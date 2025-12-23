ETV Bharat / entertainment

క్రిస్మస్​కు 7 సినిమాలు- 2025కి బెటర్​ ఎండ్​ పలుకుతాయా?

డబ్బింగ్​ చిత్రాలతో సహా 7 సినిమాలు బరిలోకి - ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్న ప్రమోషన్స్​ - సినీ వర్గాల ఆశాలన్నీ ఈ మూవీస్​పైనే!

Upcoming Movies At Christmas
Upcoming Movies At Christmas (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 23, 2025 at 4:35 PM IST

|

Updated : December 23, 2025 at 4:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Upcoming Movies Christmas : మరికొన్ని రోజుల్లో 2025 ముగుస్తున్న వేళ ఈ ఏడాదిలో తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో చెప్పుకోదగ్గ సినిమాలేవి బాక్సాఫీస్​ వద్ద అంతగా ఆడలేదు. పవన్​ కళ్యాణ్​ ఓజీ సినిమా బరీలోకి వచ్చిన తర్వాత అఖండ-2 తాండవం తప్ప వేరే ఏ చిత్రాలు భారీ రెస్పాన్స్​ను దక్కించుకోలేకపోయాయి. దీంతో ఈ సంవత్సరం నిరాశాజనకంగా ముగుస్తుందా అనుకునేలోపే సరికొత్త కథనాలతో క్రిస్మస్​ సందర్భంగా కొన్ని సినిమాలు రిలీజ్​ కాబోతున్నాయి.

ఆ చిత్రాలు థియేటర్లలో మంచి రెస్పాన్స్ అందుకుంటాయని టాలీవుడ్​ ట్రేడ్​ వర్గాలు ఆశిస్తున్నాయి. డబ్బింగ్​ చిత్రాలతో కలుపుకుని రాబోయే క్రిస్మస్​ వేడుకకు మొత్తం 7 సినిమాలు బరిలోకి దిగనున్నాయి. దీంతో ఈ చిత్రాలు రాబోయే న్యూయర్​ ఈవెంట్​ వరకు బాక్సాఫీస్​ వద్ద భారీ వసూళ్లను రాబట్టాలని సినీ వర్గాలు ఆశిస్తున్నాయి. ఈ క్రిస్మస్​కి ఛాంపియన్​, శంబాల, దండోరా, పతంగ్​, ఈషా బాక్సాఫీస్​ వద్ద వాటి అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోబోతున్నాయి. వీటితో పాటు డబ్బింగ్​ సినిమాలైన వృషభ, మార్క్​ వీటితో పోటీ పడనున్నాయి. ఈ చిత్రాలైన థియేటర్లలో మంచి పేరును సంపాదిస్తే రెండు వారాలతో పాటు సంక్రాంతి వరకు మంచి లాభాలను అందిస్తాయని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నారు.

ఆకట్టుకుంటున్న ప్రమోషన్స్​: ప్రస్తుతం విడుదల కాబోయే చిత్రాలన్నింటిలో యంగ్ హీరో రోషన్​ మేక ప్రధాన పాత్ర పోషించిన స్పోర్ట్స్​ డ్రామా ఛాంపియన్​తో పాటు మరో యువ నటుడు ఆది సాయికుమార్ నటిస్తున్న పౌరాణిక థ్రిల్లర్​ శంబాల ట్రైలర్​, టీజర్​లు ప్రేక్షకుల్ని ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. దీంతో ఈ మూవీలు భారీ హైప్​ను దక్కించుకుని స్టాంగ్​ బస్​తో ముందుకు దూసుకెళ్తున్నాయి. మిగతావి ఈషా, దండోరా, పతంగ్​ చిన్నసినిమాలైనా అద్భుతమైన ప్రమోషనల్​ కంటెంట్​తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి.

పోటిగా డబ్బింగ్​ చిత్రాలు: మలయాళం సూపర్​స్టార్​ కథనాయకుడిగా నటిస్తున్న ఫాంటసీ మూవీ వృషభ ట్రైలర్​ కూడా ఆసక్తిగా ఉండటంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని సినీ ప్రేమికులను ఆకట్టుకునే విధంగా ఉంది. తెలుగు ప్రేక్షకులకు సుపరిచితమైన కన్నడ సూపర్​స్టార్​ సుదీప్​ మార్క్​ మూవీతో మన ముందుకు రాబోతున్నారు. ఈ చిత్రంలో పోలీస్ ఆఫీసర్​ రోల్​ను పోషిస్తూ మంచి యాక్షన్​ విందును అందించబోతున్నారు.

ఈ సంవత్సరం సానుకూలంగా ముగిసేనా?: రాబోయే సంక్రాంతికి అగ్రనాయకులు ప్రభాస్​ సినిమా 'ది రాజా సాబ్'​ జనవరి 9న , చిరంజీవిది 'మన శంకర వరప్రసాద్​గారు' జనవరి 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నాయి. అలాగే రవితేజ చిత్రం 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' జనవరి 13, నవీన్​ పొలిశెట్టి ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న 'అనగనగా ఒక రాజు'తోపాటు శర్వానంద్​ కథనాయకుడిగా నటిస్తున్న 'నారీ నారీ నడుమ మురారి' చిత్రం కూడా జనవరి 14న రాబోతుంది. వీటితోపాటు డబ్బింగ్​ చిత్రాలు దళపతి విజయ్​ నటిస్తున్న 'జననాయకుడు' చిత్రం జనవరి 9, శివకార్తికేయన్​ ప్రధాన పాత్ర పోషించిన 'పరాశక్తి' జనవరి 10న విడుదల కానున్నాయి. వరుస చిత్రాలతో థియేటర్లలో సందడి కొనసాగనుంది. దీంతో ఈ క్రిస్మస్​ సందర్భంగా బాక్సాఫీస్​ వద్దకు రాబోతున్న సినిమాలపైనే అందరి ఆశాలు ఉన్నాయి. విభిన్న కథనాలతో ప్రేక్షకులను అలరించబోతున్న ఏడు సినిమాలు ఈ సంవత్సరాన్ని పాజిటివ్​ టాక్​తో ముగించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు చిత్ర బృందాలు భావిస్తున్నాయి.

బాక్సాఫీస్ వద్ద చిన్న సినిమాల భారీ విధ్వంసం- 2025 ఇయర్ ఎండ్ కలెక్షన్స్ రిపోర్ట్!

'గోదారి గట్టు' టు 'చికిరి చికిరి' దాకా- 2025లో టాలీవుడ్‌ను ఊపేసిన చార్ట్ బస్టర్స్ ఇవే!

Last Updated : December 23, 2025 at 4:40 PM IST

TAGGED:

DECEMBER 2025 TOLLYWOOD MOVIES
TOLLYWOOD MOVIES FOR CHRISTMAS
TOLLYWOOD MOVIES IN DECEMBER 2025
UPCOMING TELUGU FILMS FOR CHRISTMAS
TELUGU MOVIES FOR CHRISTMAS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.