ఫ్లైట్లో నటి హల్చల్- విమాన సిబ్బందిపై దాడి- ఆ తర్వాత ఏకంగా కొరికి!
విమాన సిబ్బందిపై విచక్షణారహితంగా ప్రవర్తించారు హాలీవుడ్ నటి సెల్మా బ్రెయిర్. వారిపై దాడి చేసి కొట్టినట్లు ఆరోపణలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
Published : October 13, 2026 at 5:12 PM IST
Actress Flight Issue : విమాన ప్రయాణంలో చోటుచేసుకున్న ఘటనతో తాజాగా హాలీవుడ్ నటి సెల్మా బ్లెయిర్ వార్తల్లో నిలిచారు. లాస్ ఏంజెలెస్ నుంచి న్యూయార్క్ వెళ్తున్న డెల్టా ఎయిర్లైన్స్ విమానంలో ఆమె హడావుడి చేశారు. విమాన సిబ్బందిని చేయిచేసుకుని కొట్టడమే కాకుండా, కొరికినట్లు కూడా ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీనికితోడు విమానం దిగిన తర్వాత పోలీసు ఆఫీసర్, ఆస్పత్రి నర్సుపైన కూడా విచక్షణారహితంగా ఆమె దాడికి పాల్పడినట్లు కేసు నమోదైంది. ఆ ఘటనలో ఇద్దరు ఫ్లైట్ అటెండెంట్లు గాయపడ్డారు.
మరోవైపు, 54 ఏళ్ల సెల్మా బ్లెయిర్ నాడీ సంబంధిత సమస్యలకు వాడే మందులు తీసుకోలేదని ఆమె తరపు న్యాయవాది కోర్టుకు వివరించారు. దీనితోపాటు విమానంలో సెల్మా బ్లెయిర్ తలకు గాయం కావడం వల్ల అయోమయానికి గురయ్యారంటూ న్యాయవాది వివరణ ఇచ్చారు. ఆ టైమ్లో సెల్మా బ్లెయిర్ మానసిక పరిస్థితి సరిగ్గా లేదని తెలిపారు. బ్రేక్ లేకుండా ఎక్కువ గంటలు వర్క్ చేయడం, అలసట, తలకు తగిలిన గాయం కూడా ఆమె పరిస్థితిపై ప్రభావం చూపి ఉండవచ్చని న్యాయవాది ఈ సందర్భంగా కోర్టుకు వివరించారు. ఇక ఆ ఘటన ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసింది కాదని వాదించారు. దీనిపై తదుపరి విచారణ జనవరి 19న జరగనుంది.
విపరీతమైన ఒత్తిడి ఉన్నప్పుడు అలా!
సెల్మా బ్లెయిర్ మానసిక పరిస్థితి విషయానికొస్తే, ఆమె గతంలోనూ పలువురు సెలబ్రిటీలను కొరికినట్లు స్వయంగా ఆమె రాసిన పుస్తకంలో స్వయంగా వెల్లడించడం గమనార్హం. పబ్లిక్ ఎక్కువగా ఉండే పరిసరాల్లో విపరీతమైన ఒత్తిడి ఉన్నప్పుడు తాను ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తానని పుస్తకంలో ఆమె రాసుకొచ్చారు. 2006 సంవత్సరంలో మరో నటి సియన్నా మిల్లర్ను మొదటిసారి కలిసినప్పుడు ఆమె తన చేతిని కొరికారు. కానీ సియన్నా మిల్లర్ దీనికి పెద్దగా కోపడలేదు. అదే విధంగా లండన్లోని హోటల్లో సూపర్ మోడల్ కేట్ మోస్ వేలిని కొరకగా, కేట్ మోస్ ఆమెకు రివర్స్లో పంచ్ ఇచ్చి బొటనవేలిని గట్టిగా కొరికారు. ఇక ఆ ఘటన తర్వాతే తాను ఎదుటివారికి ఎంత కష్టం కలిగిస్తున్నానో అర్థమైందని సెల్మా బ్లెయిర్ గతంలో తెలపడం గమనార్హం.