పెద్ది నుంచి సాలిడ్ అప్డేట్- ఇన్స్టాలో రత్నవేలు పోస్టు- జోష్లో ఫ్యాన్స్!
కంప్లీట్ అవుతున్న పెద్ది సినిమా- గ్రేడింగ్ జరుగుతున్నట్లు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసిన రత్నవేలు - అనుకున్న సమయానికి వచ్చేస్తుందా?
Published : April 11, 2026 at 6:25 PM IST
Rathnavelu On Peddi Update : మెగా పవర్స్టార్ రామ్చరణ్ "పెద్ది" సినిమా ఈనెల 30కే విడుదల అవుతుందా లేదా మరోసారి వాయిదా పడుతుందా? అన్న సందేహాలు అభిమానుల్లో నెలకొన్నాయి. ఎందుకంటే రిలీజ్కు ఇంకా 20 రోజులు కూడా లేదు. అయినప్పటికీ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రమోషన్స్ హడావుడి కనిపించడం లేదు. దీంతో మరోసారి పోస్ట్పోన్ కానుందా? అనే అనుమానాలు బలపడుతున్నాయి. ఇలాంటి దశలో సినిమాటోగ్రాఫర్ రత్నవేలు తాజాగా సినిమా గురించి తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో అదిరే అప్డేట్ ఒకటి షేర్ చేసుకున్నారు. దీంతో సినిమా అనుకున్న టైమ్కే వచ్చే అవకాశం ఉందనే ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి. మరి రత్నవేలు చేసిన ఆ పోస్ట్లో ఏముందంటే?
ఉరుకుల పరుగుల రోజులు- నిద్రలేని రాత్రులు!
ఈ సినిమా కోసం తాను ఎంత కష్టపడి పనిచేస్తున్నది రత్నవేలు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసుకున్నారు. ఈ చిత్రానికి కలర్ గ్రేడింగ్ పనులు పూర్తి స్థాయిలో జరుగుతున్నట్లు పోస్టులో చెప్పుకొచ్చారు.'పెద్ది కలర్ గ్రేడింగ్ పూర్తి స్థాయిలో జరుగుతోంది. వెలుగులో షూటింగ్ చేశాం, చీకట్లో గ్రేడింగ్ చేస్తున్నాం. తీరికలేని పగళ్లు, నిద్రలేని రాత్రులు. ఇదంతా వెండితెరపై అత్యుత్తమ ఔట్పుట్ ఇచ్చేందుకే' అని రాసుకొచ్చారు. దీనికి సినిమాలో చెర్రీ స్టిల్స్కు సంబంధించి రెండు, మూడు ఫొటోలను కూడా జత చేశారు. కలర్ గ్రేడింగ్ అనే హ్యాష్ట్యాగ్తో పోస్ట్ చేయడం ద్వారా చిత్రం చివరి దశలో ఉందని స్పష్టమైంది!
చెర్రీ కూడా అదే చెప్పారు!
ఈ సినిమాకు సంబంధించి టాకీ భాగాలు ఇప్పటికే పూర్తయ్యాయని, కేవలం ఒక్క పాట చిత్రీకరణ మాత్రమే మిగిలి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవల రామ్చరణ్ కూడా సినిమాకు సంబంధించి ఓ అప్డేట్ ఇచ్చారు. పెద్ది సినిమా సెట్ను "రాకాస" చిత్ర బృందం సందర్శించిన సందర్భంగా చెర్రి మాట్లాడుతూ "టాకీ పార్ట్ పూర్తయింది. ఒక్క పాట మాత్రమే మిగిలింది" అని చెప్పారు.
