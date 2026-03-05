ETV Bharat / entertainment

'ఉగాదికే ఉస్తాద్'- వారం రోజుల ముందే బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి

ఉస్తాద్ భగత్​సింగ్ ప్రీపోన్- ఉగాదికి రానున్న పవర్​స్టార్ సినిమా

UstaadBhagatSingh (Source : Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 5, 2026 at 12:08 PM IST

Ustaad Bhagat Singh Release Date : పవర్​స్టార్ పవన్​ కల్యాణ్ ఫ్యాన్స్​కు గుడ్​న్యూస్. ఆయన లీడ్ రోల్​లో నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ 'ఉస్తాద్​ భగత్​సింగ్' ప్రచారం జరిగినట్లుగానే ప్రీ పోన్ అయ్యింది. ఈ సినిమా మార్చి 26న రిలీజ్ కావాల్సి ఉండగా, వారం ముందుగానే అంటే 19న తేదీనే థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ అఫీషియల్​గా అనౌన్స్ చేశారు. ఈ మేరకు పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు.

'ఈ ఉగాదికి ఉస్తాద్ ఊచకోత! బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేసేందుకు మన ఉస్తాద్ వారం ముందుగానే వస్తున్నాడు. ఈనెల 19నే వరల్డ్​వైడ్​గా గ్రాండ్​ రిలీజ్' అని మేకర్స్ పేర్కొన్నారు. అయితే మార్చి 19న విడుదల కావాల్సిన రాకింగ్ స్టార్ యశ్ 'టాక్సిక్‌: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్' జూన్​ 4కు వాయిదా పడింది. దీంతో పండగ అడ్వాంటేజ్​ను ఉస్తాద్ మేకర్స్ తీసుకున్నారు.

కాగా, 'ఉస్తాద్​ భగత్​సింగ్'కు హరీశ్ శంకర్ దర్శకత్వం వహించారు. యంగ్ బ్యూటీ శ్రీలీల, రాశీ ఖన్నా హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. దేవీశ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్​పై ఈ సినిమాను రవిశంకర్ నిర్మిస్తున్నారు. ఇక రిలీజ్​కు టైమ్ తక్కువగా ఉండడంతో మేకర్స్ త్వరలోనే ప్రమోషన్స్ షురూ చేసే ఛాన్స్ ఉంది.

