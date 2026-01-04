ETV Bharat / entertainment

2026లో టాలీవుడ్​కు పాన్ఇండియా 'కళ'- లిస్ట్​లో భారీ సినిమాలు- ఈసారి వసూళ్ల సునామీ పక్కా!

2025లో టాలీవుడ్​కు తీవ్ర నిరాశ - ఒక్క సినిమా కూడా రూ.500 కోట్ల క్లబ్​లో చేరలేదు- ఆశలన్నీ కొత్త ఏడాదిపైనే- 2026లో మాత్రం కథ వేరే ఉండడం పక్కా!

upcoming Tollywood biggest movies
upcoming Tollywood biggest movies (movie poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 4, 2026 at 7:31 AM IST

2 Min Read
Tollywood Biggest Movies 2026 : 2025లో టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్​ ముందుకు అనేక ​సినిమాలు వచ్చాయి. చిన్న సినిమాలతో పాటు పాన్​ఇండియా లెవెల్​లో కూడా విడుదల అయ్యాయి. అయితే ఇందులో కొన్ని మాత్రం ఆశించినంత రెస్పాన్స్​ను అందుకోలేదు. గతేడాది తెలుగులో ఒక్క సినిమా కూడా రూ.500+ కోట్ల వసూళ్లు సాధించలేదు. దీంతో 2025 టాలీవుడ్​కు కలిసిరాలేదనే చెప్పాలి! అయితే ఈ ఏడాది సీన్ మారేలాగే ఉంది. పెద్ద హీరోల సినిమాలు రానుండడంతో 2026లో టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ కళకళలాడడం ఖాయంగా కనిపిస్తుంది. మరి ఈ సంవత్సరం టాలీవుడ్​లో బాక్సాఫీస్ ముందుకు రానున్న పాన్ఇండియా సినిమాలపై ఓ లుక్కేద్దాం!

డార్లింగ్​తోనే షురూ కానుందా?
2026 మాత్రం టాలీవుడ్​ బాక్సాఫీస్​కు కల తీసుకొచ్చేలా కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇటీవల కాలంలో ఎప్పుడూ చూడనంత భారీ సినిమాలు ఈ ఏడాదే రానున్నాయి. ఈ ఏడాది ప్రభాస్​ హారర్​ కామెడీ చిత్రం 'ది రాజా సాబ్'​తో పాన్ఇండియా సినిమాల రాక షురూ కానుంది. ఈ నెల 09న రాజాసాబ్ గ్రాండ్​గా వరల్డ్​వైడ్ రిలీజ్ కానుంది. ప్రభాస్ మార్కెట్, ఆయన వింటేజ్ లుక్స్ చూస్తుంటే ఈ సినిమా భారీగా కలెక్షన్లు రాబట్టే అవకాశం ఉన్నట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. డైరెక్టర్ మారుతి ఈ సినిమాను హార్రర్, కామెడీ ఎంటర్టైనర్​గా రూపొందించారు.

ఆ తర్వాతా నెక్ట్స్ లెవెల్ సినిమాలు!
జనవరి కూడా భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు రానున్నాయి. ఈ లిస్ట్​లో రామ్​చరణ్​ 'పెద్ది', నాని 'ప్యారడైజ్' తర్వాత వరుసలో ఉన్నాయి. బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'పెద్ది'పై అంచనాలు పీక్స్​లో ఉన్నాయి. టీజర్​లో ఒక్క సీన్​తోనే సినిమా ఎలా ఉండనుందో క్లూ ఇచ్చారు దర్శకుడు బుచ్చిబాబు. ఇక నాని 'ప్యారడైజ్' కూడా అంచనాలు రేకెత్తిస్తుంది. ఇందులో నాని లుక్ ఆసక్తికరంగా ఉంది. ఇది కూడా పాన్ఇండియా రేంజ్​లో తెరకెక్కుతోంది. మార్చి నెలలో ప్యారడైజ్ 26న, పెద్ది 27న రిలీజ్ కానున్నాయి.

ఇవి కూడా!
ఎన్టీఆర్​- ప్రశాంత్ నీల్​ కాంబో యాక్షన్​ డ్రామా 'డ్రాగన్' (ప్రచారంలో ఉన్న టైటిల్) కూడా భారీ స్థాయిలో తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు ఆకాశమే హద్దు అంటూ ఇటీవల నిర్మాత రవిశంకర్ చేసిన కామెంట్స్​తో హైప్ పెరిగిపోయింది. ఈ సినిమాను జూన్​లో తీసుకొస్తామని మేకర్స్ చెప్పినా, కాస్త ఆలస్యం అయ్యే ఛాన్స్​లు ఉన్నాయి. ఇక మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఫాంటసీ మూవీ 'విశ్వంభర', ప్రభాస్​ వార్​ డ్రామా 'ఫౌజీ' లాంటి చిత్రాలు కూడా 2026లో థియేటర్లలో విడుదలై బాక్సాఫీస్​ వద్ద సునామీ సృష్టించనున్నాయి. ఈ సినిమాలన్నింటికీ విపరీతమైన బజ్ ఉండడంతో ఈ ఏడాది టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్​పై కాసుల వర్షం కురవడం పక్కా అని ట్రేడ్ నిపుణులు అంటున్నారు.

అప్​కమింగ్ మూవీస్
సందీప్​ రెడ్డి దర్శకత్వంలో ప్రభాస్​ హీరోగా 'స్పిరిట్' సినిమా కూడా షూటింగ్ ప్రారంభమైంది​. అన్నీ అనుకున్నట్లు జరిగితే ఈ సినిమా కూడా 2026లో విడుదలయ్యే ఛాన్స్​లు ఉన్నాయి. ఇంకా నందమూరి బాలకృష్ట- గోపిచంద్​ మలినేని ప్రాజెక్ట్,​ యంగ్ హీరో నిఖిల్​ పీరియడిక్​ ఫిల్మ్​ 'స్వయంభు' వంటి చిత్రాలు కూడా పాన్ఇండియా లెవెల్​లో తెరకెక్కనున్నాయి. ఈ ఏడాది కాకపోతే ఇవి వచ్చే ఏడాది సందడి చేస్తాయి.

