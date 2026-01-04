2026లో టాలీవుడ్కు పాన్ఇండియా 'కళ'- లిస్ట్లో భారీ సినిమాలు- ఈసారి వసూళ్ల సునామీ పక్కా!
2025లో టాలీవుడ్కు తీవ్ర నిరాశ - ఒక్క సినిమా కూడా రూ.500 కోట్ల క్లబ్లో చేరలేదు- ఆశలన్నీ కొత్త ఏడాదిపైనే- 2026లో మాత్రం కథ వేరే ఉండడం పక్కా!
Published : January 4, 2026 at 7:31 AM IST
Tollywood Biggest Movies 2026 : 2025లో టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ ముందుకు అనేక సినిమాలు వచ్చాయి. చిన్న సినిమాలతో పాటు పాన్ఇండియా లెవెల్లో కూడా విడుదల అయ్యాయి. అయితే ఇందులో కొన్ని మాత్రం ఆశించినంత రెస్పాన్స్ను అందుకోలేదు. గతేడాది తెలుగులో ఒక్క సినిమా కూడా రూ.500+ కోట్ల వసూళ్లు సాధించలేదు. దీంతో 2025 టాలీవుడ్కు కలిసిరాలేదనే చెప్పాలి! అయితే ఈ ఏడాది సీన్ మారేలాగే ఉంది. పెద్ద హీరోల సినిమాలు రానుండడంతో 2026లో టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ కళకళలాడడం ఖాయంగా కనిపిస్తుంది. మరి ఈ సంవత్సరం టాలీవుడ్లో బాక్సాఫీస్ ముందుకు రానున్న పాన్ఇండియా సినిమాలపై ఓ లుక్కేద్దాం!
డార్లింగ్తోనే షురూ కానుందా?
2026 మాత్రం టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్కు కల తీసుకొచ్చేలా కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇటీవల కాలంలో ఎప్పుడూ చూడనంత భారీ సినిమాలు ఈ ఏడాదే రానున్నాయి. ఈ ఏడాది ప్రభాస్ హారర్ కామెడీ చిత్రం 'ది రాజా సాబ్'తో పాన్ఇండియా సినిమాల రాక షురూ కానుంది. ఈ నెల 09న రాజాసాబ్ గ్రాండ్గా వరల్డ్వైడ్ రిలీజ్ కానుంది. ప్రభాస్ మార్కెట్, ఆయన వింటేజ్ లుక్స్ చూస్తుంటే ఈ సినిమా భారీగా కలెక్షన్లు రాబట్టే అవకాశం ఉన్నట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. డైరెక్టర్ మారుతి ఈ సినిమాను హార్రర్, కామెడీ ఎంటర్టైనర్గా రూపొందించారు.
ఆ తర్వాతా నెక్ట్స్ లెవెల్ సినిమాలు!
జనవరి కూడా భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు రానున్నాయి. ఈ లిస్ట్లో రామ్చరణ్ 'పెద్ది', నాని 'ప్యారడైజ్' తర్వాత వరుసలో ఉన్నాయి. బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'పెద్ది'పై అంచనాలు పీక్స్లో ఉన్నాయి. టీజర్లో ఒక్క సీన్తోనే సినిమా ఎలా ఉండనుందో క్లూ ఇచ్చారు దర్శకుడు బుచ్చిబాబు. ఇక నాని 'ప్యారడైజ్' కూడా అంచనాలు రేకెత్తిస్తుంది. ఇందులో నాని లుక్ ఆసక్తికరంగా ఉంది. ఇది కూడా పాన్ఇండియా రేంజ్లో తెరకెక్కుతోంది. మార్చి నెలలో ప్యారడైజ్ 26న, పెద్ది 27న రిలీజ్ కానున్నాయి.
ఇవి కూడా!
ఎన్టీఆర్- ప్రశాంత్ నీల్ కాంబో యాక్షన్ డ్రామా 'డ్రాగన్' (ప్రచారంలో ఉన్న టైటిల్) కూడా భారీ స్థాయిలో తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు ఆకాశమే హద్దు అంటూ ఇటీవల నిర్మాత రవిశంకర్ చేసిన కామెంట్స్తో హైప్ పెరిగిపోయింది. ఈ సినిమాను జూన్లో తీసుకొస్తామని మేకర్స్ చెప్పినా, కాస్త ఆలస్యం అయ్యే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. ఇక మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఫాంటసీ మూవీ 'విశ్వంభర', ప్రభాస్ వార్ డ్రామా 'ఫౌజీ' లాంటి చిత్రాలు కూడా 2026లో థియేటర్లలో విడుదలై బాక్సాఫీస్ వద్ద సునామీ సృష్టించనున్నాయి. ఈ సినిమాలన్నింటికీ విపరీతమైన బజ్ ఉండడంతో ఈ ఏడాది టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్పై కాసుల వర్షం కురవడం పక్కా అని ట్రేడ్ నిపుణులు అంటున్నారు.
అప్కమింగ్ మూవీస్
సందీప్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో ప్రభాస్ హీరోగా 'స్పిరిట్' సినిమా కూడా షూటింగ్ ప్రారంభమైంది. అన్నీ అనుకున్నట్లు జరిగితే ఈ సినిమా కూడా 2026లో విడుదలయ్యే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. ఇంకా నందమూరి బాలకృష్ట- గోపిచంద్ మలినేని ప్రాజెక్ట్, యంగ్ హీరో నిఖిల్ పీరియడిక్ ఫిల్మ్ 'స్వయంభు' వంటి చిత్రాలు కూడా పాన్ఇండియా లెవెల్లో తెరకెక్కనున్నాయి. ఈ ఏడాది కాకపోతే ఇవి వచ్చే ఏడాది సందడి చేస్తాయి.
