'ఉగాదికే ఉస్తాద్'- వారం రోజుల ముందే బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి
ఉస్తాద్ భగత్సింగ్ ప్రీపోన్- ఉగాదికి రానున్న పవర్స్టార్ సినిమా
Published : March 5, 2026 at 12:08 PM IST
Ustaad Bhagat Singh Release Date : పవర్స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ ఫ్యాన్స్కు గుడ్న్యూస్. ఆయన లీడ్ రోల్లో నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ 'ఉస్తాద్ భగత్సింగ్' ప్రచారం జరిగినట్లుగానే ప్రీ పోన్ అయ్యింది. ఈ సినిమా మార్చి 26న రిలీజ్ కావాల్సి ఉండగా, వారం ముందుగానే అంటే 19న తేదీనే థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేశారు. ఈ మేరకు పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు.
'ఈ ఉగాదికి ఉస్తాద్ ఊచకోత! బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేసేందుకు మన ఉస్తాద్ వారం ముందుగానే వస్తున్నాడు. ఈనెల 19నే వరల్డ్వైడ్గా గ్రాండ్ రిలీజ్' అని మేకర్స్ పేర్కొన్నారు. అయితే మార్చి 19న విడుదల కావాల్సిన రాకింగ్ స్టార్ యశ్ 'టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్' జూన్ 4కు వాయిదా పడింది. దీంతో పండగ అడ్వాంటేజ్ను ఉస్తాద్ మేకర్స్ తీసుకున్నారు.
ఈ ఉగాదికి ఉస్తాద్ ఊచకోత 🔥🔥— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) March 5, 2026
Our USTAAD arrives a week early to spark Massive celebrations at the box office 💥#UstaadBhagatSingh GRAND RELEASE WORLDWIDE ON 19th MARCH, 2026.#UBSOnMarch19th
POWER STAR @PawanKalyan @harish2you @sreeleela14 #RaashiiKhanna @ThisIsDSP… pic.twitter.com/G6AoBLqxVq
కాగా, 'ఉస్తాద్ భగత్సింగ్'కు హరీశ్ శంకర్ దర్శకత్వం వహించారు. యంగ్ బ్యూటీ శ్రీలీల, రాశీ ఖన్నా హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. దేవీశ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్పై ఈ సినిమాను రవిశంకర్ నిర్మిస్తున్నారు. ఇక రిలీజ్కు టైమ్ తక్కువగా ఉండడంతో మేకర్స్ త్వరలోనే ప్రమోషన్స్ షురూ చేసే ఛాన్స్ ఉంది.