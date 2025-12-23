క్రిస్మస్కు 7 సినిమాలు- 2025కి బెటర్ ఎండ్ పలుకుతాయా?
డబ్బింగ్ చిత్రాలతో సహా 7 సినిమాలు బరిలోకి - ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్న ప్రమోషన్స్ - సినీ వర్గాల ఆశాలన్నీ ఈ మూవీస్పైనే!
Published : December 23, 2025 at 4:35 PM IST|
Updated : December 23, 2025 at 4:40 PM IST
Upcoming Movies Christmas : మరికొన్ని రోజుల్లో 2025 ముగుస్తున్న వేళ ఈ ఏడాదిలో తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో చెప్పుకోదగ్గ సినిమాలేవి బాక్సాఫీస్ వద్ద అంతగా ఆడలేదు. పవన్ కళ్యాణ్ ఓజీ సినిమా బరీలోకి వచ్చిన తర్వాత అఖండ-2 తాండవం తప్ప వేరే ఏ చిత్రాలు భారీ రెస్పాన్స్ను దక్కించుకోలేకపోయాయి. దీంతో ఈ సంవత్సరం నిరాశాజనకంగా ముగుస్తుందా అనుకునేలోపే సరికొత్త కథనాలతో క్రిస్మస్ సందర్భంగా కొన్ని సినిమాలు రిలీజ్ కాబోతున్నాయి.
ఆ చిత్రాలు థియేటర్లలో మంచి రెస్పాన్స్ అందుకుంటాయని టాలీవుడ్ ట్రేడ్ వర్గాలు ఆశిస్తున్నాయి. డబ్బింగ్ చిత్రాలతో కలుపుకుని రాబోయే క్రిస్మస్ వేడుకకు మొత్తం 7 సినిమాలు బరిలోకి దిగనున్నాయి. దీంతో ఈ చిత్రాలు రాబోయే న్యూయర్ ఈవెంట్ వరకు బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వసూళ్లను రాబట్టాలని సినీ వర్గాలు ఆశిస్తున్నాయి. ఈ క్రిస్మస్కి ఛాంపియన్, శంబాల, దండోరా, పతంగ్, ఈషా బాక్సాఫీస్ వద్ద వాటి అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోబోతున్నాయి. వీటితో పాటు డబ్బింగ్ సినిమాలైన వృషభ, మార్క్ వీటితో పోటీ పడనున్నాయి. ఈ చిత్రాలైన థియేటర్లలో మంచి పేరును సంపాదిస్తే రెండు వారాలతో పాటు సంక్రాంతి వరకు మంచి లాభాలను అందిస్తాయని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నారు.
ఆకట్టుకుంటున్న ప్రమోషన్స్: ప్రస్తుతం విడుదల కాబోయే చిత్రాలన్నింటిలో యంగ్ హీరో రోషన్ మేక ప్రధాన పాత్ర పోషించిన స్పోర్ట్స్ డ్రామా ఛాంపియన్తో పాటు మరో యువ నటుడు ఆది సాయికుమార్ నటిస్తున్న పౌరాణిక థ్రిల్లర్ శంబాల ట్రైలర్, టీజర్లు ప్రేక్షకుల్ని ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. దీంతో ఈ మూవీలు భారీ హైప్ను దక్కించుకుని స్టాంగ్ బస్తో ముందుకు దూసుకెళ్తున్నాయి. మిగతావి ఈషా, దండోరా, పతంగ్ చిన్నసినిమాలైనా అద్భుతమైన ప్రమోషనల్ కంటెంట్తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి.
పోటిగా డబ్బింగ్ చిత్రాలు: మలయాళం సూపర్స్టార్ కథనాయకుడిగా నటిస్తున్న ఫాంటసీ మూవీ వృషభ ట్రైలర్ కూడా ఆసక్తిగా ఉండటంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని సినీ ప్రేమికులను ఆకట్టుకునే విధంగా ఉంది. తెలుగు ప్రేక్షకులకు సుపరిచితమైన కన్నడ సూపర్స్టార్ సుదీప్ మార్క్ మూవీతో మన ముందుకు రాబోతున్నారు. ఈ చిత్రంలో పోలీస్ ఆఫీసర్ రోల్ను పోషిస్తూ మంచి యాక్షన్ విందును అందించబోతున్నారు.
ఈ సంవత్సరం సానుకూలంగా ముగిసేనా?: రాబోయే సంక్రాంతికి అగ్రనాయకులు ప్రభాస్ సినిమా 'ది రాజా సాబ్' జనవరి 9న , చిరంజీవిది 'మన శంకర వరప్రసాద్గారు' జనవరి 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నాయి. అలాగే రవితేజ చిత్రం 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' జనవరి 13, నవీన్ పొలిశెట్టి ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న 'అనగనగా ఒక రాజు'తోపాటు శర్వానంద్ కథనాయకుడిగా నటిస్తున్న 'నారీ నారీ నడుమ మురారి' చిత్రం కూడా జనవరి 14న రాబోతుంది. వీటితోపాటు డబ్బింగ్ చిత్రాలు దళపతి విజయ్ నటిస్తున్న 'జననాయకుడు' చిత్రం జనవరి 9, శివకార్తికేయన్ ప్రధాన పాత్ర పోషించిన 'పరాశక్తి' జనవరి 10న విడుదల కానున్నాయి. వరుస చిత్రాలతో థియేటర్లలో సందడి కొనసాగనుంది. దీంతో ఈ క్రిస్మస్ సందర్భంగా బాక్సాఫీస్ వద్దకు రాబోతున్న సినిమాలపైనే అందరి ఆశాలు ఉన్నాయి. విభిన్న కథనాలతో ప్రేక్షకులను అలరించబోతున్న ఏడు సినిమాలు ఈ సంవత్సరాన్ని పాజిటివ్ టాక్తో ముగించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు చిత్ర బృందాలు భావిస్తున్నాయి.
