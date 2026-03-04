ETV Bharat / entertainment

అనుకున్న సమయం కంటే ముందే 'ఉస్తాద్‌ భగత్‌సింగ్!'- 'టాక్సిక్' పోస్ట్​పోన్​తో ప్లాన్ మార్చనున్న మేకర్స్​!

పవర్​స్టార్ ఫ్యాన్స్​కు గుడ్​న్యూస్- ప్రీపోన్​ కానున్న 'ఉస్తాద్‌ భగత్‌సింగ్!'- సిద్ధంగా ఉండాలని డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు నిర్మాతల మెసేజ్!

Ustaad Bhagat Singh Release Date
Ustaad Bhagat Singh Release Date (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 4, 2026 at 3:59 PM IST

1 Min Read
Ustaad Bhagat Singh Release Date : పవర్​స్టార్ పవన్​ కల్యాణ్ సినిమా 'ఉస్తాద్​ భగత్​సింగ్' అనుకున్న సమయం కంటే ముందే రీలీజ్​ అవుతుందనే ప్రచారం జోరుగా సాగుతుంది. మార్చి 26న విడుదల కావాల్సిన ఈ మూవీని 19కే రిలీజ్​ చేసేలా మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారని సమాచారం. రాకింగ్ స్టార్ యశ్ నటించిన 'టాక్సిక్‌: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్' సినిమా మార్చి 19న విడుదల కావాల్సి ఉంది. కానీ అది ఇప్పుడు జూన్​ 4కు వాయిదా పడింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆ డేట్​ను తీసుకోవాలని 'ఉస్తాద్​ భగత్​సింగ్' మేకర్స్ భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో పర్​స్టార్​ ఫ్యాన్స్​ ఫుల్​ ఖుషీగా ఉన్నారు.

అయితే తెలుగు వారి నూతన సంవత్సరమైన ఉగాది పండగ ఈ ఏడాది మార్చి 19న ఉంది. ఈ పండగ సందర్భంగా సినిమాను థియేటర్లలో రిలీజ్ చేయాలని మూవీ మేకర్స్​ ప్రయత్నిస్తున్నారనే వార్తలు వస్తున్నాయి. దీంతోపాటుగా రంజాన్ కూడా ఉండడంతో లాండ్ వీకెండ్ కూడా కలిసి వస్తుందని భావిస్తున్నారట. అందుకే మార్చి 19న సినిమా విడుదలకు సిద్ధంగా ఉండాలని డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు కూడా సమాచారం అందించారని ఇన్​సైడ్ టాక్ వినిపిస్తుంది. కానీ దీనిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

