మూవీని 19కే రిలీజ్ చేసేలా మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారని సమాచారం. రాకింగ్ స్టార్ యశ్ నటించిన 'టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్' సినిమా మార్చి 19న విడుదల కావాల్సి ఉంది. కానీ అది ఇప్పుడు జూన్ 4కు వాయిదా పడింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆ డేట్ను తీసుకోవాలని 'ఉస్తాద్ భగత్సింగ్' మేకర్స్ భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో పర్స్టార్ ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీగా ఉన్నారు.
అయితే తెలుగు వారి నూతన సంవత్సరమైన ఉగాది పండగ ఈ ఏడాది మార్చి 19న ఉంది. ఈ పండగ సందర్భంగా సినిమాను థియేటర్లలో రిలీజ్ చేయాలని మూవీ మేకర్స్ ప్రయత్నిస్తున్నారనే వార్తలు వస్తున్నాయి. దీంతోపాటుగా రంజాన్ కూడా ఉండడంతో లాండ్ వీకెండ్ కూడా కలిసి వస్తుందని భావిస్తున్నారట. అందుకే మార్చి 19న సినిమా విడుదలకు సిద్ధంగా ఉండాలని డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు కూడా సమాచారం అందించారని ఇన్సైడ్ టాక్ వినిపిస్తుంది. కానీ దీనిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.